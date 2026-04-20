20 de abril de 2026 - 13:34

Salarios mineros en Argentina: cuánto se puede ganar, qué perfiles buscan y cómo postularse

Con sueldos que pueden superar $20 millones, la minería se consolida como uno de los sectores mejor pagos del país.

Cuáles son los salarios mineros en Argentina y cuáles los perfiles más buscados

Cuáles son los salarios mineros en Argentina y cuáles los perfiles más buscados

Foto:

Los Andes | Sandra Conte
Por Sandra Conte

La minería en Argentina atraviesa un fuerte proceso de expansión impulsado por inversiones millonarias en proyectos de litio, cobre y oro. Este crecimiento no solo impacta en la producción, sino también en el mercado laboral: hoy se posiciona como uno de los sectores con mejores salarios y mayor demanda de talento especializado.

Leé además

Salarios en Argentina.

Los salarios subieron 2,4% en febrero, pero volvieron a perder contra la inflación
municipios que pagan los sueldos con vales: el impacto de la inflacion y el aumento la carne vacuna

Municipios que pagan los sueldos con vales: el impacto de la inflación y el aumento la carne vacuna
mujer minería
Los salarios mineros en Argentina llegan a superar los $20 millones para cargos ejecutivos

Los salarios mineros en Argentina llegan a superar los $20 millones para cargos ejecutivos

Salarios mineros: desde $1,8 millones hasta más de $20 millones

Los sueldos en minería están entre los más altos de la economía argentina y varían según el nivel de responsabilidad y especialización.

En posiciones operativas y técnicas, los ingresos van aproximadamente de $1,8 millones a $3,2 millones mensuales. En el caso de supervisores, las remuneraciones escalan a rangos de entre $6 millones y $8,5 millones.

Para jefaturas, los salarios arrancan en torno a los $8 millones y pueden alcanzar los $10 millones. En tanto, los cargos ejecutivos —como directores de operaciones o CFO— llegan a niveles de entre $15 millones y $22 millones mensuales.

Este diferencial responde tanto a la complejidad de las operaciones como a las condiciones de trabajo en zonas remotas, con esquemas de rotación intensiva y alta exigencia técnica.

Salarios. Los ingresos de los mendocinos en el rubro minería están por debajo del promedio nacional

Qué perfiles y habilidades buscan las empresas mineras

El crecimiento de la actividad está generando una fuerte demanda de perfiles técnicos y profesionales. Entre los más buscados se destacan:

  • Ingenieros (minas, procesos, mecánicos y eléctricos)
  • Técnicos en mantenimiento y operación
  • Especialistas en seguridad e higiene
  • Operadores de planta y perforistas

Además del conocimiento técnico, las compañías valoran habilidades como la capacidad de trabajar en entornos exigentes, liderazgo de equipos, adaptabilidad y experiencia en industrias complejas.

También crece la tendencia a incorporar talento de otros sectores, como oil & gas, y a repatriar profesionales argentinos que trabajan en el exterior.

Minería

Cómo postularse a empleos en minería

Para ingresar al sector, los especialistas recomiendan combinar formación técnica con experiencia en operaciones industriales y capacitación continua.

Las empresas suelen canalizar las búsquedas a través de consultoras de recursos humanos, portales de empleo y sus propios sitios web. En muchos casos, contar con experiencia previa en proyectos de gran escala o en zonas remotas puede marcar la diferencia.

En un contexto de alta demanda y escasez de talento, quienes logren desarrollar las habilidades requeridas tienen hoy una oportunidad concreta de acceder a empleos bien remunerados y con proyección a largo plazo dentro de una de las industrias más dinámicas del país.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Flybondi sumá más problemas: se retrasó el pago de los sueldos a trabajadores

Más problemas para Flybondi: el anuncio que indignó a sus empleados tras las cancelaciones y los retiros

Natura se achica en Argentina y reestructura su operación regional

El gigante de los cosméticos que se achica y recorta a 100 trabajadores: Argentina pierde escala en su negocio

Por Redacción Economía
El descuento se obtiene pagando con QR desde la app en el supermercado.

Supermercado: cómo ahorrar en Jumbo con MODO y alcanzar hasta $20.000 de reintegro

Por Melisa Sbrocco
ARCA actualizó el régimen informativo para plataformas digitales y fijó nuevos umbrales para reportar saldos y movimientos.

Impuesto a las Ganancias: ARCA actualiza el régimen simplificado y modifica la declaración jurada

Por Redacción Economía