8 de julio de 2026 - 22:15

48 horas de tormentas y granizo: qué zonas de Argentina están en alerta máxima

El Servicio Meteorológico Nacional activó alertas por tormentas para algunas provincias del país. Tierra del Fuego registrará temperaturas bajo cero y nevadas.

Durante la actividad de tormentas hay que seguir las recomendaciones correspondientes.

Durante la actividad de tormentas hay que seguir las recomendaciones correspondientes.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó alertas meteorológicas por un posible temporal que se extenderá durante 48 horas con tormentas severas, lluvias intensas y ráfagas de viento de hasta 70 km/h. El fenómeno comenzó durante la noche del martes, siguió durante la madrugada de este miércoles y puede persistir hasta la madrugada del jueves.

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El escenario más crítico se concentra en el extremo sur del país, donde las temperaturas descienden por debajo de cero y la posibilidad de nevadas es concreta. Para quienes viven en zonas de riesgo, el SMN recomienda tomar precauciones ante la posibilidad de granizo, acumulación de agua y condiciones de baja visibilidad por las precipitaciones.

El SMN actualiza su sistema de alertas de manera continua.

El SMN actualiza su sistema de alertas de manera continua.

Tierra del Fuego: la zona de mayor alerta

La provincia más austral del país es donde el temporal golpea con más fuerza. El SMN proyecta temperaturas que llegarán a -1°C, con probabilidad de nevadas y condiciones de frío extremo producto de la ola polar que avanza desde el sur.

La combinación de lluvia, nieve y viento fuerte genera riesgos para la circulación vial, los servicios y las actividades al aire libre en toda la provincia. El organismo meteorológico advirtió sobre la severidad de las condiciones y recomendó a la población extremar los cuidados, en particular en zonas rurales y rutas interurbanas donde el efecto del viento y las precipitaciones puede ser significativamente mayor.

Neuquén y Río Negro: lluvias constantes y temperaturas negativas

Las provincias del norte patagónico también quedan dentro del sistema de tormentas que el SMN proyecta hasta la madrugada del jueves. En Neuquén y Río Negro, las lluvias serán constantes y las temperaturas oscilarán entre -1° y 14°C dependiendo de la zona y el momento del día.

El sistema ingresó desde la Cordillera de los Andes, un patrón típico de los temporales invernales en la región, que combina la humedad del Pacífico con la masa de aire frío polar que avanza desde el sur. Las condiciones más adversas se registran en las zonas de mayor altura, donde la nieve puede acumularse en rutas de montaña.

El SMN no emitió alerta roja para Buenos Aires en este episodio.

El SMN no emitió alerta roja para Buenos Aires en este episodio.

Buenos Aires: lluvia y frío sin llegar a la criticidad del sur

En el AMBA, la madrugada del miércoles estuvo marcada por los últimos chubascos de las lluvias del fin de semana anterior. Las condiciones se mantienen frescas, con temperaturas mínimas de 2°C. No se registran alertas de riesgo alto para la ciudad, aunque el cielo permaneció nublado y con llovizna dispersa durante las primeras horas del día.

El temporal de 48 horas que afecta al país en este episodio invernal concentra sus efectos más críticos en la Patagonia, con Tierra del Fuego como el punto de mayor riesgo. Las condiciones en Neuquén y Río Negro también exigen precaución, especialmente en rutas y zonas de altura.

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