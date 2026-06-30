La postura que Enargas tomó en la disputa entre San Rafael y General Alvear por el Gasoducto Sur: qué dijo

El conflicto entre los municipios de San Rafael y General Alvear por la utilización del Gasoducto Sur sumó un nuevo capítulo con una aclaración emitida por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENARGAS) , que respondió a un pedido formulado por la comuna que encabeza Omar Félix sobre el alcance de una nota difundida días antes.

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En el documento, fechado el 18 de junio, el organismo regulador sostuvo que no existe ninguna contradicción entre la Resolución 70/2021, la nota emitida previamente y las obligaciones que corresponden a Distribuidora de Gas Cuyana como licenciataria del servicio público de distribución de gas.

La aclaración llegó luego de que San Rafael manifestara su preocupación por supuestos anuncios, gestiones y avances vinculados con la utilización de la capacidad generada por la obra " Gasoducto Sur Provincia de Mendoza – Proyecto Gas Andes – San Rafael " en el departamento de General Alvear.

La controversia entre ambos municipios comenzó tras la paralización del Gasoducto Sur por la interrupción del financiamiento nacional. Frente a ese escenario, la Municipalidad de San Rafael decidió destinar cerca de $4.000 millones de recursos propios para concluir la obra, con el objetivo de ampliar la capacidad del sistema y habilitar nuevas conexiones de gas en el sur provincial.

Posteriormente, la Secretaría de Energía de la Nación reconoció una deuda por $5.199 millones , correspondiente a la inversión realizada para finalizar el proyecto.

Alejandro Molero y Omar Félix, intendentes de General Alvear y San Rafael, respectivamente. Foto: Prensa Alvear Alejandro Molero y Omar Félix, intendentes de General Alvear y San Rafael, respectivamente. Foto: Prensa Alvear

A partir de ese aporte, San Rafael sostiene que posee un derecho prioritario sobre las nuevas factibilidades generadas por la obra y reclamó a General Alvear un aporte cercano a $1.100 millones, al considerar que ese departamento utilizará alrededor del 23% de la capacidad incremental del gasoducto.

La comuna que dirige el intendente radical, Alejandro Molero, rechazó ese planteo al sostener que no existe un convenio que lo obligue a realizar ese pago y que el Gasoducto Sur constituye una obra de infraestructura regional destinada a beneficiar a ambos departamentos.

Prioridad sobre las nuevas factibilidades

En su respuesta, ENARGAS ratificó que la Resolución 70/2021 reconoce a la Municipalidad de San Rafael un derecho prioritario sobre la capacidad incremental generada por el gasoducto, al considerar que fue quien realizó el aporte económico que permitió ejecutar la obra y ampliar la capacidad del sistema para habilitar nuevas conexiones.

Además, el organismo señaló que ese derecho sobre las nuevas factibilidades "no fue cuestionado por ninguna de las partes" y que la resolución se encuentra firme.

NO-2026-60355327-APN-DIRECTORIOENREGE

Los límites del derecho reconocido

No obstante, ENARGAS aclaró que ese reconocimiento no implica que la Municipalidad de San Rafael asuma funciones regulatorias, técnicas u operativas propias de la empresa distribuidora.

En ese sentido, precisó que la evaluación técnica de los proyectos, la seguridad del sistema, la aprobación de obras, la habilitación de suministros y la operación de la red continúan siendo responsabilidades exclusivas e indelegables de Distribuidora de Gas Cuyana.

Asimismo, recordó que la resolución de 2021 dispuso que el municipio y la distribuidora deben establecer un procedimiento conjunto para otorgar las nuevas factibilidades y llevar un registro de las mismas hasta agotar la capacidad generada por la obra.

Según explicó, ese mecanismo tiene como finalidad preservar el derecho reconocido a San Rafael sin alterar las competencias propias de la licenciataria.

Sin pronunciamiento sobre las declaraciones públicas

En el tramo final de la nota, ENARGAS indicó que no le corresponde expedirse sobre las declaraciones realizadas por funcionarios públicos en distintos medios de comunicación respecto del conflicto entre ambos municipios.

Sin embargo, informó que solicitará por separado a Distribuidora de Gas Cuyana información sobre los supuestos acuerdos vinculados a obras de distribución de gas natural en General Alvear, mencionados en la presentación realizada por la Municipalidad de San Rafael.