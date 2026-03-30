Logística: los 10 empleos que requerirá este sector en 2026

Con el aumento del comercio electrónico, la logística crecerá este año y creará empleo. Cuáles son los perfiles que se requerirán, según una consultora.

La compañía global de talento, Randstad, dio a conocer un relevamiento que pone en evidencia el peso creciente de la logística como motor económico y generador de empleo. A partir del análisis de sus especialistas en gestión del capital humano, identificó diez perfiles laborales y de trabajo que hoy concentran la mayor demanda dentro del sector, en línea con la expansión sostenida de la actividad.

Entre los puestos más requeridos se destacaron operarios de depósito, pickers y packers, técnicos de mantenimiento, distribuidores de última milla, auditores, analistas de ruteo, clarkistas, maquinistas, apiladores y personal administrativo vinculado a centros de distribución. Estos roles reflejan la diversidad de funciones necesarias para sostener el funcionamiento eficiente de la cadena logística.

En la Argentina, el sector ha crecido durante los últimos años debido a la consolidación del comercio electrónico, la ampliación de la infraestructura de almacenamiento y la creciente exigencia en los tiempos de entrega. En este marco, se proyecta para este año un escenario de fuerte demanda laboral. Hay que tener en cuenta que la logística, que abarca desde el almacenamiento y el cumplimiento hasta el transporte y la distribución final.

De este modo, se afianza así como un eje clave en la estructura productiva, con capacidad de absorber perfiles operativos. En este contexto y en palabras de Andrea Ávila, CEO de Ranstad para Argentina, Chile y Uruguay, la mejora continua de los procesos, la optimización de rutas y la necesidad de garantizar la trazabilidad y calidad en cada etapa de la cadena de suministro refuerzan la importancia estratégica del sector.

“La logística no solo acompaña el crecimiento del consumo y el comercio digital sino que se posiciona como un componente central para la competitividad de las empresas y el desarrollo económico en general”, sumó la ejecutiva. Agregó que la particularidad de la demanda laboral de la industria logística es que se da en la gran mayoría de los grandes centros urbanos. “Es allí donde el comercio y el retail requieren abastecimiento a través de centros y operadores de logística y distribución”, explicó Ávila.

Los 10 empleos que más se requerirán A continuación, un detalle de los 10 perfiles laborales impulsados por el desarrollo que la industria logística identificados por Randstad: Pickers y Packers . Roles centrales en operaciones y armado de pedidos. El picker se encarga de la recolección de productos dentro del depósito según órdenes de compra. El packer controla y verifica la exactitud del pedido y realiza el empaquetado.

y . Roles centrales en operaciones y armado de pedidos. El picker se encarga de la recolección de productos dentro del depósito según órdenes de compra. El packer controla y verifica la exactitud del pedido y realiza el empaquetado. Operarios especializados de depósito . Perfiles clave en la operación de depósitos, responsables de la recepción, control, clasificación y etiquetado de mercadería. Su rol es fundamental para asegurar el orden, la trazabilidad y la correcta preparación de cargas dentro del centro logístico.

. Perfiles clave en la operación de depósitos, responsables de la recepción, control, clasificación y etiquetado de mercadería. Su rol es fundamental para asegurar el orden, la trazabilidad y la correcta preparación de cargas dentro del centro logístico. Técnicos de Mantenimiento . Responsables de ejecutar tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en instalaciones, equipos e infraestructura. Aseguran la continuidad operativa y minimizar tiempos de inactividad.

. Responsables de ejecutar tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en instalaciones, equipos e infraestructura. Aseguran la continuidad operativa y minimizar tiempos de inactividad. Distribuidores domiciliarios . Encargados de la distribución de envíos, correspondencia y encomiendas en la última milla.

. Encargados de la distribución de envíos, correspondencia y encomiendas en la última milla. Analistas de ruteo . Responsables de diseñar y optimizar rutas de distribución mediante el análisis de datos, variables geográficas y condiciones operativas.

. Responsables de diseñar y optimizar rutas de distribución mediante el análisis de datos, variables geográficas y condiciones operativas. Auditores de ruteo . Perfiles orientados al control y la calidad del servicio logístico. Verifican el cumplimiento de rutas, recorridos y entregas.

. Perfiles orientados al control y la calidad del servicio logístico. Verifican el cumplimiento de rutas, recorridos y entregas. Clarkistas . Operadores especializados en el manejo de montacargas y autoelevadores, encargados de la carga, descarga y movimiento de mercadería dentro del depósito.

. Operadores especializados en el manejo de montacargas y autoelevadores, encargados de la carga, descarga y movimiento de mercadería dentro del depósito. Maquinistas . Perfil encargado de operar diversas maquinarias y equipos mecánicos utilizados en la logística interna, como transportadoras redler, elevadores y rodados.

. Perfil encargado de operar diversas maquinarias y equipos mecánicos utilizados en la logística interna, como transportadoras redler, elevadores y rodados. Apiladores . Responsables de la organización, clasificación y estiba de pallets dentro del depósito.

. Responsables de la organización, clasificación y estiba de pallets dentro del depósito. Administrativos. Perfiles administrativos que gestionan documentación, control de stock, coordinación de operaciones y soporte a las distintas áreas logísticas.