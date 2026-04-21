Elecciones UNCuyo: Gabriel Fidel habló de "fin de ciclo" y planteó un cambio de liderazgo

El vicerrector de la Universidad Nacional de Cuyo , Gabriel Fidel , dialogó con Los Andes sobre las elecciones que enfrentará la casa de estudios el 9 de junio. El docente universitario confirmó que irá por el rectorado y se medirá, entre otras listas, con quien fuera su compañera de fórmula, la rectora Esther Sánchez .

Elecciones en la UNCuyo: la oposición lanzó una fórmula con el objetivo de unificar fuerzas

Una flamante funcionaria de Las Heras se anotó como candidata a vicerrectora de la UNCuyo

La cuenta regresiva en la UNCuyo comenzó a sentirse ya que el 29 de abril es la fecha límite que la Junta Electoral estableció para la presentación de listas y candidaturas. A una semana del cierre, hay cinco precandidatos a rector y vicerrector confirmados.

En el caso de Fidel, quien en principio figuraba como el “candidato natural” del Interclaustro pero ante la falta de acuerdo interno, tendrá por el momento dos listas más. El docente universitario hará fórmula con la decana de Ciencias Agrarias, María Flavia Filippini .

En ese contexto, Fidel explicó que aún no lanzó formalmente su fórmula porque espera esa instancia: “Consideramos que el lanzamiento hay que hacerlo una vez que ya esté definida la lista”.

Mientras tanto, aseguró que trabaja en la construcción de consensos internos: “ Seguimos buscando la unidad de distintos sectores de la universidad , siempre decimos unidad en la diversidad”.

Gabriel Fidel y María Flavia Filippini

Sobre el escenario interno, el vicerrector planteó que la universidad atraviesa un cambio de etapa: “Estamos cerrando un ciclo que ha sido difícil, pero el que viene va a ser diferente”. En ese sentido, consideró que el próximo período estará marcado por mayores desafíos y requerirá “otras herramientas” de gestión y liderazgo.

Sin embargo, la semana pasada la actual rectora Esther Sánchez anunció que irá por su reelección, pero en este caso estará acompañada por el actual decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Roberto Miatello.

Consultado sobre esa competencia, Fidel evitó confrontaciones directas y remarcó el plano institucional: “Tiene que ver con qué propuesta uno le hace a la universidad para el ciclo que viene”.

Dentro del oficialismo universitario también se lanzaron a la disputa por el rectorado, el exdecano de la Facultad de Derecho, Ismael Farrando junto con la flamante secretaria de Desarrollo Económico del municipio de Las Heras, Jimena Estrella.

Jimena Estrella Jimena Estrella e Ismael Farrando, candidatos a vicerrectora y rector de la UNCuyo, repectivamente. Foto: Gentileza.

Financiamiento, liderazgo y una nueva marcha

Uno de los ejes centrales que planteó Fidel fue el contexto presupuestario que atraviesan las universidades públicas. “Va a ser un ciclo muy complejo, donde vamos a tener que hacer una fuerte defensa de la universidad pública frente a un gobierno nacional que ataca, asedia y desfinancia”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que la estrategia no puede limitarse al reclamo: “Con eso no alcanza. Tenemos que salir a buscar más recursos para sostener la universidad que queremos”. Entre las alternativas mencionó el cofinanciamiento con el Estado provincial, los municipios y el sector privado.

A nivel interno, también planteó una autocrítica vinculada al funcionamiento de la gestión: “Tenemos que tener fuerte capacidad de consenso, pero también velocidad de ejecución”, sostuvo, al tiempo que insistió en la necesidad de un liderazgo “más inclusivo” y con mayor articulación con las unidades académicas.

Gabriel Fidel - entrevista con Los Andes El vicerrector de la UNCuyo, Gabriel Fidel en entrevista con Los Andes.

Ante la falta de reglamentación de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del gobierno de Javier Milei, la comunidad universitaria realizará la cuarta marcha federal que se realizará el 12 de mayo.

"Vamos a participar de la nueva Marcha Federal Universitaria. Vamos a continuar exigiendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Será una expresión masiva para frenar el ajuste y el deterioro salarial docente y nodocente y falta de actualización presupuestaria", adelantó el vicerrector.

