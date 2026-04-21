Andean Capital Forum: Mendoza vuelve a convertirse en el centro financiero de la minería

Mendoza vuelve al centro de la agenda minera internacional con el Andean Capital Forum , el encuentro que tendrá lugar del 20 al 22 de abril en el Auditorio Ángel Bustelo . Busca conectar proyectos de la región con inversores globales, bolsas de valores y actores clave del sector, impulsando estándares de gobernanza y financiamiento internacional con el respaldo de la Toronto Stock Exchange (TSX) , BYMA y la Bolsa de Comercio de Mendoza .

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Contará con la participación de autoridades, expertos y referentes internacionales del sector y se realiza por primera vez como parte de la estrategia Andean Bridge, iniciativa lanzada por la Provincia para posicionarse como un centro articulador financiero de proyectos mineros y energéticos en la región andina .

“Es un honor ser sede de este evento en el que venimos trabajando junto a Impulsa Mendoza, la Bolsa de Valores de Toronto, IN-VR y la Bolsa de Comercio de Mendoza (BCM) y que expresa una decisión estratégica de Mendoza: consolidarse como hub financiero para la minería andina, articulando proyectos, instituciones y capital con una visión de largo plazo ”, afirmó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre .

El Andean Capital Forum tiene como objetivo principal conectar proyectos mineros de la cordillera de los Andes con inversores internacionales, bolsas de valores y actores clave del sector, promoviendo su transformación en oportunidades financiables . Por eso, el encuentro se consolida como una plataforma clave para canalizar capital hacia iniciativas estratégicas en cobre, litio y otros minerales críticos .

El encuentro combina distintos formatos que permiten abordar integralmente el desarrollo del sector. Se desarrollarán conferencias y paneles sobre inversión, exploración y desarrollo minero; workshops técnicos vinculados a finanzas, mercado de metales y ciclo minero; rondas de negocios con reuniones uno a uno entre proyectos e inversores; y espacios de networking estratégico, entre ellos el tradicional Mines & Wines.

Tres jornadas con foco en financiamiento, proyectos y ambiente

La estructura del evento contempla una primera jornada, el 20 de abril, dedicada a workshops técnicos y actividades de networking VIP. Entre ellas se destacan capacitaciones vinculadas al mercado de metales, a cargo del London Metal Exchange, y contenidos sobre financiamiento y fundamentos de la minería, con participación académica internacional.

El 21 de abril, en tanto, estará enfocado en el panorama de inversión, la presentación de proyectos y las oportunidades de financiamiento, mientras que el 22, se abordarán temas vinculados al financiamiento, la logística, los criterios ESG (ambiente y gobernanza) y el desarrollo integral de proyectos mineros.

Referentes del sector público, financiero y minero

El foro contará con la participación de destacados referentes de los sectores público, financiero, empresarial y académico. La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, estará a cargo de la apertura, junto al presidente de Prom Argentina, Diego Sucalesca, en representación del ámbito institucional. En el plano financiero, participarán Guillaume Légaré, de la Toronto Stock Exchange; Julieta Artal, de BYMA; Ignacio Badaloni, del Banco Galicia y Erica Krummel Vries y Mateo Gall, del Banco Comafi, junto a especialistas de EY como Ramiro San Román, Sergio Caveggia y Fernando Marticorena.

Por parte de la industria minera estarán presentes Sebastián Piña, director ejecutivo de Impulsa Mendoza; Fabián Gregorio, director ejecutivo de PSJ Cobre Mendocino; Javier Robeto, de Aldebaran Resources; Ignacio Celorrio, de Lithium Argentina Corp; James Hedalen, de Kobrea; Barbara Cozzi, de Lake Resources, y José Ignacio Silva, de Hot Chili.

También participarán representantes de cámaras e instituciones como Roberto Cacciola y Alejandra Cardona (CAEM), Manuel Benítez (CAPMIN), Nadav Rajzman (economista de CAEM), Osvaldo Urzúa (CESCO), Claudia López Osorio (Colegio de Geólogos de Chile) y Manuel Viera (Cámara Minera de Chile).

Logística, financiamiento internacional y formación técnica

En materia de logística, infraestructura y financiamiento internacional, el evento contará con la presencia de Alejandro Núñez (Belgrano Cargas), Diana Gato (IFC) y representantes de CAF, como Luisa Rivas y Frank Vanoy.

El componente académico estará representado por el profesor Kamran Esmaeili, de la University of Toronto, y Jorge Eduardo Dyszel, del London Metal Exchange, quienes liderarán espacios de formación técnica orientados a fortalecer capacidades en financiamiento y mercado de metales.

Una plataforma concreta para impulsar inversiones

Además de reunir a gobiernos, empresas, bolsas de valores y financistas en un mismo espacio, el Andean Capital Forum presentará más de 15 proyectos seleccionados para inversión y facilitará reuniones directas con decisores clave del sector, consolidándose como una herramienta concreta para impulsar el desarrollo de la minería en la región.

Mendoza viene desarrollando una estrategia sostenida para posicionarse como hub minero internacional, basada en la articulación entre inversión, desarrollo productivo y vinculación con los principales mercados globales.

