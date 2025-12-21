El Gobierno proyecta que 2026 será el mejor año económico en décadas

El viceministro de Economía , José Luis Daza , afirmó que 2026 “será el mejor año de la economía en décadas” , al sostener que combinará alto crecimiento , inversión sostenida y equilibrio macroeconómico , lo que permitirá un proceso de expansión durable.

A través de sus redes sociales, el funcionario señaló que el próximo año marcará un punto de inflexión luego de las elecciones legislativas de octubre , a las que definió como “un umbral clave de información ” para los mercados y los inversores.

“ 2026 será el mejor año de la economía en décadas: no solo por el alto crecimiento impulsado por inversión, sino porque será crecimiento con cuentas macroeconómicas equilibradas , lo que lo hace sostenible”, expresó Daza, quien se desempeña como segundo del ministro Luis Caputo .

En ese marco, el viceministro sostuvo que en los comicios de octubre la ciudadanía ratificó “ de manera contundente ” la decisión de continuar “por el sendero de reformas” impulsado por el presidente Javier Milei , lo que despejó incertidumbres sobre el rumbo económico.

“A partir de ahora, en muchos proyectos esperar tiene más costos que beneficios . Muchos emprendimientos que estaban paralizados a la espera de una definición sobre el modelo económico futuro ya se están activando ”, aseguró el funcionario.

Daza también citó una publicación del presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A., Demian Reidel, quien destacó la diferencia entre improvisar políticas económicas y diseñar políticas de Estado con método y planificación, en referencia al nuevo escenario macroeconómico.

José Luis Daza llega al Ministerio de Economía (foto gentileza) José Luis Daza, viceministro de Economía (foto gentileza)

Por otra parte, el viceministro se refirió a las versiones sobre su futuro político, luego del triunfo presidencial de José Antonio Kast en Chile. Daza confirmó que recibió una oferta para incorporarse al gabinete del mandatario electo, aunque no precisó el cargo.

Durante una entrevista en el streaming Carajo, el funcionario reconoció entre risas: “Me ofrecieron algunos cargos”, alimentando las especulaciones sobre una eventual salida del Ministerio de Economía argentino.