27 de marzo de 2026 - 09:31

Quién es Gabriela Zangaro, la flamante titular de la Oficina Anticorrupción

Zangaro reemplazará en el cargo al abogado Alejandro Melik, quien había asumido al inicio de la gestión del presidente Javier Milei y dejó su función a mediados de este mes.

El Gobierno designó a Gabriela Zangaro al frente de la Oficina Anticorrupción

El Gobierno designó a Gabriela Zangaro al frente de la Oficina Anticorrupción

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Gobierno nacional oficializó este viernes la designación de Gabriela Carmen Zangaro como nueva titular de la Oficina Anticorrupción, según lo establecido en la resolución 194/2026 publicada en el Boletín Oficial.

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Zangaro reemplazará en el cargo al abogado Alejandro Melik, quien había asumido al inicio de la gestión del presidente Javier Milei y dejó su función a mediados de este mes.

La designación se enmarca dentro de una serie de medidas impulsadas por el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en el proceso de reconfiguración del área.

De esta manera, el Ejecutivo avanza con cambios en organismos clave vinculados al control y la transparencia de la gestión pública.

Quien es Gabriela Carmen Zangaro

Abogada de profesión, Zangaro cuenta con trayectoria en el ámbito jurídico, especialmente vinculada a la administración pública y a temas relacionados con el derecho administrativo. A lo largo de su carrera se desempeñó en distintos espacios técnicos y legales, lo que le permitió adquirir experiencia en el funcionamiento del Estado y en la elaboración de políticas públicas.

Desde su nuevo rol, Zangaro tendrá como principales funciones la prevención, investigación y seguimiento de posibles hechos de corrupción dentro del ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, además de promover políticas de integridad y ética pública.

Su gestión estará bajo la mirada tanto del ámbito político como judicial, en un contexto donde el Gobierno busca reforzar los mecanismos de control y transparencia en la administración pública.

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