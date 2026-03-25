Emilia Mernes rompió el silencio y aclaró qué opina sobre Tini Stoessel: "Un nuevo invento"

La artista explicó que durante la semana circularon versiones que, según afirmó, no tienen sustento. “Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar”, expresó.
En ese contexto, señaló que en un primer momento eligió no responder, con la expectativa de que la situación se desactivara. Sin embargo, el efecto fue el contrario: “Intenté mantener el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento”.
El impacto emocional y el límite frente al odio
Más allá del conflicto puntual, Mernes hizo foco en las consecuencias del hostigamiento. Remarcó que no solo la afecta a ella, sino también a otras personas involucradas: “Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos por qué tolerar este nivel de odio”.
También aclaró que las diferencias con sus colegas existieron, pero que fueron abordadas en privado. “Las diferencias que haya tenido con mis colegas las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas”, sostuvo, dejando abierta la posibilidad de retomar el diálogo si fuera necesario.
El cierre de su mensaje expuso su estado emocional: “Por favor les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa. Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales”.
El respaldo público de Duki
En medio de la polémica, el apoyo de su pareja no tardó en hacerse visible. El músico compartió un mensaje en el que destacó su vínculo y cuestionó las opiniones sin fundamento: “Te amo con el alma… gracias por enseñarme lo que es un hogar”.
Además, apuntó contra quienes opinan sin conocer la situación: “Que todos hablen, opinen y digan lo que quieran sin saber”.