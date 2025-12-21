Desarrollo humano: Con fuertes desigualdades internas, Mendoza lidera en Cuyo

El Desarrollo Humano mide el bienestar general de las sociedades, lo que está relacionado con los niveles de ingresos, pero también con las posibilidades de acceso a una buena calidad de vida . Estos tienen que ver con el acceso a la salud, la educación o a una vivienda digna así como con el estándar de vida en el que se tiene en cuenta desde la infraestructura hasta el contexto general.

Un informe del Ieral de la Fundación Mediterránea realizado en función de datos aportados por el Censo de 2022, analizó la situación de Cuyo en este sentido. No solo mira a las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis en su totalidad sino que también desmenuza lo que sucede hacia el interior y en los distintos departamentos de estas regiones. Algunas de las conclusiones de esto es que, en general, posee un desarrollo humano más alto que el de sus vecinas.

Sin embargo, tanto en nuestra provincia como en las otras se percibe una importante desigualdad hacia el interior y entre los departamentos ya que los niveles más altos están en las ciudades y alrededores. Más allá del buen posicionamiento de nuestra provincia con relación al resto de las cuyanas, Mendoza se ubica en el puesto 194 de 551 posiciones en todo el país. Por otra parte, aunque la provincia tiene buenos indicadores generales, lo cierto es que sus niveles de ingresos son inferiores y no siempre la oferta laboral es interesante para los profesionales.

El trabajo del Ieral presentado en el presente artículo corresponde a la cuarta parte de una serie de estudios y tiene por objetivo describir el bienestar de la sociedad de la región de Cuyo a nivel departamental. Lo hace a través de indicadores basados en tres dimensiones: “Estándar de Vida Decente”, “Acceso al Conocimiento”, y “Vida Larga y Saludable”. Para realizar la tarea, se elaboró un “ Índice de Desarrollo Humano Regional ” (IDHR) en función de la metodología del Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Al analizar el interior de cada provincia, se observan solamente seis departamentos con un nivel de desarrollo humano alto y las primeras son las ciudades de Mendoza y de San Juan. Le siguen Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Guaymallén y Rivadavia de San Juan. Ningún departamento de la provincia de San Luis registra un IDHR alto.

trabajadores golondrina La Ciudad y Godoy Cruz contrastan con el desarrollo del Valle de Uco. Gentileza

En la tabla nacional, la provincia de Mendoza se ubica en el lugar número 194 de desarrollo humano mientras que San Juan ocupa el puesto 268 y San Luis el 315. En el número uno del listado se encuentra CABA y en el final se ubican Chaco, Formosa y Neuquén. En este análisis, como se mencionó, hay grandes diferencias de desarrollo hacia el interior de las provincias lo que, en cierto modo, tira para abajo el ranking general de las provincias en general.

De este modo, mientras Mendoza rasguña el puesto 200. Hay departamentos que se ubican antes: la Ciudad está el 25, Godoy Cruz en el 42, Luján de Cuyo 82, Guaymallén 110, Rivadavia 157 y Malargüe 185. Hacia debajo del promedio general mendocino aparece el resto de los departamentos. Entre otros, una de las zonas top de Mendoza como es el Valle de Uco está por debajo del promedio con San Carlos (270), Tunuyán (308) y Tupungato (317).

En San Juan sucede algo similar ya que si bien la provincia se ubica más cerca del 300, esta Capital se encuentra en el lugar 28 del ranking nacional. “Una posición intermedia de desarrollo humano en Cuyo se encuentra San Juan”, precisó el informe del Ieral. De un total de 19 departamentos, registra un IDHR Bajo en el departamento 25 de Mayo, un IDHR Alto en los departamentos Capital y Rivadavia, y un IDHR Medio en los 16 departamentos restantes.

En San Luis, por otra parte, de 9 departamentos, 8 poseen un IDHR Medio y uno solo registra un IDHR Bajo (Libertador General San Martín). A partir de estos datos, desde la Fundación Mediterránea subrayaron las disparidades de desarrollo humano a nivel departamental dentro de Cuyo. “La más relevante es la heterogeneidad observada sobre todo entre las provincias que la componen ya que al analizar el interior, se aprecia un nivel de desarrollo humano medio en casi todos los departamentos”, puntualizó el trabajo.

