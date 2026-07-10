Los Rolling Stones desafían al tiempo con "Foreign Tongues", su último disco: escuchalo acá

Cuando los Rolling Stones publicaron Hackney Diamonds en 2023, muchos pensaron que sería el último gran capítulo de una carrera que ya había desafiado todas las leyes del rock. El disco ganó el Grammy al Mejor Álbum de Rock y devolvió a la banda a los primeros planos con canciones contundentes y una energía que parecía imposible para músicos que rondan los 80 años.

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No se trata simplemente de otro álbum de estudio. Es, quizás, el disco más introspectivo que los Stones hayan grabado en décadas, un trabajo donde el paso del tiempo deja de ser un enemigo para convertirse en el gran tema de conversación.

La primera gran sorpresa aparece desde la canción que da nombre al disco. "When I was oh so young I used to want to go to Mars" ("Cuando era tan, tan joven solía querer ir a Marte"), canta Mick Jagger con una voz que conserva una claridad sorprendente.

Unos versos después llega la confesión: "Now I'm older... I would like to ask you if tonight we could stay at home" ("Ahora soy mayor... me gustaría preguntarte si esta noche podríamos quedarnos en casa").

No deja de resultar llamativo escuchar a quien durante seis décadas personificó el exceso, la provocación y el movimiento permanente cantar sobre el placer de quedarse en casa. Pero sería un error interpretar esa frase como resignación. Es aceptación. Jagger no escribe desde la nostalgia, sino desde la experiencia.

La madurez atraviesa todo el álbum. En "Mr. Charm", los Stones juegan con su propia leyenda mientras ironizan sobre la educación, la fama y el poder. Allí también aparece una referencia directa a Elon Musk, un gesto que confirma que la banda sigue mirando el presente con espíritu crítico.

La política ocupa un lugar todavía más importante en "Ringing Hollow", probablemente una de las mejores composiciones del disco.

Lejos de los himnos de estadio, la canción describe una relación rota con Estados Unidos, país que convirtió a los Stones en un fenómeno mundial durante los años sesenta. El desencanto aparece como protagonista, sin perder la elegancia narrativa que Jagger desarrolló con los años.

Keith Richards sigue diciendo mucho con pocas notas

Si algo demuestra Foreign Tongues es que Keith Richards continúa siendo uno de los guitarristas más personales del rock. No necesita velocidad ni virtuosismo. Su forma de tocar sigue siendo inmediatamente reconocible.

En "Back in Your Life", Ronnie Wood entrega uno de sus mejores solos de los últimos años mientras Jagger lo celebra con un espontáneo "Come on, Ronnie!", uno de esos momentos que transmiten la sensación de estar escuchando una banda tocando en vivo más que una producción de laboratorio.

Charlie Watts sigue presente

Aunque falleció en 2021, Charlie Watts vuelve a hacerse sentir en "Hit Me in the Head", donde aparecen registros de batería y fragmentos de voz recuperados de sesiones anteriores.

Su presencia no responde a una estrategia comercial sino a un homenaje sincero. Es imposible escuchar esa canción sin pensar que el corazón rítmico de los Stones sigue latiendo dentro del grupo.

Invitados que suman

Paul McCartney aporta el bajo en "Covered in You", mientras que Bruno Mars suma matices vocales en otro de los cortes destacados del álbum. Son apariciones discretas, pensadas para potenciar las canciones y no para eclipsar a la banda.

"Divine Intervention", "Rough and Twisted" y "Ringing Hollow" son piezas que tienen todos los elementos para incorporarse al repertorio histórico del grupo.

El cierre con una versión de "Beautiful Delilah", de Chuck Berry, funciona como una declaración de principios. Hace tiempo que los Rolling Stones dejaron de competir con las bandas nuevas. Hoy compiten contra su propia historia. Y siguen ganando.

Foreign Tongues no pretende reinventar el rock ni repetir la furia de Sticky Fingers, Exile on Main St. o Tattoo You. Su mayor virtud es otra: demostrar que el envejecimiento no implica perder creatividad. Como escribió alguna vez el crítico Robert Christgau, "los Rolling Stones siempre encontraron una manera de seguir siendo ellos mismos en tiempos distintos".

Escuchá "Foreign Tongues", el nuevo álbum de los Rolling Stones