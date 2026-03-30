Hay 10.000 conflictos por despidos por año en Mendoza: la Oficina de Conciliación Laboral se moderniza

Con casi 10.000 denuncias anuales por conflictos laborales vinculadas a despidos , Mendoza avanza en la digitalización de un sistema que ha sido clave para descomprimir la Justicia y acelerar acuerdos.

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Desde el 1 de abril, la Oficina de Conciliación Laboral (OCL) pondrá en marcha un nuevo portal que promete modernización , reducir tiempos, eliminar burocracia y mejorar el acceso al proceso. Estará disponible en ocl.mendoza.gov.ar.

El dato no es menor: en 2025 ingresaron 9.981 denuncias y el 56,6% se resolvió en esta instancia prejudicial , sin necesidad de llegar a tribunales. “El sistema nuevo viene a reemplazar un sistema enlatado que nos proporcionaba Buenos Aires. Este es propio y viene a agilizar tanto hacia afuera como hacia adentro en la parte administrativa”, explicó a Los Andes el subsecretario de Trabajo, Rodrigo Herrera. Permitirá actuaciones y seguimiento de casos en tiempo real, mejora de gestión de datos y menor burocracia.

Las casi 10.000 denuncias registradas en 2025 son un notorio incremento respecto del año previo. Según se informó desde la Subsecretaría de Trabajo, en 2024 se habían recibido aproximadamente 7.100 casos, esto es un aumento de 40% de un año a otro. Sin embargo, desde el área plantearon esto como una situación excepcional.

“Desde su creación, 2024 registra el menor ingreso de denuncias a la OCL con aproximadamente 7.100 casos, cifra inferior al promedio histórico de entre 9.000 y 11.000 anuales”, manifestaron.

Mendoza está entre las provincias donde más cayó el empleo Conflictos laborales: las casi 10.000 denuncias registradas en 2025 en Mendoa son un notorio incremento respecto del año previo

El paso por la OCL no es opcional: es una instancia obligatoria antes de iniciar una demanda judicial. Y su impacto es significativo. Según datos oficiales, solo el 21% de los casos llegó a la Justicia en 2025. “La intervención del organismo logra que a la Justicia ingrese entre un 75% y 79% menos de causas; el año pasado, por ejemplo, de 10.000 denuncias solo 2.100 se judicializaron”, reflejaron.

“La OCL abre el diálogo y muchas veces el acuerdo se logra incluso antes”, sostuvo el funcionario. Por eso, remarcan, hay un plus de la nueva herramienta: además de iniciar denuncias, el portal permitirá cargar acuerdos espontáneos alcanzados entre las partes antes de la audiencia, para su posterior validación.

Ese comportamiento se mantiene estable: entre el 53% y el 56% de los conflictos se resuelven en conciliación año a año, mientras que el ingreso a tribunales oscila entre el 21% y el 25%.

Conciliaciones laborales: menos papeles y más rapidez

La oficina de Conciliación Laboral es una instancia obligatoria por la que deben pasar los conflictos laborales y comenzó a funcionar en 2017.

Su misión es la de “arbitrar” antes de llegar a la Justicia con la intención de reducir la cantidad de juicios laborales. Interviene en todo conflicto de derecho que involucre un reclamo individual o pluriindividual. Funciona bajo la órbita de la Subsecretaría de Trabajo.

Oficina de conciliación laboral: a un año de implementada la ley Con casi 10.000 denuncias anuales por conflictos laborales vinculadas a despidos, Mendoza avanza en la digitalización de un sistema que ha sido clave para descomprimir la Justicia y acelerar acuerdos.

Un dato a destacar es el salto cuantitativo en la cantidad de denuncias recibidas: en 2024 habían sido 6.237 denuncias.

El sistema que estaban utilizando había sido facilitado enlatado por Nación y es usado por los abogados para iniciar procedimientos. Ahora comenzará a usarse uno desarrollado en Mendoza desarrollado de acuerdo a las propias necesidades.

