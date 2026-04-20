Salarios mineros en Argentina: cuánto se puede ganar, qué perfiles buscan y cómo postularse

La minería en Argentina atraviesa un fuerte proceso de expansión impulsado por inversiones millonarias en proyectos de litio, cobre y oro. Este crecimiento no solo impacta en la producción, sino también en el mercado laboral: hoy se posiciona como uno de los sectores con mejores salarios y mayor demanda de talento especializado.

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Según relevamientos privados, el sector podría multiplicar su empleo en los próximos años , en un contexto en el que las compañías enfrentan dificultades para cubrir puestos clave. La falta de profesionales calificados se convirtió en uno de los principales desafíos de la industria .

Los salarios mineros en Argentina llegan a superar los $20 millones para cargos ejecutivos

Los sueldos en minería están entre los más altos de la economía argentina y varían según el nivel de responsabilidad y especialización.

En posiciones operativas y técnicas , los ingresos van aproximadamente de $1,8 millones a $3,2 millones mensuales. En el caso de supervisores , las remuneraciones escalan a rangos de entre $6 millones y $8,5 millones .

Para jefaturas, los salarios arrancan en torno a los $8 millones y pueden alcanzar los $10 millones. En tanto, los cargos ejecutivos —como directores de operaciones o CFO— llegan a niveles de entre $15 millones y $22 millones mensuales.

Este diferencial responde tanto a la complejidad de las operaciones como a las condiciones de trabajo en zonas remotas, con esquemas de rotación intensiva y alta exigencia técnica.

Salarios. Los ingresos de los mendocinos en el rubro minería están por debajo del promedio nacional

Qué perfiles y habilidades buscan las empresas mineras

El crecimiento de la actividad está generando una fuerte demanda de perfiles técnicos y profesionales. Entre los más buscados se destacan:

Ingenieros (minas, procesos, mecánicos y eléctricos)

Técnicos en mantenimiento y operación

Especialistas en seguridad e higiene

Operadores de planta y perforistas

Además del conocimiento técnico, las compañías valoran habilidades como la capacidad de trabajar en entornos exigentes, liderazgo de equipos, adaptabilidad y experiencia en industrias complejas.

También crece la tendencia a incorporar talento de otros sectores, como oil & gas, y a repatriar profesionales argentinos que trabajan en el exterior.

Minería

Cómo postularse a empleos en minería

Para ingresar al sector, los especialistas recomiendan combinar formación técnica con experiencia en operaciones industriales y capacitación continua.

Las empresas suelen canalizar las búsquedas a través de consultoras de recursos humanos, portales de empleo y sus propios sitios web. En muchos casos, contar con experiencia previa en proyectos de gran escala o en zonas remotas puede marcar la diferencia.

En un contexto de alta demanda y escasez de talento, quienes logren desarrollar las habilidades requeridas tienen hoy una oportunidad concreta de acceder a empleos bien remunerados y con proyección a largo plazo dentro de una de las industrias más dinámicas del país.