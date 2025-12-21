21 de diciembre de 2025 - 19:56

El Gobierno proyecta que 2026 será el mejor año económico en décadas

José Luis Daza afirmó que 2026 será clave para la economía argentina y destacó la reactivación de proyectos tras la ratificación del rumbo económico.

Javier Milei junto a Luis Caputo, y todo el equipo económico.

Javier Milei junto a Luis Caputo, y todo el equipo económico.

Foto:

X / @LuisCaputoAR
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El viceministro de Economía, José Luis Daza, afirmó que 2026 “será el mejor año de la economía en décadas”, al sostener que combinará alto crecimiento, inversión sostenida y equilibrio macroeconómico, lo que permitirá un proceso de expansión durable.

Leé además

Alerta por gripe H3N2: el Gobierno difundió medidas de prevención y recordó quiénes deben vacunarse

Alerta por gripe H3N2: el Gobierno difundió medidas de prevención y recordó quiénes deben vacunarse

Por Redacción
certificados de discapacidad falsos: el gobierno confirmo que hay mas de 180 mil fallecidas registradas

Certificados de discapacidad falsos: el Gobierno confirmó que hay más de 180 mil fallecidas registradas

Por Redacción Política

A través de sus redes sociales, el funcionario señaló que el próximo año marcará un punto de inflexión luego de las elecciones legislativas de octubre, a las que definió como “un umbral clave de información” para los mercados y los inversores.

2026 será el mejor año de la economía en décadas: no solo por el alto crecimiento impulsado por inversión, sino porque será crecimiento con cuentas macroeconómicas equilibradas, lo que lo hace sostenible”, expresó Daza, quien se desempeña como segundo del ministro Luis Caputo.

Daza pronosticó crecimiento sostenido y equilibrio macroeconómico en 2026
Daza pronosticó crecimiento sostenido y equilibrio macroeconómico en 2026.

Daza pronosticó crecimiento sostenido y equilibrio macroeconómico en 2026.

En ese marco, el viceministro sostuvo que en los comicios de octubre la ciudadanía ratificó “de manera contundente” la decisión de continuar “por el sendero de reformas” impulsado por el presidente Javier Milei, lo que despejó incertidumbres sobre el rumbo económico.

“A partir de ahora, en muchos proyectos esperar tiene más costos que beneficios. Muchos emprendimientos que estaban paralizados a la espera de una definición sobre el modelo económico futuro ya se están activando”, aseguró el funcionario.

Daza también citó una publicación del presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A., Demian Reidel, quien destacó la diferencia entre improvisar políticas económicas y diseñar políticas de Estado con método y planificación, en referencia al nuevo escenario macroeconómico.

José Luis Daza llega al Ministerio de Economía (foto gentileza)
Jos&eacute; Luis Daza, viceministro de Econom&iacute;a (foto gentileza)

José Luis Daza, viceministro de Economía (foto gentileza)

Por otra parte, el viceministro se refirió a las versiones sobre su futuro político, luego del triunfo presidencial de José Antonio Kast en Chile. Daza confirmó que recibió una oferta para incorporarse al gabinete del mandatario electo, aunque no precisó el cargo.

Durante una entrevista en el streaming Carajo, el funcionario reconoció entre risas: “Me ofrecieron algunos cargos”, alimentando las especulaciones sobre una eventual salida del Ministerio de Economía argentino.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Según el INDEC, la región de Cuyo registró un 5,1% de desempleo, mientras que el Gran Mendoza alcanzó el 6,2%, por debajo de distritos como el Conurbano y Rosario.

Desempleo y actividad laboral: qué dijo el Gobierno tras el informe del INDEC y el impacto en Mendoza

Por Jorge Yori
El Gobierno logró la media sanción en diptuados, pero no consiguió derogar las emergencias en discapacidad y financiamiento universitario, lo que generó críticas internas hacia mandatarios provinciales.

Presupuesto 2026: estos son los "aliados" apuntados por Milei que votaron en contra de las derogaciones

Por Redacción Política
Diputados: obtuvo media sanción el Presupuesto General de la Administración Nacional para el 2026.

Qué falló para que el Gobierno perdiera un capítulo clave del Presupuesto y qué diputados cambiaron el voto

Por Sebastián Hadida
El Senado de la Nación. (archivo)

El Gobierno buscará modificar el Presupuesto 2026 en el Senado, tras el revés en Diputados al capítulo 11

Por Redacción Política