Desde el Gobierno de Mendoza se asegura que el sistema presentaba limitaciones operativas, mientras la nueva plataforma incorpora funcionalidades que permiten mayor agilidad, transparencia y eficiencia en cada etapa del trámite.

“El sistema que está actualmente era muy básico, era un turnero básicamente: se emitía la denuncia, se le daba el turno y de ahí todo lo demás lo teníamos que hacer nosotros”, detalló el funcionario. “Teníamos que imprimir la denuncia o bajar la denuncia, enviársela por mail al conciliador, se hacía la notificación aparte, se mandaba a la oficina del notificador, se hacía una cédula de notificación, se iba y se notificaba”, refirió.

Menos demora en las notificaciones

En definitiva, todo este tiempo, el proceso implicaba una fuerte carga manual que dilataba los plazos en un circuito que podía demorar días. Con la nueva plataforma, el esquema cambia de raíz (si hay datos disponibles).

“Lo que hace el portal es que si uno carga la denuncia, automáticamente se designa el conciliador, el conciliador ya va a tener en su sistema con su usuario la cantidad de denuncias por día, se dispara la notificación automáticamente, si tienen el correo, entonces, nos ahorra un montón de trabajo”, describió Herrera.

Esto si el abogado carga los correos electrónicos o el teléfono de la empresa. El ahorro de tiempo es concreto: “Nos estamos ahorrando por lo menos 7 días en la notificación”, afirmó.

El cambio también apunta a optimizar recursos. “Nos ahorra mucho trabajo administrativo, notificaciones y costos”, resumió el subsecretario.

Actas con firma electrónica en las conciliaciones laborales

Hay otro beneficio del nuevo sistema que implicará un cambio sustancial: la posibilidad de firmar actas en el momento: “Hoy el 95% de las audiencias son virtuales y con esta nueva herramienta se puede firmar en el mismo momento. Si no, tenías que enviarle una copia a un abogado, al otro abogado y capaz que se demoraba 24 o 48 horas en tener el acta firmada”, comparó.

El subsecretario agregó que además desde la subsecretaría se podrá saber en tiempo real lo que pasa en cada audiencia.

Un filtro que evita llegar a juicio en casos de conflicto

El paso por la OCL no es opcional: es una instancia obligatoria antes de iniciar una demanda judicial. Y su impacto es significativo. Según datos oficiales, solo el 21% de los casos llegó a la Justicia en 2025.

“El dato más importante es que únicamente a la Justicia llegó el 21% de las denuncias. La OCL abre el diálogo y muchas veces el acuerdo se logra incluso antes”, sostuvo el funcionario. Por eso, hay un plus de la nueva herramienta: además de iniciar denuncias, el portal permitirá cargar acuerdos espontáneos alcanzados entre las partes antes de la audiencia, para su posterior validación.

Trabajo / Empleo / Desempleo Con casi 10.000 denuncias anuales por conflictos laborales vinculadas a despidos, Mendoza avanza en la digitalización de un sistema que ha sido clave para descomprimir la Justicia y acelerar acuerdos.

Ese comportamiento se mantiene estable: entre el 53% y el 56% de los conflictos se resuelven en conciliación año a año, mientras que el ingreso a tribunales oscila entre el 21% y el 25%.

Qué cambia y qué no con la nueva plataforma

Hay un detalle a tener en cuenta: el nuevo sistema no modifica los plazos legales. Es que la ley fija que la primera audiencia debe realizarse dentro de los 15 días desde la denuncia y eso no se modifica.

Sin embargo, sí impacta en todo lo previo y posterior a ese paso.

“El proceso en sí va a demorar lo mismo porque lo fija la ley, pero nos da dinámica en notificaciones, gestión y firma de actas”, aclaró Herrera. Y agregó: “Le damos herramientas al conciliador para que trabaje más cómodo, más rápido y más efectivo”.

En resumen, desde el área enumeran los beneficios de incorporar la nueva web: