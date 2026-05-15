Viernes, sábado y domingo: el descuento en Vea y Disco con MODO que devuelve hasta $25.000 por banco

Las promociones para pagar el supermercado siguen ganando protagonismo entre quienes buscan bajar el gasto mensual. En ese contexto, Vea y Disco mantienen un beneficio con MODO que permite obtener un reintegro del 20% en compras presenciales.
El beneficio está disponible únicamente viernes, sábado y domingo y permite recuperar hasta $25.000 por banco por mes. La promoción rige desde el 1 de marzo hasta las 23:59 del 31 de mayo de 2026, o hasta alcanzar el cupo total de $35.021.000.000 destinados a reintegros, lo que ocurra primero.
Cómo funciona el reintegro, qué bancos participan y dónde usarlo
Para acceder al beneficio, el pago debe realizarse en línea de caja escaneando un código QR con MODO, ya sea desde la app o desde la aplicación bancaria habilitada. Se pueden utilizar tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas en Argentina. La promoción no aplica para compras online ni transferencias bancarias.
El reintegro es por banco y por mes, por lo que quienes tengan cuentas en distintas entidades pueden usar cada una para acceder al tope correspondiente. Además, el beneficio se puede combinar con otros descuentos bancarios vigentes.
Bancos y billeteras adheridas
- Banco Santander (solo con VISA)
- Banco Nación
- Banco Galicia
- Banco BBVA
- Banco Macro
- Banco Santa Fe
- Banco Entre Ríos
- Banco San Juan
- Banco Santa Cruz
- Banco ICBC
- Billetera YOY
- Banco Supervielle
- Banco Credicoop
- Banco Ciudad
- Billetera BUEPP
- Banco Bancor
- Banco Comafi
- Banco Columbia (solo en app bancaria)
- Banco del Sol
Supermercado Vea
La promoción es acumulable con otros descuentos bancarios y se acredita dentro de los 30 días.
Sucursales Vea adheridas en Mendoza
- Vea Gral. Espejo 143, Segunda Sección, Mendoza, Mendoza
- Vea San Martín 698, Godoy Cruz, Mendoza
- Vea Sarmiento 998, Godoy Cruz, Mendoza
- Vea Godoy Cruz 3825, Guaymallén, Mendoza
- Vea I. Molina 325, Guaymallén, Mendoza
- Vea Paso de los Andes 850, Godoy Cruz, Mendoza
- Vea América 2780, Godoy Cruz, Mendoza
- Vea Perito Moreno 1481, Godoy Cruz, Mendoza
- Vea Av. Belgrano 1318, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza
- Vea San Miguel 1650, Las Heras, Mendoza
- Vea Santiago del Estero 25, Mendoza, Mendoza
- Vea Godoy Cruz 1105, Guaymallén, Mendoza
- Vea 9 de Julio 100, San Martín, Mendoza
- Vea Perrupato 356, San Martín, Mendoza
- Vea Lavalle 942, Rivadavia, Mendoza
- Vea San Martín 1211, Tunuyán, Mendoza
- Vea Rawson 2600, Maipú, Mendoza
- Vea Padre Vázquez 328, Maipú, Mendoza
- Vea Paso de los Andes 82, Mendoza, Mendoza
- Vea Av. Acceso Este 3280, Mendoza, Mendoza
- Vea Lisandro Moyano 302, Las Heras, Mendoza
- Vea Av. H. Yrigoyen 875, San Rafael, Mendoza
- Vea Ruta Panamericana 2675, Godoy Cruz, Mendoza
- Vea Matienzo 936, Guaymallén, Mendoza
- Vea San Martín 880, Luján de Cuyo, Mendoza
- Vea Av. Bandera de los Andes y 9 de Julio, Guaymallén, Mendoza
- Vea Tropero Sosa 15, Mendoza, Mendoza
- Vea Lamadrid y Espejo, Guaymallén, Mendoza
- Vea Urquiza 3620, Maipú, Mendoza
- Vea Patricias Mendocinas 1730/1744, Mendoza, Mendoza
- Vea Liniers 235, Tupungato, Mendoza
- Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza, Mendoza
- Vea San Juan Bosco 462, San Carlos, Mendoza
- Vea Av. Mitre y Patricias Argentinas, San Rafael, Mendoza
- Vea Av. del Libertador Norte 229, General Alvear, Mendoza
- Vea Jorge A. Calle 601 y Neuquén, Sexta Sección, Mendoza, Mendoza
- Vea Independencia esquina Chaco, Las Heras, Mendoza
- Vea Las Cañas 1833, Guaymallén, Mendoza
- Vea Av. El Libertador 755, San Rafael, Mendoza
- Vea Julio A. Roca esquina Calle Pública, Malargüe, Mendoza
- Vea Ruta 82 Km, Luján de Cuyo, Mendoza
- Vea Libertador Gral. San Martín 4795, Rivadavia, Mendoza
- Vea Av. San Lorenzo (entre Laprida y Brown), Concordia, Mendoza
- Vea Bandera de los Andes 424, Guaymallén, Mendoza
- Vea Av. Belgrano 1318/1340, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza
Cuánto hay que gastar para recibir los $25.000 de reintegro
El beneficio devuelve el 20% del total de la compra, con un tope de $25.000 por banco por mes. Para alcanzar el reintegro máximo, es necesario realizar una compra de aproximadamente $125.000 en una sola operación.
La promoción exige un consumo mínimo de $100.000 para acceder al beneficio, aunque en ese caso la devolución será menor al tope máximo. Por eso, quienes busquen obtener el reintegro completo deben superar ese monto.
Como el ahorro funciona por banco y por mes, quienes tengan más de una entidad adherida pueden repetir la operación con cada una y multiplicar el beneficio. El dinero se acredita dentro de los 30 días posteriores en la cuenta asociada a MODO.