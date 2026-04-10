Comprar o alquilar en Mendoza: crean un observatorio con datos clave del mercado inmobiliario

Esta mañana se firmó un convenio entre distintos organismos para crear el Observatorio Estadístico del Mercado Inmobiliario e Hipotecario de la Provincia de Mendoza . El acuerdo apunta a ofrecer información de calidad sobre el sector y que sea disponible para la ciudadanía a la hora de alquilar o comprar una propiedad , y los profesionales.

La presidente del Colegio Notarial, Valeria Alvarez , explicó qué implica esta herramienta. “Cada uno de los de los colegios va a aportar datos y el ciudadano, con un simple click, va a poder saber ‘este inmueble, ¿me conviene comprarlo o no?’, ‘¿Esta propiedad la puedo alquilar? ’. Va a permitir tener mayor seguridad a la hora de una operación inmobiliaria”, detalló.

Sumó que “la firma del convenio es el puntapié inicial para un trabajo que los mendocinos venimos requiriendo desde hace mucho tiempo. Las estadísticas en materia de compraventas , de hipotecas, de precios de los inmuebles , son fundamentales para el trabajo diario de muchos profesionales: de los agrimensores, de los escribanos, de los corredores inmobiliarios”.

Los datos se publicarán en el Portal de Inteligencia Territorial , en donde existe información diversa sobre el territorio mendocino, pero restaba incorporar la del mercado inmobiliario e hipotecario. De todos modos, aún no hay plazos ciertos sobre cuándo estarán disponibles, ya que con la firma del convenio se acordó la conformación de un comité que comenzará a trabajar en el diseño de esta herramienta.

El observatorio se postula como un ámbito permanente de intercambio de información y análisis técnico. Su finalidad principal, informaron, es la producción y difusión de estadísticas periódicas, verificables y desagregadas, organizadas en una base de datos dinámica, que servirá como insumo crítico para los ciudadanos y desarrolladores inmobiliarios , además de contribuir al desarrollo sostenible de la provincia.

Desde el sector inmobiliario, de hecho, se planteaba que no existían datos precisos sobre el mercado mendocino. Cada corredor contaba con información de las operaciones propias y, tal vez, de conocidos, pero no había un sitio al que acceder a un panorama completo. Incluso, profesionales crearon un Monitor Inmobiliario de Mendoza, pero resaltaron que sólo cuenta con cifras de las inmobiliarias que aportan los datos.

El presidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios, Silvio Gigli, detalló que el observatorio “se concibe como un espacio de articulación institucional, intercambio de información, producción de conocimiento y análisis técnico, orientado a la generación de datos confiables sobre el mercado inmobiliario e hipotecario de la provincia de Mendoza”.

Y que apunta a poner a disposición información estadística pública vinculada al mercado inmobiliario e hipotecario, como el monitoreo de la dinámica de precios, la expansión urbana, el comportamiento de las garantías hipotecarias. Resaltó que estos datos aportarán al diseño de políticas públicas de suelo y de vivienda.

Observatorio del Mercado Inmobiliario e Hipotecario de Mendoza 3

Qué datos del mercado inmobiliario brindará

El espacio surge de la alianza estratégica entre el Colegio Notarial de Mendoza; la Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial (1°, 3° y 4° Circunscripción) -el registro de la propiedad-; el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios; el Colegio de Agrimensores de Mendoza; la Universidad Champagnat; y la Dirección de Planificación Territorial, del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.

Las instituciones trabajarán bajo principios de rigurosidad metodológica y protección de datos personales. El observatorio permitirá realizar un monitoreo sistemático de la dinámica de precios, la expansión urbana y el comportamiento de las garantías hipotecarias.

Alvarez señaló que cada institución va a aportar algo, por ejemplo: el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Mendoza, las tasaciones de cada uno de los inmuebles; el registro de la propiedad, la cantidad de compraventas y de hipotecas que ingresan por mes; el Colegio Notarial, la determinación de aquellos inmuebles que no tienen título, estableciendo la conveniencia o no de la compraventa.

En el acto de firma del convenio se destacó que la sinergia entre el sector público, los colegios profesionales y el ámbito académico asegura la trazabilidad y calidad de la información. Añadieron que, si bien en un principio el observatorio está integrado por los firmantes, está prevista la futura incorporación de nuevos organismos y entidades académicas que deseen sumar valor al proyecto.

Observatorio del Mercado Inmobiliario e Hipotecario de Mendoza 4

Objetivos

Entre los objetivos específicos del el Observatorio Estadístico del Mercado Inmobiliario e Hipotecario de Mendoza se destacan: