Adrián Ravier debutó como vocero presidencial con una exposición en Casa Rosada.

El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier , tuvo este viernes su estreno oficial al frente de la comunicación del Gobierno nacional con una exposición que comenzó pasadas las 11 en Casa Rosada , la cual fue transmitida en vivo a través de los canales oficiales.

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En el inicio de su presentación, el vocero expresó su " solidaridad con el pueblo venezolano que atraviesa una de las catástrofes naturales más devastadoras de su historia reciente. Los dos terremotos han dejado cientos de muertos alrededor de 4.300 heridos e incontables familias afectadas".

Luego sumó que el presidente Javier Milei puso a disposición "los recursos disponibles para la ayuda humanitaria a la población venezolana". "En este momento tan difícil, la Argentina acompaña con profunda solidaridad al pueblo venezolano, especialmente a las familias afectadas y reconoce el esfuerzo de quienes trabajan en las tareas de rescte y protección de la población", sumó.

En su presentación aclaró que no iba a ser una conferencia de prensa y que la designación formal en el cargo se concretará una vez que el mandatario regrese de su actual viaje por España.

"Mi nombre es Adrián Ravier. Nací en la Provincia de Buenos Aires en 1978 y me crié en Hurlingham y Ramos Mejía. Tengo 47 años y soy padre de tres hijos". Según relató se recibió en de la Lic. en Economía en la UBA en 2002. Luego hizo una maestría en economía y administración de empresas en ESEADE en 2004 y fue alumno de Alberto Benegas Lynch (hijo).

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Además, hizo un doctorado en Madrid bajo la dirección de Jesús Huerta de Soto y escribió un libro que se utilizó en la UBA como material de estudio.

Luego contó que su primer contacto con el presidente Milei se dio por la recomendación de un editor que le sugirió que escriban juntos un libro porque "compartían una pasión por las mismas ideas". En su momento no se dio y recién este año ambos publicaron el libro "La batalla por la macroeconomía".

Las palabras de Ravier sobre Milei

"Milei empezó en solitario una batalla cultural que impactó en los jóvenes y, desde allí, se impregnó en toda la sociedad. A muchos sorprendió que en 2023 haya sido electo Presidente, esto es porque subestimaron el poder de las ideas", dijo Ravier.

En esa línea, continuó: "No solo eso, en apenas dos años transformó la economía, sacándola de terapia intensiva para ponerla de pie". Según Ravier, la Argentina en la que asumió Milei estaba "desequilibrada en lo fiscal, monetario, cambiario, con parches y mucho dolor en la sociedad".

"En 2025 ya se podía ver orden y no me refiero solo al orden público, sin piquetes y con avances sólidos en seguridad, me refiero también al orden en las cuentas públicas, en la hoja de balance del Banco Central y en la eliminación de restricciones en el mercado de cambios", siguió.

Adrián Ravier Adrián Ravier en su primera aparición ante periodistas en la sala de prensa de Casa Rosada.

Posteriormente hizo un minucioso repaso de lo que, a su criterio, fueron los logros económicos y triunfos legislativos del oficialismo en el Congreso. "Estoy acá porque ante el pedido del presidente Javier Milei acepté ser su nuevo vocero. Para mi es un honor ser la voz del presidente".

"En los últimos meses, la comunicación pública se enfocó en cuestiones ajenas a la marcha general del Gobierno. Nunca antes hubo una discrepancia tan grande entre los logros que tuvo un gobierno y la conversación pública", reflexionó Ravier.

El portavoz dijo que uno de sus objetivos será "comunicarles a los ciudadanos, de la manera más clara y contundente posible, cómo las reformas que hemos logrado tienen impacto en la vida y en el futuro de todos los argentinos".

No obstante, aclaró: "Por supuesto, en la búsqueda del orden fiscal advertimos que los recursos son finitos y es legítimo el reclamo de fondos en algunas áreas. Este Gobierno no imprime moneda ni toma deuda para financiar al fisco. Reasigna partidas para mantener el equilibrio fiscal como eje central de su modelo económico".

Lo que viene para el Gobierno y la relación que busca tener con los periodistas

De cara al futuro, el funcionario anticipó que la segunda parte del proyecto oficialista consistirá en "impulsar medidas que expanden aún más las libertades".

Entre las iniciativas mencionó al "Súper RIGI", y la ley de sociedades: "Queremos que Argentina sea más que un país normal, queremos ser el país más libre del mundo", remarcó.

Sobre el final de su exposición, dijo: "Voy a hacer de la sala de prensa un lugar de respeto y apertura al debate de ideas. Asumo este rol con la convicción de que quienes ocupamos un rol en el Estado somos servidores públicos y nos debemos a la sociedad".

"Consigo al periodismo como eje central en la democracia de nuestro país. Valoro y reivindico el trabajo del periodista que busca informar, que es independiente y objetivo, que tiene espíritu crítico y hace una presentación ecuánime de los hechos y los datos de la realidad. Aspiro a que construyamos una relación en base a estos principios, ese es mi compromiso para ustedes y espero que sea recíproco", expresó.

Finalmente, señaló que brindará una conferencia de prensa cada martes a las 11.

El respaldo de Javier Milei

La designación de Ravier fue respaldada públicamente por el presidente Javier Milei durante un reciente acto en la Fundación Faro.

En esa oportunidad, el mandatario le deseó éxito en su nueva función y destacó la importancia del desafío que asumirá. "Quiero felicitarlo y agradecerle, porque en los próximos días va a empezar un enorme desafío: convertirse en el portavoz del Presidente", sostuvo Milei.

Asimismo, el jefe de Estado valoró la trayectoria de Ravier como divulgador económico y aseguró que su experiencia será clave para explicar las reformas impulsadas por el Gobierno.

Según expresó, su incorporación permitirá que "los cambios que está llevando adelante nuestra gestión trasciendan el plano del debate entre economistas y puedan llegar a todos los argentinos".