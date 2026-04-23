Elecciones UNCuyo: Adriana García y Ana Sisti lanzaron su fórmula y ya hay cuatro listas para el rectorado

A menos de una semana del cierre de presentación de listas, la Universidad Nacional de Cuyo suma una nueva fórmula que aspira a llegar al rectorado por los próximos cuatro años. Se trata del binomio integrado por Adriana García y Ana Sisti , quienes buscan derrotar al oficialismo tras 12 años de conducción.

Elecciones en la UNCuyo: la oposición lanzó una fórmula con el objetivo de unificar fuerzas

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Tal como había anticipado Los Andes, la exdecana de Filosofía y Letras volverá a competir por el rectorado, esta vez bajo el sello “ Encuentro Plural ”. García ya se había presentado en 2022 con “ Compromiso Universitario ” y fue superada por casi 4 puntos por la fórmula impulsada por el Interclaustro, integrada por Esther Sánchez y Gabriel Fidel .

Hoy por hoy, el ala opositora de la UNCuyo reúne a sectores peronistas, kirchneristas, socialistas y de izquierda del ámbito académico. Si bien en un principio intentaron unificarse en un frente denominado “ ADN Universidad ”, el espacio comenzó a desdibujarse por la falta de acuerdos internos.

En ese contexto, la oposición presenta hasta el momento dos fórmulas lanzadas. La primera fue la encabezada por el sociólogo Javier Ozollo , junto con la actual decana de la Facultad de Ciencias Empresariales y Gestión Pública de la Universidad Champagnat, Fernanda Bernabé .

Recientemente, el binomio sumó a Manuel Cuervo , de NEXO, quien sonaba como precandidato pero finalmente se integró a esta lista.

Por otra parte, resta definir si el exdecano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Juan Carlos Aguiló, avanzará con su precandidatura a rector o si declinará su postulación para acompañar a alguna de las fórmulas ya lanzadas.

Ozollo - Bernabé - Cuervo Los precandidatos a rector y vicerrector, Javier Ozollo y Fernanda Bernabé junto a Manuel Cuervo.

El acto de presentación de Encuentro Plural

Las candidatas a rectora y vicerrectora, Adriana García y Ana Sisti, realizaron la presentación oficial de Encuentro Plural y dieron a conocer los principales lineamientos de su propuesta.

El acto contó con la presencia de decanos, exdecanos, estudiantes, docentes, egresados, agrupaciones estudiantiles y gremiales, personal no docente, directores de carrera y consejeros. En su discurso, García remarcó el posicionamiento del espacio como alternativa al oficialismo y explicó el origen del nombre de la lista.

“Por eso se llama Encuentro Plural, porque es un compromiso político. Ana y yo hemos estado siempre en la Universidad. Yo me pregunto si otros pueden decir lo mismo. El que no conoce no puede gestionar y menos en la heterogeneidad”, expresó la candidata a rectora.

Adriana García La precandidata a rectora de Encuentro Plural, Adriana García. Prensa: Encuentro Plural

Además, puso el foco en los estudiantes como eje de su eventual gestión. Por su parte, Sisti sostuvo que “es cierto que no hay universidad sin estudiantes, pero tampoco sin docentes. La universidad pública no se negocia, no es un bien de cambio”.

La actual decana de la Facultad de Educación, reconocida por su trabajo en inclusión, destacó los avances en materia de accesibilidad, aunque advirtió que aún quedan desafíos pendientes: “Hoy celebro que haya personas con discapacidad que pueden acceder a la universidad”.

Las fórmulas del oficialismo y el mapa electoral

Por el lado del oficialismo, la actual rectora Esther Sánchez confirmó que buscará la reelección, acompañada por el decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Roberto Miatello.

En paralelo, el vicerrector Gabriel Fidel adelantó que lanzará su candidatura a rector una vez finalizado el plazo establecido por la Junta Electoral. Estará acompañado por la decana de Ciencias Agrarias, María Flavia Filippini.

A este esquema se suma otra fórmula vinculada al espacio Interclaustro, integrada por el exdecano de la Facultad de Derecho, Ismael Farrando, y la secretaria de Desarrollo Económico de Las Heras, Jimena Estrella.

De esta manera, hasta el momento ya son cuatro las fórmulas lanzadas de cara a la elección universitaria. No obstante, el escenario podría ampliarse tras el cierre de listas, ya que se prevé la presentación de una nueva candidatura encabezada por Gabriel Fidel, lo que sumaría un quinto espacio en competencia.

Los perfiles de Adriana García y Ana Sisti

La profesora Adriana Aída García fue la primera mujer en ocupar el decanato de la Facultad de Filosofía y Letras, cargo para el que fue elegida en dos períodos (2008-2011 y 2011-2014). Luego se desempeñó como secretaria académica de la UNCuyo entre 2014 y 2018.

Es licenciada en Historia y docente en distintas cátedras vinculadas a la disciplina, además de investigadora con trayectoria en historia, gestión universitaria y estudios de género.

Ana Sisti La decana de la Facultad de Educación y precandidata a vicerrectora de Encuentro Plural, Ana Sisti. Prensa Encuentro Plural.

Por su parte, Ana María Lourdes Sisti es la actual decana de la Facultad de Educación, cargo para el que fue reelecta en 2022. Es profesora en Sordos, terapeuta del lenguaje y doctora en Gestión y Planificación para la Calidad Educativa.

Durante su gestión, la Facultad de Educación se convirtió en la primera a nivel nacional y latinoamericano en ofrecer una Tecnicatura en Interpretación de Lengua de Señas. Además, fue pionera en la incorporación de personas sordas como docentes y formadoras de intérpretes.}.lkjhgfdews