Los reporteros pertenecían a los canales Al Manar y Al Mayadeen. Israel sostiene que uno de los fallecidos era un agente de inteligencia de Hizbulá "disfrazado".

Un nuevo ataque israelí en el sur de Líbano mató a tres periodistas.

A un mes del inicio del la guerra en Medio Oriente, en la frontera norte de Israel y el sur de Líbano murieron este sábado al menos tres trabajadores de prensa y una cuarta persona en la zona de Jazín. El ataque aéreo, ejecutado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), destruyó el vehículo en el que se trasladaban los comunicadores.

Según confirmaron las propias cadenas y la agencia nacional libanesa NNA, las víctimas fatales son:

Ali Shaib: Reportero del canal Al Manar (afiliado al grupo chií Hizbulá).

Reportero del canal Al Manar (afiliado al grupo chií Hizbulá). Fatima Fatouni: Corresponsal del canal Al Mayadeen.

Corresponsal del canal Al Mayadeen. Mohamed Fatouni: Camarógrafo de Al Mayadeen. los periodistas asesinados por un misil de Israel en el Líbano Los periodistas muertos por el ataque aéreo de Israel en el Líbano. Denuncia de ataque deliberado Desde Al Mayadeen denunciaron que el bombardeo fue dirigido "contra un grupo de periodistas" que se encontraba realizando su labor informativa. El medio defendió la trayectoria de Fatima Fatouni, describiéndola como una reportera reconocida por su "cobertura precisa y objetiva" de los enfrentamientos en la zona de combate.

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“Israel” just published footage of the strike targeting and assassinating Journalists Ali Shoeib and Fatima Ftouni in Southern Lebanon. https://t.co/UWICcQlmgU pic.twitter.com/BIucKU7nTW — Suppressed News. (@SuppressedNws1) March 28, 2026 El medio libanés denunció que en octubre de 2024, el ejército israelí llevó a cabo un ataque contra las residencias de periodistas en Hasbaya, en el sur de Líbano, en el que fallecieron tres personas, entre ellos dos fotógrafos de Al Maydeen y Al Manar.

La versión de Israel: "Disfraz de periodista" Minutos después del ataque, el Ejército de Israel difundió un video del bombardeo y emitió un comunicado con graves acusaciones contra uno de los fallecidos. Según las FDI, Ali Shaib no era un reportero, sino un miembro activo de la Fuerza Radwan (la unidad de élite de inteligencia de Hizbulá).