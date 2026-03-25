Emilia Mernes rompió el silencio y aclaró qué opina sobre Tini Stoessel: "Un nuevo invento"

La artista explicó que durante la semana circularon versiones que, según su opinión, no tienen sustento.

Emilia Mernes decidió romper el silencio tras varios días de versiones cruzadas, rumores y ataques en redes sociales vinculados a su conflicto con Tini Stoessel y María Becerra. A través de un mensaje directo, la artista denunció la difusión de información falsa y cuestionó el nivel de violencia digital.

Emilia Mernes Emilia Mernes perdió miles de seguidores luego de que Tini y otras famosas le den la espalda. web El descargo de Emilia Mernes tras los rumores La artista explicó que durante la semana circularon versiones que, según afirmó, no tienen sustento. “Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar”, expresó.

En ese contexto, señaló que en un primer momento eligió no responder, con la expectativa de que la situación se desactivara. Sin embargo, el efecto fue el contrario: “Intenté mantener el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento”.

Emilia Mernes sufre el peor distanciamiento de los famosos: de Tini a Antonela Rocuzzo y Martín Cirio. Emilia Mernes sufre el peor distanciamiento de los famosos: de Tini a Antonela Rocuzzo y Martín Cirio. gentileza El impacto emocional y el límite frente al odio Más allá del conflicto puntual, Mernes hizo foco en las consecuencias del hostigamiento. Remarcó que no solo la afecta a ella, sino también a otras personas involucradas: “Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos por qué tolerar este nivel de odio”.

También aclaró que las diferencias con sus colegas existieron, pero que fueron abordadas en privado. “Las diferencias que haya tenido con mis colegas las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas”, sostuvo, dejando abierta la posibilidad de retomar el diálogo si fuera necesario.