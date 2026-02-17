17 de febrero de 2026 - 23:47

YouTube sufrió una caída global que afectó a miles de usuarios

La interrupción duró aproximadamente una hora y media y generó más de 10.000 reportes a nivel mundial.

Falla mundial de YouTube generó problemas para reproducir videos.

Foto:

Gentileza Pexels


La plataforma de videos YouTube registró este martes 17 de febrero una interrupción masiva que afectó a miles de usuarios en distintas regiones del mundo. La falla se extendió durante aproximadamente una hora y media.


De acuerdo con el sitio especializado Downdetector, que monitorea inconvenientes en servicios digitales, se superaron los 10.000 reportes globales de usuarios que señalaron dificultades para reproducir videos, acceder al contenido o cargar correctamente la plataforma.

Entre los errores más frecuentes se mencionaron pantallas negras, mensajes como “ocurrió un error, por favor inténtalo más tarde” y demoras prolongadas en la carga. Además, los inconvenientes también alcanzaron a servicios vinculados como YouTube Music y YouTube TV.

Usuarios de Youtube reportaron fallas.

La caída comenzó a percibirse minutos antes de las 22 en Argentina. En contraste, otros productos de Google, como Gmail, Drive y Maps, no presentaron interrupciones. Hasta el momento, la compañía propietaria del servicio no emitió una explicación pública sobre el origen técnico del problema.

En episodios de este tipo, las fallas suelen vincularse a problemas en servidores, actualizaciones o picos de tráfico, aunque en este caso no hubo confirmación oficial. La normalización del servicio se produjo de manera progresiva tras el pico de reportes.