El economista Nicolás Aroma del Centro de Economía y Finanzas de Mendoza, expresó que el desarrollo humano muestra una distribución geográfica negativa. Si bien es positivo analizar las condiciones de vida de un modo más amplio que solo los datos de ingresos, es importante observar cómo algunos lugares más alejados tienen tasas muy bajas de desarrollo. Pese a esto, Aroma destacó que en Argentina es difícil medir la pobreza porque muchas personas tienen acceso a servicios públicos como salud y educación; algo que en general no sucede en América Latina.

Desarrollo y salarios

Debido a que el desarrollo humano busca ir más allá del nivel de ingresos o salarios, el oasis mendocino es un gran llamador para empresas y trabajadores. Así, a salarios similares, son muchos los que prefieren quedarse en Mendoza debido a que se trata de una ciudad relativamente amable en comparación con otras. Esta situación se da de manera habitual, por ejemplo, en el sector del petróleo en donde muchos eligen nuestra provincia en lugar de Neuquén.

Ciudad-de-Mendoza-5

Sin embargo, el desarrollo humano o las características de la provincia no siempre alcanzan cuando la diferencia de ingresos es amplia. Un informe de Interbanking del mes de octubre expresó que el sueldo promedio en Mendoza fue de $928.331, muy por debajo del promedio nacional de $1.483.740. En tanto, en San Juan el salario medio fue de $1.004.900 y en San Luis de $1.097.948.

Los datos refrendan una situación que no es nueva en la provincia y en donde distintos factores –entre ellos la composición de la actividad y los sueldos estatales- anclan el resto de los sueldos. El trabajo del Ieral destacó la importancia de utilizar enfoques multidimensionales para describir el fenómeno del desarrollo humano. “El desafío es atender la problemática de manera integral y no solo hacer foco en un aspecto específico”, se precisó desde la Fundación Mediterránea.

Nicolás Aroma, economista del Centro de Economía y Finanzas de Mendoza, expresó que es importante salir del análisis puramente económico para incluir aspectos sociales que dan la pauta de la situación “real” de la población. “Es lógico que la provincia esté por encima de del resto de las cuyanas que no poseen la misma profundidad en términos de acceso a la educación, infraestructura o no poseen una producción tan diversificada”, señaló Aroma. El profesional agregó que tanto en Mendoza como en el resto del país, el índice de desarrollo está concentrado en las capitales y alrededores por lo que también es importante observar los niveles de desigualdad hacia adentro de las provincias.

Con relación a la situación general local, María Paz Gómez -licenciada en Recursos Humanos y cofundadora de Pizca Experiencias Más Humanas- observó que Mendoza tiene una calidad de vida que atrae. “El clima, la ciudad, la oferta educativa y cultural, todo eso suma”, precisó la profesional. Agregó, no obstante, que al momento de elegir entre trabajos similares, muchas personas priorizan las condiciones laborales y la remuneración. “Si en otra provincia encuentran una propuesta más conveniente, es lógico que evalúen partir”, reflexionó Gómez.

Los contrapuntos del acceso al conocimiento

El “acceso al conocimiento” es otro punto que se evalúa para medir el desarrollo humano. Aquí se tiene en cuenta un Índice Educación compuesto por dos indicadores: “porcentajes de personas con algún tipo de instrucción” y “porcentajes de personas con educación superior”. “El nivel educativo es el medio a través del cual las personas alcanzan una de las tres capacidades básicas del desarrollo humano. Acceder al conocimiento es necesario para un buen desempeño social y laboral”, explicó el informe del Ieral.

El Índice Educación es de 0,526 en Mendoza, de 0,521 en San Luis y de 0,517 en San Juan. “Estos valores indican que en Cuyo la dimensión más débil está relacionada con el acceso al conocimiento”, destacó el trabajo de la Fundación Mediterránea. Así, de un total de 3.166.535 de personas mayores de 5 años, solo el 0,5% no asistió nunca a un establecimiento educativo mientras que el 83,7% cuenta con algún nivel de educación superior. La posición de Mendoza se destaca con relación a sus vecinas por la trayectoria de la UNCuyo, la UTN y otras universidades privadas.

En este sentido, María Paz Gómez de Pizca, expresó que la provincia tiene un posicionamiento muy sólido en lo educativo. “La presencia de universidades públicas y privadas, junto con la variedad de carreras y tecnicaturas, hace que exista una base importante de talento formado localmente”, sumó la referente en Recursos Humanos. Esta situación, continuó Gómez influye directamente en la búsqueda de personal porque amplía tanto el volumen como la calidad de los perfiles disponibles en comparación con otras provincias de Cuyo.

