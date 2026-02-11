El costo de construir en Mendoza resiste la inflación: subió 1,45% en febrero impulsado por la mano de obra

Mendoza transita un inicio de año con movimientos moderados en los precios del sector constructivo. Según el último informe del Centro de Ingenieros de la provincia, correspondiente a los primeros diez días de febrero de 2026 , el costo total de la construcción registró un incremento del 1,45% respecto al mes anterior.

El Centro de Ingenieros de Mendoza realiza un seguimiento mensual, de la evolución de los precios de materiales y mano de obra utilizados en la ejecución de obras civiles y muy especialmente el precio de construcción de una casa económica , de ejecución tradicional, de 61 m2 y de una casa de mediana calidad, de ejecución tradicional, cuya superficie es de 136 m2, asimismo elabora un índice de la construcción que permite observar las variaciones que experimenta.

Con este dato, la variación acumulada en los últimos doce meses se posiciona en un 20,31% .

En el desglose por rubros, el informe técnico destaca que el costo de la mano de obra fue el motor principal de los aumentos en febrero, con una suba del 1,68% . Por su parte, los materiales de construcción mostraron una mayor estabilidad, con un incremento mensual de apenas el 1,25% .

Si observamos el comportamiento interanual, la tendencia se mantiene: los salarios del sector han crecido un 22,47% desde febrero de 2025 , mientras que los insumos básicos para la obra lo hicieron en un 18,51% .

Construir: el impacto de la moneda extranjera

Para los ahorristas o inversores que manejan divisas, el escenario muestra cambios relevantes. Debido a la cotización del dólar oficial (tomado a $1.390) , el costo de construir en dólares saltó un 4,73% solo en el último mes. Sin embargo, en la comparación interanual, edificar sigue siendo un 10,60% más económico en términos de dólar oficial que hace un año.

En el mercado informal, con un dólar blue de referencia a $1.410 , el costo mensual subió un 7,21%. No obstante, la variación interanual en esta moneda es prácticamente neutra, con un leve incremento del 1,11%.

Precios por metro cuadrado

El relevamiento, que analiza tanto viviendas sociales como residencias de mayor envergadura, arrojó valores actualizados para el mercado mendocino:

Vivienda económica: Para una unidad de ejecución tradicional de 61 m2, el valor del metro cuadrado se ubicó en $1.293.474. En moneda extranjera, esto representa U$S 930,56 al cambio oficial o U$S 917,36 en el mercado blue.

Vivienda de mediana calidad: Para una casa de 136 m2 con terminaciones de mayor categoría, el precio por metro cuadrado alcanzó los $1.695.610. Quien disponga de dólares, deberá calcular una inversión de U$S 1.219,86 (oficial) o U$S 1.202,56 (blue) por cada metro construido.

El estudio, firmado por los ingenieros Alejandro Carosio y Daniel Dimaria , confirma que el sector mantiene una vigilancia estrecha sobre la evolución de precios para ofrecer información en tiempo real a la comunidad.