En el Gran Mendoza se vende más de un inmueble cada 18 horas, ¿qué zonas son las más buscadas?

Sin embargo, cuando se consideran los montos que estas operaciones generan, más de la mitad corresponde a casas (51,25%). En segundo término, están los departamento o dúplex (28.66%) y, en tercero, los lotes (12,29%). Esta diferencia responde al valor de las propiedades. Los locales comerciales representan el 2,72%.

El análisis también reveló que los mendocinos compran departamentos a modo de inversión en el 52,4% de los casos y como vivienda en el 46,9%. En cambio, la situación es diferente cuando adquieren una casa: casi 8 de cada 10 (76,6%), lo hacen para habitarla (o algún familiar) y sólo el 23,4% lo hacen para invertir.

Righi explica que esta información permite entender, por ejemplo, que no es lo más conveniente intentar vender una casa ocupada por un inquilino. También, que los grandes desarrolladores sepan a qué público deben dirigir su producto (además, la base de datos permite discriminar por departamento).

image

Cómo evolucionaron los precios

El monto promedio de las ventas inmobiliarias realizadas en el Gran Mendoza pasó de US$ 65.062 en 2023 a US$ 66.507 en 2024 y a US$ 78.388 en 2025. Esto significa que, en el último, los valores tuvieron un incremento del 18%.

image

En cuanto al precio promedio según el tipo de propiedad, el relevamiento mostró que para una finca es de US$ 188.750; para un galpón, de US$ 131.667; casa, US$ 103.839; departamento, US$ 65.143; local comercial, US$ 43.000; y lote US$, 34.377.

image

Otro dato que permite entender cómo ha evolucionado el mercado inmobiliario en los últimos años es la diferencia entre el precio de publicación y el de venta. La brecha promedio de negociación -que evidencia el “regateo”- fue cayendo del 7,2% en 2023, al 5,8% en 2024 y el 4,7% en 2025, lo que marca una disminución de 35% en dos años.

Qué departamentos concentran las ventas

El estudio relevó en qué lugares del Gran Mendoza se concreta el mayor número de operaciones. El departamento que encabeza el ranking es Maipú, con 22,34% del total. Le siguen Godoy Cruz, con 17,99%; Luján de Cuyo, con 17,68%; Ciudad, con 15,72%; y Guaymallén, con 14,27%.

Otro aspecto para tener en cuenta es en qué sitios se realizan las ventas por montos más altos; lo que permite entender que el valor promedio de las propiedades es más elevado. Cuando se toma esta perspectiva, Luján de Cuyo encabeza los cinco primeros lugares, con 23,21%; seguido por Maipú, con 20,95%; Ciudad, con 17,85%; Godoy Cruz, con 16,12%; y Guaymallén, con 11,5%.

image

Se acortó el plazo de venta

Un punto adicional que se indagó en el marco del Monitor Inmobiliario de Mendoza es cuántos días se necesitan para vender un inmueble. Es decir, cuánto tiempo está, en promedio, la propiedad en el mercado hasta que se concreta la operación. En 2023, ese plazo era de 169 días; en 2024, de 158 días; y en 2025, de 139. Esto muestra que, en dos años, se redujo un 18%, lo que implica 30 días menos.

Sobre esto, Righi acotó que la reducción del tiempo de comercialización, sumado al repunte de los precios, demuestra que el mercado está en un proceso de recuperación que, aunque lenta, se está dando.

Sobre la manera en que los propietarios eligen vender sus inmuebles, el 97,4% de los mendocinos lo hace a través de una inmobiliaria y sólo un 2,7% lo hace de modo directo (el mismo dueño). Esto, en un contexto en el que el presidente Javier Milei ha manifestado su intención de desregular el mercado inmobiliario; en realidad, de que no sea necesaria la matriculación de los corredores públicos.

Y en cuanto a qué medio es más eficiente para publicitar y para vender propiedades, el 41,57% de los compradores mendocinos se enteran del inmueble por clientes, referidos o colegas; el 38,99% por portales inmobiliarios; el 14,37% por carteles; y el 2,28% por las redes sociales. Esto implica que el 61% de la difusión efectiva no proviene de portales web.

WhatsApp Image 2025-08-05 at 8.15.57 PM (1)

Información actualizada y precisa

Righi, quien es consultor inmobiliario y gerente de Construcciones Inmobiliaria & Desarrolladora, resalta que el monitor inmobiliario presenta información confiable -porque surgió como una plataforma para que cada inmobiliaria pudiera conocer sus movimientos- y actualizada.

En principio, la idea es darle difusión semestral. Y no sólo servirá para conocer qué inmuebles compran los mendocinos, dónde, a qué precio real -no el de publicación ni el de escrituración- y en cuánto tiempo, sino que también ofrece datos valiosos para los tasadores. Precisamente porque permite conocer a qué valor se venden las propiedades en una localidad determinada.

Y permitirá al propietario saber, en promedio, cuánto tiempo demora en venderse un cierto tipo de inmueble, en una zona puntual, para que no se desaliente si no aparece un comprador después de unas pocas semanas.