Ha tenido eventos como Argentina Mining Cuyo 2025, y este mayo se proyecta la primera edición de Argentina Rocks, enfocada en exploración minera, consolidando una agenda orientada a fortalecer las etapas iniciales del desarrollo de proyectos.

En paralelo, la Provincia ha impulsado encuentros de financiamiento minero con participación de actores de Chile y Brasil, junto con la organización de espacios como la Cumbre de Minería Sostenible, orientados a promover estándares internacionales y el intercambio técnico. En el plano financiero, uno de los hitos más significativos fue la apertura de la jornada de mercado de la Toronto Stock Exchange (TSX) en Mendoza por parte del gobernador Alfredo Cornejo, reflejando la creciente integración de la provincia con los principales centros bursátiles del mundo.

Programa Completo

Día 0 – 20 de Abril (workshops y networking)

10 – Workshop LME: Volatilidad, precios y cobertura (Especialistas del London Metal Exchange)

15 – Workshop: Finanzas y fundamentos de la minería (Equipo técnico especializado)

19 – Recepción de networking VIP (Icebreaker)

Día 1 – 21 de abril

8:00 – Acreditación y café de bienvenida

9:10 – Apertura y diálogo inicial: Conectando capital, proyectos y los Andes

Jimena Latorre – ministra de Energía y Ambiente de Mendoza

SteliosPapagrigoriou – IN-VR

Guillaume Légaré – Toronto Stock Exchange

Sesión 1 – Panorama de inversión

9.35 – Palabras de apertura (Chairman)

SaulFeilbogen – VMF Abogados

09.40 – Presentación

Roberto Cacciola – CAEM

09.50 – Presentación principal (Keynote)

Gustavo Castagnino – Genneia

10 – Coffee break

Sesión 2 – Proyectos y desarrollo

10.35 – Panel: Avance de proyectos (PEA, PFS, FS)

Alejandra Cardona – CAEM

Javier Robeto – AldebaranResources

Manuel Benítez – CAPMIN

Ignacio Celorrio – Lithium Argentina

Santiago Montt – Consultor independiente

Moderador: Sebastián Piña – Impulsa Mendoza

11.15 – Workshop: El camino del proyecto minero (de financiamiento a IPO)

Fernando Marticorena – EY

Sergio Caveggia – EY

Ramiro San Román – EY

11.55 – Presentación: Financiamiento de exploración (fondos cerrados)

Sebastián Piña – Impulsa Mendoza

12.05 – Almuerzo de networking

13.50 – Panel: Pipeline de proyectos andinos

NadavRajzman – CAEM

BarbaraCozzi – Lake Resources

James Hedalen – Kobrea

José Ignacio Silva – Hot Chili

Sesión 3 – Financiamiento del Puente Andino/de la región

14.30 – Presentación

Ignacio Badaloni – Banco Galicia

14.40 – Workshop: NI 43-101 (estándar de reporte minero)

Bernardo Viana – GE21

15.10 – Presentación de proyectos (Exploración y etapa temprana)

16 – Rondas de negocios (matchmaking)

17.30 – Coffee de cierre

19 – Evento de networking “Mines & Wines” (Bodega Lagarde)

Día 2 – 22 de abril

8.30 – Café de bienvenida

9 – Palabras de apertura (Chairman)

SaulFeilbogen – VMF Abogados

05 – Apertura institucional Diego Sucalesca – Prom Argentina

09.10 – Proyecto destacado: PSJ Cobre Mendocino

Fabián Gregorio – CEO

09.25 – Presentación: El nuevo triángulo del cobre

Osvaldo Urzúa – CESCO

09.35 – Panel: Financiamiento de proyectos mineros

Mateo Gall – Banco Comafi

Julieta Artal – BYMA

Guillaume Légaré – TSX

EricaKrummel – Banco Comafi

Moderador: Lucas Lainez – Puente

10.10 – Presentación

SaulFeilbogen – VMF Abogados

10.25 – Panel: Desbloqueo de proyectos tempranos

Joaquín Marías – Argenta Silver

Nicolás Ferla – PowerMinerals

Luis Ducassi – Jaguar Uranium

Fernando Galante – Chimpay

Moderador: SaulFeilbogen – VMF Abogados

11.05 – Coffee break

11.35 – Panel: De proyecto a operación

Claudia López Osorio – Colegio de Geólogos de Chile

José Gustavo de Castro – Arli Integra Capital

Tomás de Pablos – Minera Cordillera

Federico Palavecino – Martínez de Hoz & Rueda

Manuel Viera – Cámara Minera de Chile

12.15 – Workshop: Project finance en minería

(Estructuras de deuda, equity y financiamiento)

12.50 – Presentación

Guadalupe García Valls – RedMagister

13 – Almuerzo de networking

Sesión 4 – Infraestructura, logística y ESG

14.30 – Presentación: Formación en economía minera y ESG

Prof. KamranEsmaeili – University of Toronto

14.40 – Panel: Corredor de exportación andino (logística)

Paula Quijada – Fexmin

Frank Vanoy – CAF

Luisa Rivas – CAF

Diana Gato – IFC

Alejandro Núñez – Belgrano Cargas

15.20 – Introducción bloque final

Ella De Blois – DFC

15.30 – Presentación de proyectos

16.10 – Rondas de negocios (matchmaking)

17.30 – Coffee de cierre