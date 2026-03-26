26 de marzo de 2026 - 18:02

Donald Trump pospone por 10 días más los ataques contra instalaciones energéticas de Irán

El presidente de Estados Unidos afirmó que continúan las conversaciones con autoridades iraníes. Expectativas por el precio del crudo.

Donald Trump pospone por 10 días ataques contra instalaciones energéticas iraníes

Donald Trump pospone por 10 días ataques contra instalaciones energéticas iraníes

Foto:

EFE
Por Redacción Mundo

Este jueves, Donald Trump anunció que su gobierno pospuso por 10 días los ataques contra instalaciones energéticas iraníes. El comunicado fue compartido a través de su red social, Truth Social

Leé además

Irán rechazó el plan de paz de Trump por excesivo y dio sus propias condiciones para frenar la guerra.

Irán rechazó el plan de paz de Trump por "excesivo" y dio sus propias condiciones para frenar la guerra
La ONU advierte que la escasez de combustible agrava la crisis sanitaria en Cuba.

Washington insiste en Cuba con una estrategia similar a la que usó en Venezuela

“A petición del Gobierno iraní, por favor, permitan que esta declaración sirva para dejar constancia de que estoy pausando por 10 días el período de destrucción de instalaciones energéticas, hasta el lunes 6 de abril de 2026, a las 8 p.m., hora de Miami”, señaló

Por otro lado, aseguró que "las conversaciones continúan y, a pesar de declaraciones erróneas en sentido contrario por parte de las ‘fake news’ y otros, van muy bien”. La pausa actualmente en vigor estaba programada para expirar el viernes.

Truth social

Tras dichos de Trump, sube el precio del petróleo

El anuncio del presidente de los EEUU, Donald Trump, sobre una pausa en los ataques a las plantas de energía de Irán durante diez días más, ya provocó una suba de casi 6% en el precio del barril de petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI): el valor de referencia en el mercado de EE.UU. se ubicó en 94,48 dólares tras conocerse el posteo.

Además se reflejó una suba en el precio del barril Brent, que cerró este jueves en 108,01 dólares.

Trump anunció un cese de los ataques

El pasado lunes, Donald Trump anunció que dio la orden a su Departamento de Guerra de posponer durante cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes tras "conversaciones productivas" entre EE.UU. e Irán para la resolución de las hostilidades.

El líder republicano aseguró que los dos países han mantenido en los últimos dos días "conversaciones muy buenas y productivas respecto a una resolución completa y total" de sus hostilidades en Medio Oriente. En ese contexto, Trump prometió “desatar el infierno” sobre Irán si las conversaciones no llegan a un acuerdo.

Donald Trump
Estados Unidos ofreci&oacute; una propuesta de 15 puntos a Ir&aacute;n para el cese de los ataques

Estados Unidos ofreció una propuesta de 15 puntos a Irán para el cese de los ataques

Durante una reunión de gabinete el martes, el gobierno de Estados Unidos declaró que ha ofrecido a Irán, a través de los negociadores, una propuesta de 15 puntos para lograr un acuerdo de paz. Las condiciones apuntan a reducir el poder militar y la influencia regional de Irán, en un contexto de fuerte escalada bélica.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Donald Trump envió a Irán un para acordar el fin del conflicto en Medio Oriente

Estados Unidos envió a Irán un plan de 15 puntos para acordar el fin del conflicto en Medio Oriente

El presidente estadounidense Donald Trump

Trump pausó durante 5 días los ataques a infraestructura energética de Irán: bajó el precio del petróleo

El primer vicepresidente de Irán, Mohammad Reza Aref.

Irán lanzó una advertencia tras el ultimátum de Donald Trump por el estrecho de Ormuz

Donald Trump dice que EE.UU. solo intervendrá en el estrecho de Ormuz si sus aliados se lo piden.

Irán ignora el "ultimátum" de Donald Trump y restringe el paso en el estrecho de Ormuz "al enemigo"