Viernes, sábado y domingo: el descuento en Vea y Disco con MODO que devuelve hasta $25.000 por banco

Las promociones para pagar el supermercado siguen ganando protagonismo entre quienes buscan bajar el gasto mensual. En ese contexto, Vea y Disco mantienen un beneficio con MODO que permite obtener un reintegro del 20% en compras presenciales.

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El beneficio está disponible únicamente viernes, sábado y domingo y permite recuperar hasta $25.000 por banco por mes . La promoción rige desde el 1 de marzo hasta las 23:59 del 31 de mayo de 2026 , o hasta alcanzar el cupo total de $35.021.000.000 destinados a reintegros , lo que ocurra primero.

Para acceder al beneficio, el pago debe realizarse en línea de caja escaneando un código QR con MODO , ya sea desde la app o desde la aplicación bancaria habilitada. Se pueden utilizar tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas en Argentina. La promoción no aplica para compras online ni transferencias bancarias.

Para obtener el reintegro máximo hay que gastar alrededor de $125.000 en una sola operación.

El reintegro es por banco y por mes , por lo que quienes tengan cuentas en distintas entidades pueden usar cada una para acceder al tope correspondiente. Además, el beneficio se puede combinar con otros descuentos bancarios vigentes.

Bancos y billeteras adheridas

Banco Santander (solo con VISA)

Banco Nación

Banco Galicia

Banco BBVA

Banco Macro

Banco Santa Fe

Banco Entre Ríos

Banco San Juan

Banco Santa Cruz

Banco ICBC

Billetera YOY

Banco Supervielle

Banco Credicoop

Banco Ciudad

Billetera BUEPP

Banco Bancor

Banco Comafi

Banco Columbia (solo en app bancaria)

Banco del Sol Supermercado Vea La promoción es acumulable con otros descuentos bancarios y se acredita dentro de los 30 días.

Sucursales Vea adheridas en Mendoza

Vea Gral. Espejo 143, Segunda Sección, Mendoza, Mendoza

Vea San Martín 698, Godoy Cruz, Mendoza

Vea Sarmiento 998, Godoy Cruz, Mendoza

Vea Godoy Cruz 3825, Guaymallén, Mendoza

Vea I. Molina 325, Guaymallén, Mendoza

Vea Paso de los Andes 850, Godoy Cruz, Mendoza

Vea América 2780, Godoy Cruz, Mendoza

Vea Perito Moreno 1481, Godoy Cruz, Mendoza

Vea Av. Belgrano 1318, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza

Vea San Miguel 1650, Las Heras, Mendoza

Vea Santiago del Estero 25, Mendoza, Mendoza

Vea Godoy Cruz 1105, Guaymallén, Mendoza

Vea 9 de Julio 100, San Martín, Mendoza

Vea Perrupato 356, San Martín, Mendoza

Vea Lavalle 942, Rivadavia, Mendoza

Vea San Martín 1211, Tunuyán, Mendoza

Vea Rawson 2600, Maipú, Mendoza

Vea Padre Vázquez 328, Maipú, Mendoza

Vea Paso de los Andes 82, Mendoza, Mendoza

Vea Av. Acceso Este 3280, Mendoza, Mendoza

Vea Lisandro Moyano 302, Las Heras, Mendoza

Vea Av. H. Yrigoyen 875, San Rafael, Mendoza

Vea Ruta Panamericana 2675, Godoy Cruz, Mendoza

Vea Matienzo 936, Guaymallén, Mendoza

Vea San Martín 880, Luján de Cuyo, Mendoza

Vea Av. Bandera de los Andes y 9 de Julio, Guaymallén, Mendoza

Vea Tropero Sosa 15, Mendoza, Mendoza

Vea Lamadrid y Espejo, Guaymallén, Mendoza

Vea Urquiza 3620, Maipú, Mendoza

Vea Patricias Mendocinas 1730/1744, Mendoza, Mendoza

Vea Liniers 235, Tupungato, Mendoza

Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza, Mendoza

Vea San Juan Bosco 462, San Carlos, Mendoza

Vea Av. Mitre y Patricias Argentinas, San Rafael, Mendoza

Vea Av. del Libertador Norte 229, General Alvear, Mendoza

Vea Jorge A. Calle 601 y Neuquén, Sexta Sección, Mendoza, Mendoza

Vea Independencia esquina Chaco, Las Heras, Mendoza

Vea Las Cañas 1833, Guaymallén, Mendoza

Vea Av. El Libertador 755, San Rafael, Mendoza

Vea Julio A. Roca esquina Calle Pública, Malargüe, Mendoza

Vea Ruta 82 Km, Luján de Cuyo, Mendoza

Vea Libertador Gral. San Martín 4795, Rivadavia, Mendoza

Vea Av. San Lorenzo (entre Laprida y Brown), Concordia, Mendoza

Vea Bandera de los Andes 424, Guaymallén, Mendoza

Vea Av. Belgrano 1318/1340, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza

Cuánto hay que gastar para recibir los $25.000 de reintegro

El beneficio devuelve el 20% del total de la compra, con un tope de $25.000 por banco por mes. Para alcanzar el reintegro máximo, es necesario realizar una compra de aproximadamente $125.000 en una sola operación.

La promoción exige un consumo mínimo de $100.000 para acceder al beneficio, aunque en ese caso la devolución será menor al tope máximo. Por eso, quienes busquen obtener el reintegro completo deben superar ese monto.

Como el ahorro funciona por banco y por mes, quienes tengan más de una entidad adherida pueden repetir la operación con cada una y multiplicar el beneficio. El dinero se acredita dentro de los 30 días posteriores en la cuenta asociada a MODO.