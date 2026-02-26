El "Monstruo" rugió en Viña del Mar y abucheó durante 20 minutos

Viña 2026: el momento en que las coreanas de NMIXX hablaron en un perfecto español

El público de la Quinta Vergara, conocido como el “Monstruo”, pasó del aplauso cerrado al enojo en cuestión de minutos. La interrupción de los animadores generó una ola de repudio y gritos.

Asskha Sumathra se convirtió en la primera transformista en presentarse en el escenario viñamarino y en llevarse las dos Gaviotas en su debut. Su rutina, sin filtro y cargada de humor sobre su identidad y experiencia personal , conectó rápidamente con el público.

Asskha Sumathra se convirtió en la primera transformista en presentarse en el escenario viñamarino

La comediante, de 46 años apodada la “Reina del Café Concert”, inició su show pasada la medianoche y desde los primeros minutos dejó claro su estilo frontal. Incluso remarcó que estaba representando a la comunidad LGBT+, lo que fue celebrado con aplausos.

Durante su show, la comediante también bromeó sobre figuras del espectáculo chileno como Emilia Dides, Ina Moll y el cantante italiano Matteo Bocelli, quien forma parte del jurado internacional y fue elegido rey del certamen. Las referencias generaron carcajadas y demostraron que el público estaba de su lado.

El abrupto término del show de Asskha Sumathra en Viña 2026 pic.twitter.com/CyxavLOCNV

La performer logró sostener una rutina que mantuvo a la Quinta Vergara atenta y riendo.

El corte que encendió al “Monstruo”

El conflicto se desató cuando, tras un corte comercial, aparecieron en el escenario los animadores oficiales del certamen, Rafael Araneda y Karen Doggenweiler, junto al coanimador de la jornada, Fernando Godoy, para dar paso a la competencia internacional.

La decisión fue interpretada por el público como un cierre abrupto del espectáculo de Sumathra. De inmediato comenzaron las pifias, que se extendieron por cerca de veinte minutos.

Gritan los asistentes de #Viña2026 por la salida de Asshka Sumathra del escenario de #Viña2026. El "monstruo" acusa censura de parte de la organización.



Video: Lucas Aguayo Araos / Xhtv @Mega @bizarrolivecl pic.twitter.com/5WYoRLosNi — Lucas Aguayo (@aguayoaraos) February 26, 2026

El abucheo no solo apuntó a la organización, sino directamente a los conductores que estaban en escena.

Una noche marcada por la tensión

El clima solo se relajó parcialmente cuando la humorista apareció en pantallas desde el backstage. Sin embargo, al finalizar esa transmisión, el malestar volvió a sentirse con fuerza.

La cuarta noche cerró con la presentación de Ke Personaje, aunque el eco de las pifias fue el gran comentario de la jornada.