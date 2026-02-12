Si tenés vinagre y sal, tenés un tesoro: por qué y para qué sirve en los pies

El cuidado de los pies suele quedar en segundo plano hasta que aparecen el mal olor , la picazón o la resequedad. Sin embargo, un método casero con vinagre y sal se ha vuelto tendencia por su capacidad para eliminar bacterias y hongos de forma natural. Aprendé cuándo conviene aplicarlo y cómo hacerlo correctamente para notar cambios inmediatos.

Para muchos, el calzado cerrado y las largas jornadas de trabajo terminan pasando factura en la salud podológica. La humedad acumulada es el ambiente ideal para que proliferen microorganismos que no solo afectan la estética, sino que pueden derivar en infecciones leves que resultan molestas en el día a día.

La combinación de vinagre y sal funciona como un potente limpiador natural con propiedades desinfectantes . Mientras el vinagre actúa contra los agentes externos, la sal favorece la limpieza profunda y ayuda a mantener las uñas más sanas, reduciendo drásticamente el mal olor persistente.

No hace falta esperar a tener un problema grave para usar este truco casero. Los especialistas sugieren que es ideal después de un día intenso con zapatillas o calzado cerrado, donde el pie estuvo encerrado y húmedo durante muchas horas. También es la solución recomendada para quienes sufren de transpiración excesiva o sienten un ardor leve al finalizar la jornada.

Incorporar este hábito una o dos veces por semana es suficiente para suavizar la piel dura o reseca y prevenir infecciones. Al actuar como un limpiador antibacterial , ofrece un alivio que los productos comerciales a veces no logran de forma tan directa, atacando la raíz del problema de forma económica y accesible.

image

Paso a paso para un lavado de pies efectivo

Para realizar este tratamiento de forma segura en casa, solo necesitás seguir unos pocos pasos que garantizan la efectividad de la mezcla y el bienestar de tu piel:

Colocá un litro de agua tibia en un recipiente amplio.

en un recipiente amplio. Agregá media taza de vinagre y dos cucharadas de sal gruesa.

Mezclá bien hasta que la sal se disuelva por completo.

Sumergí los pies entre 15 y 20 minutos.

Al terminar, es fundamental enjuagar con agua limpia y, sobre todo, secar bien entre los dedos, ya que es allí donde suele acumularse la humedad que favorece a los hongos. Para potenciar el efecto suavizante, se recomienda aplicar una crema hidratante al final del proceso.

Advertencias y quiénes no deben usarlo

Aunque se trata de un remedio natural, no es apto para todos los perfiles. Existen casos específicos donde la acidez del vinagre o la sal pueden ser contraproducentes para la salud general. Por ejemplo, las personas con diabetes deben evitar este método, al igual que aquellos que presenten heridas abiertas o grietas profundas en la piel.

Si tenés piel muy sensible, lo más aconsejable es realizar una prueba en una zona pequeña de la piel antes de sumergir los pies por completo. Ante cualquier reacción adversa, se debe suspender el contacto con la sustancia inmediatamente y consultar con un especialista para evitar complicaciones mayores.