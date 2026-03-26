Donald Trump pospone por 10 días más los ataques contra instalaciones energéticas de Irán

Este jueves, Donald Trump anunció que su gobierno pospuso por 10 días los ataques contra instalaciones energéticas iraníes . El comunicado fue compartido a través de su red social, Truth Social

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“A petición del Gobierno iraní, por favor, permitan que esta declaración sirva para dejar constancia de que estoy pausando por 10 días el período de destrucción de instalaciones energéticas, hasta el lunes 6 de abril de 2026, a las 8 p.m., hora de Miami”, señaló

Por otro lado, aseguró que " las conversaciones continúan y, a pesar de declaraciones erróneas en sentido contrario por parte de las ‘fake news’ y otros, van muy bien”. La pausa actualmente en vigor estaba programada para expirar el viernes.

El anuncio del presidente de los EEUU, Donald Trump, sobre una pausa en los ataques a las plantas de energía de Irán durante diez días más, ya provocó una suba de casi 6% en el precio del barril de petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI): el valor de referencia en el mercado de EE.UU. se ubicó en 94,48 dólares tras conocerse el posteo.

Además se reflejó una suba en el precio del barril Brent, que cerró este jueves en 108,01 dólares.

Trump anunció un cese de los ataques

El pasado lunes, Donald Trump anunció que dio la orden a su Departamento de Guerra de posponer durante cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes tras "conversaciones productivas" entre EE.UU. e Irán para la resolución de las hostilidades.

El líder republicano aseguró que los dos países han mantenido en los últimos dos días "conversaciones muy buenas y productivas respecto a una resolución completa y total" de sus hostilidades en Medio Oriente. En ese contexto, Trump prometió “desatar el infierno” sobre Irán si las conversaciones no llegan a un acuerdo.

Donald Trump Estados Unidos ofreció una propuesta de 15 puntos a Irán para el cese de los ataques EFE/EPA/SHAWN THEW / POOL

Durante una reunión de gabinete el martes, el gobierno de Estados Unidos declaró que ha ofrecido a Irán, a través de los negociadores, una propuesta de 15 puntos para lograr un acuerdo de paz. Las condiciones apuntan a reducir el poder militar y la influencia regional de Irán, en un contexto de fuerte escalada bélica.