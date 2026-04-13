13 de abril de 2026 - 13:10

Vuelos cancelados en Medio Oriente: Arabia Saudita extiende visas gratis para pasajeros varados

El Reino permite que extranjeros con visas vencidas desde febrero permanezcan sin multas hasta el 18 de abril debido a los cierres del espacio aéreo regional.

Arabia Saudita extenderá visas gratis para las personas varadas en Medio Oriente.

Arabia Saudita extenderá visas gratis para las personas varadas en Medio Oriente.

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Por Cristian Reta

Arabia Saudita implementó una medida de emergencia para asistir a los miles de viajeros varados por la inestabilidad política y el cierre del espacio aéreo en Medio Oriente. El plan incluye la extensión automática de visas vencidas y una línea de asistencia permanente para ciudadanos de Rusia, Europa y otros países afectados por las cancelaciones.

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El Reino respondió al caos en los vuelos con un gesto de solidaridad para los extranjeros cuyos permisos de visita, tránsito o salida final caducaron desde febrero de 2026. Esta medida busca dar un respiro temporal y asegurar que nadie enfrente consecuencias legales por quedarse más tiempo del permitido debido a circunstancias ajenas.

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Alcance de la medida y beneficiarios

La extensión automática tiene como fecha límite el 18 de abril de 2026. Esta ventana de tiempo es fundamental, ya que los cierres del espacio aéreo y los conflictos regionales impidieron que los turistas salieran en las fechas programadas originalmente. Para gestionar la crisis, las autoridades sauditas habilitaron una línea de ayuda activa las 24 horas que brinda información en tiempo real.

Los tipos de documentos que se benefician de esta prórroga incluyen:

  • Visas de visita y turismo.
  • Permisos para la Umrah (peregrinación).
  • Visas de tránsito y permisos de salida final.

Esta medida asegura que los nacionales de diversos países puedan organizar sus vuelos de regreso sin el temor de pagar multas por sobrestadía. El proceso se realiza de manera automática, eliminando la necesidad de trámites burocráticos adicionales para los viajeros que ya están en una situación de estrés.

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Cooperación internacional inédita

Gobiernos de Rusia, Turquía, Suiza, Reino Unido, Italia y Alemania elogiaron la rapidez de la respuesta humanitaria saudita. Las embajadas en Riad trabajan junto a las autoridades locales para guiar a sus ciudadanos y facilitar repatriaciones seguras una vez que las restricciones aéreas se flexibilicen.

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