Diseño sin título Las variedad de universidades son un valor positivo para la educación de Mendoza Gentileza

Pese a esto, para la especialista, la buena oferta educativa no siempre se traduce en mejores condiciones laborales. “En Mendoza hay muchos profesionales con título, pero el mercado no siempre logra absorberlos con empleos estables o bien remunerados”, aclaró Gómez. Agregó: “Al comparar con San Juan o San Luis, nuestra provincia suele mostrar desafíos más marcados: por ejemplo, casi cuatro de cada diez personas que trabajan en la provincia son trabajadores con ingresos por debajo de la línea de pobreza, una proporción que es más alta que en San Juan y similar a la de San Luis”.

Por último, la cofundadora de Pizca Experiencias Más Humanas sumó que la desocupación en el Gran Mendoza suele ubicarse entre las más altas de la región. Así, pese a que la informalidad es un fenómeno generalizado en Cuyo, la recuperación de ingresos y la calidad de los empleos todavía muestran dificultades. “Para mí Mendoza está muy bien posicionada en lo educativo lo que es una fortaleza estratégica, pero el desafío más grande está en el mercado laboral”, sintetizó Gómez. Y sumó que aquí todavía hay un amplio margen para ofrecer mejores condiciones y así retener el talento que se forma en la provincia.

Estándar de vida

Entre los ítems que se evalúan para medir el desarrollo humano se encuentra la denominada “Estándar de Vida Decente”. En esta dimensión se analizaron tres indicadores básicos como porcentaje de hogares con baño, porcentajes de hogares que no son ranchos ni casillas y porcentaje de hogares con algún tipo de conectividad y/ o dispositivo electrónico. En lo que respecta a las provincias que componen la región, se observa un Índice Económico de 0,952 en San Luis, de 0,945 en Mendoza, de 0,910 en San Juan.

En este caso, San Luis supera a nuestra provincia y en líneas generales los valores indican que Cuyo registra niveles relativamente buenos en cuanto al acceso a un estándar de vida decente. De un total de 1.084.827 hogares solamente el 2,3% de ellos son ranchos y/o casillas (alrededor de 25.330 hogares), el 1% no tiene baño (alrededor de 10.395 hogares) y el 8,8% no cuenta con dispositivos electrónicos y/o internet (alrededor de 95.159 hogares).

En el primer grupo, con un nivel de estándar de vida por encima del promedio regional, se encuentran los primeros 9 puestos dentro del ranking económico. Dentro de ellos, se observan 4 departamentos de Mendoza, 3 de San Luis y solo 1 de San Juan. En el segundo grupo, con un nivel de estándar de vida cercano al promedio regional, se encuentran los puestos 10 – 40 del ranking económico. Aquí se observan 14 departamentos de mendocinos, 11 sanjuaninos y 3 de puntanos. El último grupo -estándar de vida por debajo del promedio regional no hay ningún departamento de Mendoza. En tanto, se cuentan 7 departamentos de San Juan y 2 de San Luis.

La dimensión saludable

Otra dimensión que se evalúa para medir el desarrollo humano es la de “vida larga y saludable”. Este índice releva el porcentaje de personas con algún tipo de cobertura social médica y la tasa de supervivencia infantil. En lo que respecta a las provincias que componen la región, se observa un Índice Salud de 0,622 en Mendoza, de 0,557 en San Juan y de 0,425 en San Luis. “Estos valores estarían indican que Cuyo se encuentra en una posición relativamente baja en lo que respecta el acceso a una vida larga y saludable; ya que de un total de 3.390.766 de personas el 39,8% no tiene obra social, prepaga o plan y la tasa de mortalidad infantil ronda los 8 de cada 1.000 nacidos vivos.

Condenaron a una mujer que arrojó a su bebé recién nacido por una ventana

En el primer grupo, con un nivel de acceso a una vida larga y saludable por encima del promedio regional, se encuentran los primeros 18 puestos dentro del ranking de salud, dentro de los cuales 14 departamentos son de Mendoza y 3 departamentos de San Juan. En el segundo grupo, con un nivel de acceso a una vida larga y saludable cercano al promedio regional, se encuentran los puestos 19 – 37 del ranking de salud. Aquí se ven 14 departamentos sanjuaninos y 4 mendocinos.

En estos dos grupos no se encuentra ningún departamento de San Luis, provincia que quedó por detrás con relación a los indicadores relacionados con la salud. En el último grupo el 43,7% de los habitantes no poseen ningún tipo de cobertura social médica y existe una mortalidad infantil cercana a los 9 por cada 1000. En este último grupo no hay ningún departamento de Mendoza.