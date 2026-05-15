Con el foco puesto en la minería y el petróleo, Moscardini Broker se sumó a Palmares Valley

Moscardini Broker inauguró su nueva oficina de Palmares Valley y lo hizo en el contexto de la celebración de sus 21 años de vida . Con el foco puesto en los seguros corporativos y el asesoramiento personalizado, la firma abre una nueva etapa de crecimiento y mayor proyección nacional. De este modo, no solo ha ampliado su planta de personal sino que también proyecta la apertura de espacios propios tanto en San Juan como en Neuquén.

Marcelo Moscadini, CEO de Moscardini Broker , comentó que su empresa es fuerte en el armado de programas de seguro para empresas pymes o corporativas. “Nos sentimos muy fuertes con eso ya que hemos invertido en capacitación, tecnología y recursos humanos para este crecimiento”, expresó Moscardini. Su compañía –que ha crecido 20% en el último año - se diferencia por la mirada integral hacia sus clientes con la idea de eficientizar los costos y maximizar el alcance de sus coberturas.

“Nos “asociamos” a nuestros clientes para que ellos puedan obtener los mejores beneficios”, explicó Moscardini . Su hijo, Álvaro , se sumó hace tres años a la empresa como socio accionista y destacó que las expectativas frente a la nueva etapa son de crecer y proyectar un futuro. Ambos destacaron que se vienen desafíos interesantes frente al desarrollo de la minería y del petróleo tanto en Mendoza como en las provincias vecinas.

“Somos fuerte en las alianzas que establecemos al tiempo que trabajamos con las mejores compañías tanto nacionales como internacionales”, subrayó Marcelo Moscardini. Agregó que armar un programa de seguro significa darle seguridad a una empresa desde las garantías que precisa cuando inicia un trabajo importante que pueda darle cobertura a su empresa. “Cuidamos el patrimonio, el activo, de cada empresa que es lo más importante para ellos”, destacó Moscardini .

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Agregó que trabajan con todo el mercado nacional e internacional y que todos los años califican a las compañías con las que trabajan. “No tenemos a todas las empresas dentro de nuestra cartera porque buscamos cuidar al cliente”, aseguró Marcelo Moscardini. Uno de los valores que los llevó a crecer y sostenerse durante más de 20 años ha sido la honestidad y la pasión con la que a diario emprenden su tarea.

Con relación a la coyuntura, Moscardini comentó que hay empresas que se han comenzado a preparar desde hace un tiempo con el fin de estar listos para poder ser parte de las inversiones de minería, petróleo y energía. “No todas las firmas están en condiciones técnicas por lo que buscamos asesorarlas desde el día cero y anticiparles con qué se van a encontrar, qué garantías se piden y qué condiciones son clave”, señaló Moscardini. En línea, agregó que los momentos de crisis no son para recortar los seguros, pero sí para revisarlos y maximizar sus rendimientos.

Veintiún años de innovación

La inauguración formal de la nueva oficina en Palmares Valley se conjugó con la celebración de los 21 años de vida de Moscardini Broker que cuenta con una trayectoria importante dentro del mercado provincial y nacional. “Merecíamos contar con un espacio más amplio ya que hemos crecido en estructura, nos hemos especializado y estamos progresando en áreas como minería y petróleo”, subrayó el referente.

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Agregó que la ampliación era una necesidad al tiempo que es una apuesta para dar mejor soporte a este tipo de negocios. En su haber, Moscardini ha asegurado grandes obras viales y gasíferas; entre otras de volumen extra. Los clientes y amigos que participaron del evento de inauguración –con la cocina de Graciela Hisa y la locución de Gisela Campos- la mayoría destacó el compromiso y la posibilidad de estar a la vanguardia que ha mostrado Moscardini en todos estos años de vida.

“Lo que más valoro en cualquier empresa es la innovación y creo que Moscardini la tiene”, expresó Gustavo Bernardi, presidente del Grupo LTN. Como cliente de hace más de 15 años, el referente de Friolatina agregó que es clave la capacidad de atención y respuesta que siempre ha tenido Moscardini así como la búsqueda de soluciones o productos específicos y adaptados para cada cliente o necesidad.

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En la misma línea, desde la empresa Cartellone –cliente de Moscardini desde 2010- valoraron la “cercanía, rapidez de respuesta e innovación permanente para la búsqueda de soluciones”. Pablo Haddad, dueño de Cositas, destacó la eficacia y predisposición del broker a la hora de solucionar distintos problemas.