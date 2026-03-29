Netflix en abril de 2026: los 7 estrenos que no te podés perder entre series y películas

Netflix renueva su catálogo con la antología de "Bronca", el thriller "Apex" con Charlize Theron y el rápido regreso de la comedia de la NBA de Kate Hudson.

Netflix confirmó que abril de 2026 será un mes clave para sus producciones originales de alto perfil. Entre los lanzamientos más destacados se encuentran la segunda temporada de la premiada serie "Bronca" y el thriller de supervivencia "Apex", protagonizado por Charlize Theron. La grilla combina secuelas muy esperadas con nuevas apuestas cinematográficas.

El mes comienza con "Errores épicos" el 9 de abril, una serie de Dan Levy que se sumerge en el crimen organizado a través de dos hermanos incompetentes. Poco después, el 10 de abril, Phoebe Dynevor protagoniza "Embestida", una película de terror con tiburones dirigida por Tommy Wyrkola que busca captar la atención del público tras el éxito de la actriz en producciones anteriores.

image Dan Levy en "Errores épicos" El regreso de las series más exitosas y nuevas apuestas criminales Uno de los puntos más altos es la segunda temporada de "Bronca" (Beef), que se estrena el 16 de abril y se transforma oficialmente en una serie de antología. En esta nueva etapa, Oscar Isaac y Carey Mulligan interpretan a una pareja que, tras una discusión perturbadora, termina siendo víctima de un chantaje.

image Por su parte, la comedia española "Machos Alfa" llega el 17 de abril con su quinta temporada. Los creadores sorprendieron al confirmar que en 2026 habrá una ración doble de la serie; aunque esta entrega cuenta con solo seis episodios, su llegada se produce mucho antes de lo previsto por los seguidores.

Cine de impacto: supervivencia y thrillers intensos El 23 de abril marca el retorno de "Una nueva jugada" con su segunda temporada. La comedia ambientada en la NBA y protagonizada por Kate Hudson se consolidó como una de las sorpresas recientes de la plataforma por su rapidez para renovar capítulos.