¿Adiós al papel? El cambio anunciado en la entrega de medicamentos en las farmacias

Con énfasis en el uso del token, el Ministerio de Salud de la Nación avanzó con una nueva etapa de la digitalización del sistema sanitario al establecer mecanismos electrónicos para la dispensa de remedios en farmacias y reemplazar el uso de troqueles físicos por registros digitales interoperables.

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La medida fue oficializada mediante la Resolución 638/2026 , publicada este viernes en el Boletín Oficial, y apunta a f ortalecer la trazabilidad de los medicamentos, simplificar los procesos administrativos y mejorar la integración de la información entre los distintos actores del sistema de salud.

La resolución invita además a las provincias a adherir al nuevo esquema y adaptar sus procedimientos de habilitación y fiscalización. La implementación comenzará con la dispensa de medicamentos ambulatorios y sentará las bases para avanzar en la digitalización de otros procesos vinculados a tratamientos, prácticas y estudios médicos.

Hasta ahora, el troquel físico de los envases era utilizado como constancia para acreditar la entrega de medicamentos durante los procesos de auditoría y fiscalización. El nuevo esquema apunta a cambiar ese procedimiento por mecanismos digitales integrados a los sistemas de receta electrónica.

De acuerdo a la nueva normativa, las farmacias deberán registrar digitalmente cada acto de dispensa, generando registros más completos, accesibles y disponibles en tiempo real para los distintos organismos de control.

La iniciativa forma parte de la estrategia de transformación digital impulsada por la cartera sanitaria nacional y se apoya en los avances alcanzados con la implementación de la receta electrónica.

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Uno de los principales cambios es la ampliación del uso del token digital como mecanismo válido de identificación de pacientes al momento de retirar medicamentos.

A través de este sistema, las personas podrán acreditar su identidad mediante códigos o credenciales digitales vinculadas a sus recetas electrónicas.

La normativa también habilita la posibilidad de que un tercero retire medicamentos en nombre del paciente mediante una autorización digital previamente registrada en las plataformas habilitadas.

En todos los casos, las farmacias deberán registrar el documento de identidad de quien retire los medicamentos, ya sea el titular de la receta o una persona autorizada.

La resolución de Salud otorgó un plazo máximo de 180 días para su adecuación.