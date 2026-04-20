Salarios mineros en Argentina: cuánto se puede ganar, qué perfiles buscan y cómo postularse

La minería en Argentina atraviesa un fuerte proceso de expansión impulsado por inversiones millonarias en proyectos de litio, cobre y oro. Este crecimiento no solo impacta en la producción, sino también en el mercado laboral: hoy se posiciona como uno de los sectores con mejores salarios y mayor demanda de talento especializado.
Según relevamientos privados, el sector podría multiplicar su empleo en los próximos años, en un contexto en el que las compañías enfrentan dificultades para cubrir puestos clave. La falta de profesionales calificados se convirtió en uno de los principales desafíos de la industria.
Salarios mineros: desde $1,8 millones hasta más de $20 millones
Los sueldos en minería están entre los más altos de la economía argentina y varían según el nivel de responsabilidad y especialización.
En posiciones operativas y técnicas, los ingresos van aproximadamente de $1,8 millones a $3,2 millones mensuales. En el caso de supervisores, las remuneraciones escalan a rangos de entre $6 millones y $8,5 millones.
Para jefaturas, los salarios arrancan en torno a los $8 millones y pueden alcanzar los $10 millones. En tanto, los cargos ejecutivos —como directores de operaciones o CFO— llegan a niveles de entre $15 millones y $22 millones mensuales.
Este diferencial responde tanto a la complejidad de las operaciones como a las condiciones de trabajo en zonas remotas, con esquemas de rotación intensiva y alta exigencia técnica.
Salarios. Los ingresos de los mendocinos en el rubro minería están por debajo del promedio nacional
Qué perfiles y habilidades buscan las empresas mineras
El crecimiento de la actividad está generando una fuerte demanda de perfiles técnicos y profesionales. Entre los más buscados se destacan:
- Ingenieros (minas, procesos, mecánicos y eléctricos)
- Técnicos en mantenimiento y operación
- Especialistas en seguridad e higiene
- Operadores de planta y perforistas
Además del conocimiento técnico, las compañías valoran habilidades como la capacidad de trabajar en entornos exigentes, liderazgo de equipos, adaptabilidad y experiencia en industrias complejas.
También crece la tendencia a incorporar talento de otros sectores, como oil & gas, y a repatriar profesionales argentinos que trabajan en el exterior.
Cómo postularse a empleos en minería
Para ingresar al sector, los especialistas recomiendan combinar formación técnica con experiencia en operaciones industriales y capacitación continua.
Las empresas suelen canalizar las búsquedas a través de consultoras de recursos humanos, portales de empleo y sus propios sitios web. En muchos casos, contar con experiencia previa en proyectos de gran escala o en zonas remotas puede marcar la diferencia.
En un contexto de alta demanda y escasez de talento, quienes logren desarrollar las habilidades requeridas tienen hoy una oportunidad concreta de acceder a empleos bien remunerados y con proyección a largo plazo dentro de una de las industrias más dinámicas del país.