25 de marzo de 2026 - 20:51

Emilia Mernes rompió el silencio y aclaró qué opina sobre Tini Stoessel: "Un nuevo invento"

La artista explicó que durante la semana circularon versiones que, según su opinión, no tienen sustento.

Emilia Mernes gira mundial de su álbum “.mp3”

Emilia Mernes gira mundial de su álbum “.mp3”

Foto:

Instagram @emiliamernes
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Fer Vázquez habló sobre la separación con Emilia Mernes, en medio de la cancelación masiva

Esto dijo Fer Vázquez de su exnovia Emilia Mernes: "Me cerró puertas y comenzó a destruirme"

Por Redacción Espectáculos
Emilia Mernes perdió miles de seguidores luego de que Tini y otras famosas le den la espalda.

Cuántos seguidores perdió Emilia Mernes tras la polémica relacionada a Tini Stoessel

Por Agustín Zamora
Emilia Mernes
Emilia Mernes perdió miles de seguidores luego de que Tini y otras famosas le den la espalda.

Emilia Mernes perdió miles de seguidores luego de que Tini y otras famosas le den la espalda.

El descargo de Emilia Mernes tras los rumores

La artista explicó que durante la semana circularon versiones que, según afirmó, no tienen sustento. “Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar”, expresó.

En ese contexto, señaló que en un primer momento eligió no responder, con la expectativa de que la situación se desactivara. Sin embargo, el efecto fue el contrario: “Intenté mantener el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento”.

Emilia Mernes sufre el peor distanciamiento de los famosos: de Tini a Antonela Rocuzzo y Martín Cirio.
Emilia Mernes sufre el peor distanciamiento de los famosos: de Tini a Antonela Rocuzzo y Martín Cirio.

Emilia Mernes sufre el peor distanciamiento de los famosos: de Tini a Antonela Rocuzzo y Martín Cirio.

El impacto emocional y el límite frente al odio

Más allá del conflicto puntual, Mernes hizo foco en las consecuencias del hostigamiento. Remarcó que no solo la afecta a ella, sino también a otras personas involucradas: “Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos por qué tolerar este nivel de odio”.

También aclaró que las diferencias con sus colegas existieron, pero que fueron abordadas en privado. “Las diferencias que haya tenido con mis colegas las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas”, sostuvo, dejando abierta la posibilidad de retomar el diálogo si fuera necesario.

El cierre de su mensaje expuso su estado emocional: “Por favor les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa. Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales”.

emilia_tini_y_nicki_nicole_estrenaron_su_nueva_colaboracion_blackout.jpeg.webp
Cantantes como Emilia, Tini y Nicki son canceladas por hipersexualizarse.

Cantantes como Emilia, Tini y Nicki son canceladas por hipersexualizarse.

El respaldo público de Duki

En medio de la polémica, el apoyo de su pareja no tardó en hacerse visible. El músico compartió un mensaje en el que destacó su vínculo y cuestionó las opiniones sin fundamento: “Te amo con el alma… gracias por enseñarme lo que es un hogar”.

Además, apuntó contra quienes opinan sin conocer la situación: “Que todos hablen, opinen y digan lo que quieran sin saber”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Posible amorío entre Emilia Mernes y Leandro Paredes

Rumores, chats y tensión: posible "amorío" entre Emilia Mernes y Leandro Paredes en medio de peleas

Por Redacción Espectáculos
Emilia Mernes sufre el peor distanciamiento de los famosos: de Tini a Antonela Rocuzzo y Martín Cirio.

Estalló el entorno de Emilia Mernes: cuál fue el gesto que desató su conflicto con Tini Stoessel

la reaccion de cazzu a la repercusion de la pelea entre emilia mernes y tini stoessel: la rivalidad femenina...

La reacción de Cazzu a la repercusión de la pelea entre Emilia Mernes y Tini Stoessel: "La rivalidad femenina..."

Dos exparejas de Emilia Mernes opinaron sobre la polémica de la cantante y varias famosas.

Dos exnovios de Emilia Mernes se metieron en la polémica con Tini Stoessel: "Tarde o temprano..."