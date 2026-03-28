Los hutíes de Yemen lanzan misiles contra Israel e inician una "fase de intervención directa" en apoyo a Irán.

Los hutíes de Yemen , aliados estratégicos de la República Islámica de Irán , confirmaron el lanzamiento de una andanada de misiles balísticos hacia el sur de Israel . Según el grupo, esta operación marca el inicio de una "intervención militar directa" para respaldar al denominado "Eje de la Resistencia".

Israel mató a Alireza Tangsiri, el comandante iraní a cargo del cierre del estrecho de Ormuz

Israel desafía los intentos de tregua y advirtió que los ataques contra Irán "se intensificarán y expandirán"

En una declaración televisada, el portavoz militar de los rebeldes, Yahya Saree , afirmó que el ataque apuntó a "objetivos militares sensibles" y que la maniobra fue coordinada con las operaciones en curso de Irán y Hezbolá en el Líbano.

Saree justificó la ofensiva como una respuesta a la " agresión continua " de la alianza estadounidense e israelí contra Irán y sus aliados en Irak, Líbano y los territorios palestinos. Además, advirtió que los ataques no se detendrán: "Nuestras operaciones continuarán hasta que se alcancen los objetivos declarados y hasta que cese la agresión contra todos los frentes de resistencia", sentenció el portavoz.

Previo al ataque, los hutíes habían establecido condiciones para frenar su hostilidad, que incluyen el fin de cualquier alianza regional contra Irán y el cese del uso del Mar Rojo para operaciones que consideren hostiles hacia países musulmanes.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron durante la madrugada la detección de un misil lanzado desde Yemen. A través de sus canales oficiales, aseguraron que los sistemas de defensa aérea operaron de inmediato para interceptar la amenaza. Poco después, dieron por concluido el incidente sin reportar víctimas ni daños materiales de consideración.

El ataque de los hutíes llega cuando se cumple un mes de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques aéreos contra Irán, bastión del "Eje de la resistencia" que incluye a los hutíes, entre otros grupos armados de Oriente Medio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AJENews/status/2037793073930125745&partner=&hide_thread=false BREAKING: Yemen's Houthi military spokesman Yahya Saree said the group has carried out its first military attack against Israel. pic.twitter.com/N8cbNVu6aq — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 28, 2026

La renovada campaña militar hutí conlleva el riesgo de agravar el ya volátil conflicto regional.

La posición geográfica del grupo a lo largo del Mar Rojo, especialmente cerca del estratégico estrecho de Bab el-Mandeb, le otorga la capacidad de perturbar uno de los corredores marítimos más importantes del mundo.

Ataques anteriores contra buques que transitaban por la zona obligaron a las navieras a desviar sus rutas para evitar el sur de África, lo que subraya las implicaciones económicas globales de la escalada hutí.

Durante la guerra en Gaza, los hutíes lanzaron más de 1.800 ataques contra Israel en apoyo a Palestina, que incluyen misiles balísticos, de crucero, hipersónicos, drones y barcos, según las cifras proporcionadas por los insurgentes yemeníes.

La mayoría de estos ataques son interceptados por Israel sin causar víctimas ni daños.