El DAMSU como propuesta de campaña

Otro de los puntos abordados fue la situación de la obra social de la comunidad universitaria, DAMSU. Fidel atribuyó las dificultades del organismo a la caída de ingresos producto del deterioro salarial de docentes y no docentes.

En ese contexto, los docentes universitarios acumulan 17 meses consecutivos de caída salarial, con una pérdida superior al 35% de su poder adquisitivo frente a la inflación. Este deterioro también alcanza a los trabajadores no docentes y ya comienza a impactar en el funcionamiento del sistema, con una creciente salida de profesionales.

"Es clave la recomposición salarial porque el gran afectado es el sistema universitarios y principalmente, sus estudiantes", subrayó.

En ese sentido, planteó que el contexto macroeconómico condiciona cualquier estrategia de recuperación, pero al mismo tiempo sostuvo que la universidad debe asumir un rol activo: “Tenemos que hacernos cargo de la problemática del DAMSU como universidad”.

Millonario salvataje del Consejo Superior de la UNCUyo a la obra social DAMSU: cuánto es y a qué lo destinará La situación de crisis que arrastra el Damsu desde hace varios meses ha generado complicaciones a los afiliados para recibir servicios y obligó a la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) a dar prioridad al tema: es urgente. Gentileza

El vicerrector insistió en que la obra social no debe pensarse como un ente separado, sino como una parte estructural de la institución. “El DAMSU es un departamento asistencial de la universidad, no es una obra social separada. Es parte de la universidad y hace al bienestar de nuestra comunidad”, afirmó.

Al mismo tiempo, Fidel evitó hacer una crítica directa a la conducción actual del organismo, aunque deslizó diferencias en el enfoque: “Creo que se ha hecho un esfuerzo por sostenerlo, pero nosotros hubiéramos hecho otras cosas”.

De cara a lo que viene, planteó una estrategia basada en tres ejes: mejora de la gestión, desarrollo de alianzas y participación activa del personal. “Estamos dialogando mucho con los empleados del DAMSU, que tienen muy buenas ideas para mejorar el sistema”, señaló.

En particular, destacó el rol del capital humano del organismo como parte de la solución: “Las soluciones vienen de adentro. El compromiso de los empleados es enorme y ellos son parte de la respuesta a los problemas”.

Finalmente, el vicerrector también puso el foco en el sistema científico y académico: advirtió sobre la pérdida de investigadores y planteó la necesidad de fortalecer la producción de conocimiento, la innovación y la vinculación con el entorno.

“Se nos están yendo investigadores, y eso es muy grave. Si no producimos conocimiento, no hay innovación, y si no hay innovación, decae el sistema socioproductivo”, concluyó Fidel.

Un escenario electoral fragmentado

De cara a los comicios, Fidel reconoció la atomización del escenario, donde podrían presentarse hasta cinco listas. Sin embargo, interpretó ese fenómeno como parte de un proceso de cambio: “Se está viviendo un fin de ciclo de muchos años de grieta y de enfrentamientos innecesarios”.

A pesar de la competencia, anticipó que buscará acuerdos con diferentes actores de la univerdidad, incluso hasta del peronismo: “Vamos a convocar a todos, incluso a quienes hoy estén enfrentados, porque es la única manera de enfrentar el ciclo que viene”.

La oposición con dos fórmulas confirmadas

En la vereda de enfrente, la oposición se encuentra en una situación similar a la del oficialismo. Tal como anunció Los Andes semanas atrás, Adriana García competirá por cuarta vez por el rectorado, esta vez acompañada por la decana de la Facultad de Educación, Ana Sisti. La fórmula competirá bajo el lema “Encuentro Prural”.

Adriana García, candidata para la UNCuyo. Adriana García, candidata para la UNCuyo.

El viernes pasado, el sociólogo Javier Ozollo, junto con la actual decana de la Facultad de Ciencias Empresariales y Gestión Pública de la Universidad Champagnat, Fernanda Bernabé, anunciaron su binomio de cara a las elecciones del 9 de junio.

Hoy por hoy, el ala opositora de la UNCuyo reúne a peronistas, kirchneristas, socialistas y sectores de izquierda del mundo académico. Más relegados aparecen otros precandidatos como el de Juan Carlos Aguiló y el de Manuel Cuervo, ambos provenientes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.