Mermelada de zapallo con 4 ingredientes y en menos de 30 minutos

Si pensás que ya lo viste todo en mermeladas, esta opción te va a hacer dudar. El zapallo, un ingrediente común y económico, guarda un sabor inesperado cuando se convierte en dulce. Su textura, color y toque especiado lo vuelven ideal para acompañar, panes quesos o incluso platos salados. Una receta fácil, diferente y con un resultado adictivo.
Canela o clavo de olor si querés darle un toque especiado.
Paso a paso para una mermelada suave
Pelar el zapallo, y dejarlo sin cáscara. Debe ser 1 kilo en total.
Luego cortarlo en cubos de dos centímetros.
Mezclar de a ratos y cocinar a fuego lento durante una hora con 750 gramos de azúcar hasta que se ablande y se transforme en una mezcla suave.
Al mismo tiempo, agregarle la ralladura de una naranja o limón.
Podés usar un pisa papas o licuadora para lograr una textura más homogénea, según cómo te guste.
El aroma que se libera mientras se cocina es tan reconfortante como su sabor final. Puede usarse como relleno de tartas dulces, alfajores, o incluso para darle un contraste interesante a una picada con quesos duros que requiere de un sabor distinto.
Como conserva, dura semanas si se guarda en frascos esterilizados y bien cerrados. Además, al no tener conservantes artificiales, es una alternativa más natural frente a otras mermeladas industriales. Incluso se puede ajustar el dulzor al gusto, lo que la hace más versátil.