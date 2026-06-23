El PRO explicó por qué no dio quórum y apuntó contra una "operación K" por Manuel Adorni

Luego de una sesión caída este martes en el Congreso, que perjudicó al bloque kirchnerista , el PRO salió a justificar su decisión de no colaborar con el quórum para debatir la interpelación y una eventual moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “No nos sumamos a operaciones K” , ratificaron.

La oposición presiona en el Congreso para voltear a Adorni y el PRO no descarta dar quórum

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“La sesión de hoy no buscaba remover a Adorni: su único objetivo era forzar a la Comisión de Asuntos constitucionales a tratar los expedientes de interpelación, censura y remoción”, remarcó el bloque. En ese sentido, argumentaron que “esos sectores prefieren el show mediático al resultado concreto” .

El bloque nacional presidido por Cristian Ritondo había amenazado con presentarse hoy en caso de que el Gobierno insistiera en no tratar los proyectos vinculados al funcionario investigado por enriquecimiento ilícito. Finalmente, el acuerdo se cerró en las horas previas a la sesión.

De esta forma, el próximo martes 30 se llevará a cabo la comisión de Asuntos Constitucionales .

“Fue el PRO, junto al resto del interbloque Fuerza del Cambio, quien logró que esa comisión se convocara por su propia iniciativa para el martes 30 de junio, con todos esos expedientes en temario. La sesión quedó sin objeto”, destacaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/2069563540113940927?s=20&partner=&hide_thread=false Nuestra posición fue coherente de principio a fin. Primero pedimos explicaciones y una vez conocidas, entendimos que Manuel Adorni no puede seguir en el cargo.



En el Congreso el PRO impulsó la apertura de la comisión para emitir dictamen y avanzar con el tratamiento de los… — PRO (@proargentina) June 23, 2026

La Libertad Avanza y el PRO aflojan la tensión

“Nuestra postura no cambia: los argentinos llevan años apostando a una transformación real y ese esfuerzo merece ser cuidado. Seguir generando ruido innecesario, contradicciones evitables y escándalos que desgastan la gestión no es una opción. El cambio se defiende con hechos”, concluyeron.

De esta manera, el PRO afloja la tensión con el oficialismo que había alcanzado su pico el 11 de junio pasado cuando a través de un comunicado calificó de “falta grave” que Adorni admitiera públicamente haber omitido información sobre su patrimonio.

En aquel texto, el espacio amarillo señaló que un funcionario no puede decirle al Congreso y a los argentinos que no ocultó nada para luego admitir que sí lo hizo.

El comunicado expresó que la situación “no tiene ninguna justificación posible” y advirtió que erosiona la confianza pública y contradice el discurso de transparencia que emana el Gobierno.

Tras este documento, el PRO elevó la presión exigiendo a la Casa Rosada priorizar la defensa del cambio sobre la figura de Adorni.

Aunque referentes del partido como el diputado macrista Fernando de Andreis pidieron la renuncia del jefe de Gabinete, el bloque de diputados del PRO optó finalmente por canalizar el debate del tema a través de la Comisión de Asuntos Constitucionales.