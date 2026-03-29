29 de marzo de 2026 - 19:19

Netflix en abril de 2026: los 7 estrenos que no te podés perder entre series y películas

Netflix renueva su catálogo con la antología de "Bronca", el thriller "Apex" con Charlize Theron y el rápido regreso de la comedia de la NBA de Kate Hudson.

Oscar Isaac y Carey Mulligan en la segunda temporada de Bronca (Beef) en Netflix

Oscar Isaac y Carey Mulligan en la segunda temporada de "Bronca" (Beef) en Netflix

Foto:

Netflix
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Netflix confirmó que abril de 2026 será un mes clave para sus producciones originales de alto perfil. Entre los lanzamientos más destacados se encuentran la segunda temporada de la premiada serie "Bronca" y el thriller de supervivencia "Apex", protagonizado por Charlize Theron. La grilla combina secuelas muy esperadas con nuevas apuestas cinematográficas.

Leé además

La película basada en una historia real sobre una agrupación religiosa disponible en Netflix

La película religiosa basada en un grupo real de fanáticos que es furor en Netflix

Por Redacción Espectáculos
La nueva miniserie de Netflix que engancha desde el primer minuto, un policial francés.

En 6 capítulos: el policial francés con un giro inesperado que está disponible en Netflix

Por Redacción Espectáculos

El mes comienza con "Errores épicos" el 9 de abril, una serie de Dan Levy que se sumerge en el crimen organizado a través de dos hermanos incompetentes. Poco después, el 10 de abril, Phoebe Dynevor protagoniza "Embestida", una película de terror con tiburones dirigida por Tommy Wyrkola que busca captar la atención del público tras el éxito de la actriz en producciones anteriores.

image
Dan Levy en "Errores &eacute;picos"

Dan Levy en "Errores épicos"

El regreso de las series más exitosas y nuevas apuestas criminales

Uno de los puntos más altos es la segunda temporada de "Bronca" (Beef), que se estrena el 16 de abril y se transforma oficialmente en una serie de antología. En esta nueva etapa, Oscar Isaac y Carey Mulligan interpretan a una pareja que, tras una discusión perturbadora, termina siendo víctima de un chantaje.

image

Por su parte, la comedia española "Machos Alfa" llega el 17 de abril con su quinta temporada. Los creadores sorprendieron al confirmar que en 2026 habrá una ración doble de la serie; aunque esta entrega cuenta con solo seis episodios, su llegada se produce mucho antes de lo previsto por los seguidores.

Cine de impacto: supervivencia y thrillers intensos

El 23 de abril marca el retorno de "Una nueva jugada" con su segunda temporada. La comedia ambientada en la NBA y protagonizada por Kate Hudson se consolidó como una de las sorpresas recientes de la plataforma por su rapidez para renovar capítulos.

image

Hacia el cierre del mes, el 24 de abril, debuta "Apex", un thriller de supervivencia donde Charlize Theron se enfrenta a un personaje desquiciado interpretado por Taron Egerton. Finalmente, el 30 de abril se estrena "El fuego de la venganza", una serie basada en la novela de A. J. Quinnell con Yahya Abdul-Mateen II, que retoma una historia ya conocida en el cine de acción de Hollywood.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Netflix estrenó una nueva película española.

Netflix estrenó una película española sobre qué hacer con los padres cuando envejecen

Por Redacción Espectáculos
Quién será la nueva protagonista de la temporada 5 de Bridgerton en Netflix. 

Bridgerton, temporada 5: qué hermano será el protagonista de la nueva historia de amor, según Netflix

Esta miniserie de Netflix arrasa entre las más vista.

La nueva miniserie de Netflix arrasa entre las más populares: la tenés que ver en una sola tarde

guerreras del k-pop: un fenomeno viral que se consagro en el oscar e inspira shows familiares en mendoza

"Guerreras del K-pop": un fenómeno viral que se consagró en el Oscar e inspira shows familiares en Mendoza