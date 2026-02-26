26 de febrero de 2026 - 09:53

El "Monstruo" rugió en Viña del Mar y abucheó durante 20 minutos

Asskha Sumathra hizo historia en el festival por ser la primera transformista en presentarse pero también por el escándalo tras su salida.

El enojo del público de Viña del Mar por la interrupción a una humorista.

El enojo del público de Viña del Mar por la interrupción a una humorista.

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

La nueva reina de Viña del Mar es influencer; el rey, un cantante de renombre.

Quién es la chica "Gran Hermano" elegida como reina del Festival de Viña del Mar 2026

Por Redacción Espectáculos
NMIXX arrasó en Viña del Mar 2026 con su fluído español.

Viña 2026: el momento en que las coreanas de NMIXX hablaron en un perfecto español

Por Redacción Espectáculos

El público de la Quinta Vergara, conocido como el “Monstruo”, pasó del aplauso cerrado al enojo en cuestión de minutos. La interrupción de los animadores generó una ola de repudio y gritos.

Asskha Sumathra se convirtió en la primera transformista en presentarse en el escenario viñamarino
Asskha Sumathra se convirtió en la primera transformista en presentarse en el escenario viñamarino

Asskha Sumathra se convirtió en la primera transformista en presentarse en el escenario viñamarino

Una presentación histórica que terminó en polémica

Asskha Sumathra se convirtió en la primera transformista en presentarse en el escenario viñamarino y en llevarse las dos Gaviotas en su debut. Su rutina, sin filtro y cargada de humor sobre su identidad y experiencia personal, conectó rápidamente con el público.

La comediante, de 46 años apodada la “Reina del Café Concert”, inició su show pasada la medianoche y desde los primeros minutos dejó claro su estilo frontal. Incluso remarcó que estaba representando a la comunidad LGBT+, lo que fue celebrado con aplausos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TodoPasaCL/status/2026872301434630573?s=20&partner=&hide_thread=false

Durante su show, la comediante también bromeó sobre figuras del espectáculo chileno como Emilia Dides, Ina Moll y el cantante italiano Matteo Bocelli, quien forma parte del jurado internacional y fue elegido rey del certamen. Las referencias generaron carcajadas y demostraron que el público estaba de su lado.

La performer logró sostener una rutina que mantuvo a la Quinta Vergara atenta y riendo.

El corte que encendió al “Monstruo”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PlayTipico/status/2026875222771560814?s=20&partner=&hide_thread=false

El conflicto se desató cuando, tras un corte comercial, aparecieron en el escenario los animadores oficiales del certamen, Rafael Araneda y Karen Doggenweiler, junto al coanimador de la jornada, Fernando Godoy, para dar paso a la competencia internacional.

La decisión fue interpretada por el público como un cierre abrupto del espectáculo de Sumathra. De inmediato comenzaron las pifias, que se extendieron por cerca de veinte minutos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/aguayoaraos/status/2026879475535781991?s=20&partner=&hide_thread=false

El abucheo no solo apuntó a la organización, sino directamente a los conductores que estaban en escena.

Una noche marcada por la tensión

El clima solo se relajó parcialmente cuando la humorista apareció en pantallas desde el backstage. Sin embargo, al finalizar esa transmisión, el malestar volvió a sentirse con fuerza.

La cuarta noche cerró con la presentación de Ke Personaje, aunque el eco de las pifias fue el gran comentario de la jornada.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

 Insólito: robaron una Gaviota de Oro y una Antorcha de Plata del Festival de Viña del Mar

El vergonzoso robo de la Gaviota de Oro y una Antorcha de Plata en el Festival de Viña del Mar

Por Redacción Mundo
Quiénes cantan hoy, miércoles 25 de febrero, en el Festival de Viña del Mar 2026

Festival de Viña del Mar 2026: quiénes cantan hoy, miércoles 25 de febrero, y dónde verlo en vivo

Por Redacción Espectáculos
NMIXX, el grupo femenino de K-pop, subirá al escenario de Viña del Mar. 

Quiénes son NMIXX, el grupo de K-pop que canta en el Festival de Viña del Mar 2026

Por Redacción Espectáculos
Festival de Viña del Mar 2026: quiénes cantan hoy, martes 24 de febrero, y dónde verlo en vivo

Festival de Viña del Mar 2026: quiénes cantan hoy, martes 24 de febrero, y dónde verlo en vivo

Por Redacción Espectáculos