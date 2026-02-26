El "Monstruo" rugió en Viña del Mar y abucheó durante 20 minutos

El público de la Quinta Vergara, conocido como el “Monstruo”, pasó del aplauso cerrado al enojo en cuestión de minutos. La interrupción de los animadores generó una ola de repudio y gritos.
Una presentación histórica que terminó en polémica
Asskha Sumathra se convirtió en la primeratransformista en presentarse en el escenario viñamarino y en llevarse las dos Gaviotas en su debut. Su rutina, sin filtro y cargada de humor sobre su identidad y experiencia personal, conectó rápidamente con el público.
La comediante, de 46 años apodada la “Reina del Café Concert”, inició su show pasada la medianoche y desde los primeros minutos dejó claro su estilo frontal. Incluso remarcó que estaba representando a la comunidad LGBT+, lo que fue celebrado con aplausos.
Durante su show, la comediante también bromeó sobre figuras del espectáculo chileno como Emilia Dides, Ina Moll y el cantante italiano Matteo Bocelli, quien forma parte del jurado internacional y fue elegido rey del certamen. Las referencias generaron carcajadas y demostraron que el público estaba de su lado.
La performer logró sostener una rutina que mantuvo a la Quinta Vergara atenta y riendo.
El conflicto se desató cuando, tras un corte comercial, aparecieron en el escenario los animadores oficiales del certamen, Rafael Araneda y Karen Doggenweiler, junto al coanimador de la jornada, Fernando Godoy, para dar paso a la competencia internacional.
La decisión fue interpretada por el público como un cierre abrupto del espectáculo de Sumathra. De inmediato comenzaron las pifias, que se extendieron por cerca de veinte minutos.