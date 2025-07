Cambios en el uso de la receta electrónica: los 6 puntos clave y qué pasará en Mendoza

En Mendoza continuará la coexistencia de los distintos tipos de recetas: manuscritas, electrónicas y digitales. El Ministerio de Salud de la Nación oficializó una serie de modificaciones en el uso de la receta electrónica obligatoria

Los principales puntos establecidos en la nueva normativa son:

Ampliación de la prescripción digital

Desde ahora, la prescripción electrónica o digital obligatoria no solo abarca medicamentos, sino también dispositivos médicos, estudios complementarios, prácticas y procedimientos.

Registro unificado obligatorio

Parte de lo que se busca es un mayor control y trazabilidad. Por eso, toda receta digital deberá almacenarse en una plataforma que deberá estar registrada en el Registro Nacional de Plataformas Digitales de Salud (ReNaPDiS), de uso obligatorio. Salud advierte que no se permitirá la utilización de sistemas no autorizados.

Además se establecen los lineamientos y estándares técnicos aprobados que deberán cumplir todas las plataformas y sistemas involucrados en la emisión de recetas digitales.

Nueva Clave Única de Identificación de Receta (CUIR)

Cada prescripción deberá incluir una CUIR, Clave Única de Identificación de Receta, un código que permitirá su trazabilidad. Este se conforma por una sucesión de diversos códigos que identifican al prescriptor, la jurisdicción y lo que se prescribió, entre otras cosas. Resultará conformado por una cadena de 40 dígitos, que forman un solo número continuo.

Receta archivada

En el caso de medicamentos de expendio bajo receta archivada o legalmente restringido, las plataformas deberán conservar la información durante al menos tres años y garantizar el acceso a las autoridades sanitarias.

Plazo de implementación

Prestadores de salud, plataformas y sistemas tendrán hasta 45 días corridos para adaptarse a los nuevos requisitos, contados a partir de la entrada en vigencia de la resolución.

Se otorgan 90 días para incorporar la solución para recetas archivadas y 120 días para la digitalización total de las recetas de prescripción restringida.

Alcance general

La medida alcanza a todos los organismos y entes bajo la órbita del Ministerio de Salud. Las autoridades ministeriales deberán tomar las medidas necesarias para asegurar su implementación.

Qué pasa en Mendoza con la receta electrónica

Diversos implicados aseguran que en Mendoza el sistema está avanzado, que la prescripción de prácticas con recetas electrónicas a través de plataformas ya es habitual.

“Básicamente, ahora se pueden hacer pedidos médicos, pedidos de estudios, procedimientos, indicaciones especiales, certificados, todo, a través de la misma plataforma que se usa para la receta electrónica”, resumió el doctor José Lodovico, presidente del Círculo Médico de Mendoza. En otras palabras, “todo el recetario de papel va a poder pasarse a digital”.

Evalúan elevar a $10.000 el valor mínimo de la consulta médica en Mendoza. Imagen ilustrativa (Freepik.es). Receta electrónica: tras haberla implementado para el expendio de medicamentos a inicios de este año, ahora se amplió su uso obligatorio a la indicación de prácticas médicas. Imagen ilustrativa (Freepik.es).

Ya desde la implementación de la receta electrónica para medicamentos, Mendoza viene manejando sus propios plazos. Sobre todo, en el Ministerio de Salud de la provincia han señalado como uno de los grandes desafíos, la conectividad deficiente a internet en ciertos punto más alejados del territorio. En este mismo reparo se han apuntado desde el Círculo Médico, por lo que Lodovico señaló que en aquellos lugares donde no sea posible emitirlas, se mantendrá el uso de la receta papel ya que la idea es que nadie se quede sin la indicación que requiere.

¿Qué cambia para los pacientes? “Todos esos pedidos le van a llegar por WhatsApp o por mail en vez de llevarse el papel del consultorio”, detalló el médico. Esto permitirá que las personas puedan acceder a sus prescripciones desde cualquier lugar, siempre que la plataforma esté habilitada oficialmente.

En las clínicas privadas señalaron que la mayoría ya estaba usando receta electrónica incluso para la prescripción de prácticas, previamente a la norma del estado, por eso creen que en lo esencial no cambiaría demasiado la forma en la que ya están trabajando . Además un referente dijo que el hecho de que haya plataformas gratuitas facilita la aplicación.

La postura del Ministerio de Salud de Mendoza: se seguirá usando el papel

Ante la publicación, el Ministro de Salud de Mendoza, Rodolfo Montero, se refirió al asunto y aclaró: “Todos los procesos de transformación digital en salud son procesos complejos de implementar. Por eso nosotros el año pasado cuando salió la primera normativa de prescripción obligatoria antes de julio, nosotros dijimos que no hay que generar ansiedad”.

Recordó lo que ya han destacado desde el área: que Mendoza empezó a implementar la receta electrónica antes que en las otras provincias. “La estamos implementando desde el año pasado, pero va a ser un proceso gradual que va a demorar tiempo, probablemente antes de fin de año tengamos un porcentaje importante de la provincia ya implementado”.

El ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero junto al gobernador Alfredo Cornejo y la vicegobernadora, Hebe Casado. Foto: Orlando Pelichotti El ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero junto al gobernador Alfredo Cornejo y la vicegobernadora, Hebe Casado. Foto: Los Andes

Además, remarcó que coexistirán los formatos digital y papel: “El papel va a seguir estando, eso es algo que todos tenemos que saber, porque hay personas que no tienen dispositivos hay lugares donde hay poca conectividad o mala o falla entonces el papel va a seguir funcionando, no es que va a ser obligatorio o exclusivo lo electronico y va a ser un proceso gradual”. En ese sentido aclaró que las provincias tienen autonomía en ese sentido y por lo cual, si bien la nueva resolución “marca un norte, no nos obliga en plazos a las provincias, nosotros debemos adherir a eso e incorporar esos plazos y no lo vamos a hacer porque lo venimos diciendo desde el principio: Mendoza está inmersa en ese proceso hace mucho tiempo y lo vamos a ir implementando gradualmente para que todos los profesionales puedan ir dando prescripción, no solo en medicamentos, sino también en prácticas”, subrayó el funcionario.

Las plataformas disponibles

Lodovico refirió que las plataformas ya brindaban el servicio y lo que se está promoviendo es que los médicos empiecen a utilizarlas de forma integral. Dijo que hay varias disponibles, que muchas son gratuitas y en general, las que son pagas, ofrecen la posibilidad de cargar la historia clínica digital, otra larga deuda que se busca saldar dentro del sistema de salud y en la que están avanzados varios hospitales públicos de la provincia.

“Es un paso adelante en lo que se refiere a salud digital. Nos está faltando la historia clínica digital única, y ese es un gran desafío para el gobierno nacional y provincial”, advirtió el profesional. En este sentido, la idea es que cada paciente pueda contar con una historia clínica portátil, accesible mediante usuario y contraseña.

“Hay una variedad importante de plataformas que tienen un financiamiento diverso y son entidades distintas”, explicó. Una vez habilitada, cualquier profesional de la salud registrado puede emitir recetas y solicitudes desde ella.

Detalló que las plataformas para emitir recetas electrónicas pueden tener distintos orígenes: obras sociales como PAMI, empresas privadas, sociedades farmacéuticas, colegios médicos o laboratorios. “Nosotros, como Confederación Médica y Círculo Médico, tenemos una plataforma que es totalmente gratis para los médicos, de manera que no tienen que pagar nada y pueden hacer una receta en cualquier obra social”, afirmó.