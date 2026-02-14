14 de febrero de 2026 - 09:08

Mermelada de zapallo con 4 ingredientes y en menos de 30 minutos

Esta verdura puede transformarse en una mermelada suave con solo pocos ingredientes. Es una receta que sorprende por su simpleza y sabor.

Con pocos ingredientes tendrás una mermelada para acompañar cualquier plato.

Por Alejo Zanabria

Si pensás que ya lo viste todo en mermeladas, esta opción te va a hacer dudar. El zapallo, un ingrediente común y económico, guarda un sabor inesperado cuando se convierte en dulce. Su textura, color y toque especiado lo vuelven ideal para acompañar, panes quesos o incluso platos salados. Una receta fácil, diferente y con un resultado adictivo.

Ingredientes

  • Un zapallo anco o calabaza.
  • Azúcar.
  • Ralladura de naranja o limón.
  • Canela o clavo de olor si querés darle un toque especiado.

Paso a paso para una mermelada suave

  1. Pelar el zapallo, y dejarlo sin cáscara. Debe ser 1 kilo en total.
  2. Luego cortarlo en cubos de dos centímetros.
  3. Mezclar de a ratos y cocinar a fuego lento durante una hora con 750 gramos de azúcar hasta que se ablande y se transforme en una mezcla suave.
  4. Al mismo tiempo, agregarle la ralladura de una naranja o limón.
  5. Podés usar un pisa papas o licuadora para lograr una textura más homogénea, según cómo te guste.
El aroma que se libera mientras se cocina es tan reconfortante como su sabor final. Puede usarse como relleno de tartas dulces, alfajores, o incluso para darle un contraste interesante a una picada con quesos duros que requiere de un sabor distinto.

Como conserva, dura semanas si se guarda en frascos esterilizados y bien cerrados. Además, al no tener conservantes artificiales, es una alternativa más natural frente a otras mermeladas industriales. Incluso se puede ajustar el dulzor al gusto, lo que la hace más versátil.

