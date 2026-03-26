No se quedó callada: María Becerra le respondió a Emilia Mernes luego de su polémico mensaje

Luego de el estallido de rumores, Emilia Mernes decidió publicar un comunicado en sus redes sociales.

El conflicto entre Tini Stoessel, María Becerra y Emilia Mernes escaló en redes sociales tras una serie de gestos digitales que expusieron un quiebre en su vínculo. Todo comenzó cuando Stoessel y Becerra dejaron de seguir a Mernes, lo que generó versiones cruzadas, especulaciones y un clima de tensión que se mantuvo durante varios días sin respuestas públicas.

Ante el silencio inicial, Emilia decidió expresarse con un comunicado en sus redes sociales. Allí buscó frenar la circulación de versiones falsas y exponer el impacto personal del conflicto. La artista denunció la proliferación de rumores y apuntó contra el nivel de agresión en plataformas digitales, en un contexto donde la conversación pública creció sin confirmaciones directas.

Timi y María Becerra pidieron justicia por el triple femicidio den Buenos Aires. Tini y María Becerra pidieron justicia por el triple femicidio den Buenos Aires. Gentileza El descargo de Emilia y el foco en la violencia digital Mernes fue la primera en hablar de forma directa. En su mensaje, cuestionó la difusión de información errónea y pidió detener los ataques. “Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar”, expresó. También remarcó que las diferencias personales habían sido tratadas en privado: “Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maria Becerra (@mariabecerra) En el cierre, la cantante puso el eje en el impacto emocional: “Por favor les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano. Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales”.

La respuesta indirecta y las señales entre aliadas Minutos después del comunicado, María Becerra publicó un video en sus redes que marcó su posicionamiento sin hacer referencias explícitas al conflicto. En el clip, la artista mostró un adelanto de su próximo lanzamiento y acompañó la publicación con un mensaje enfocado en su música: “Mañana sale este temazooo, que manija de que lo escuchennnn”.