La mendocina Elina Fernández y Eduardo Costantini confirmaron que esperan su segundo hijo

La modelo mendocina Elina Fernández confirmó que está en la dulce espera de su segundo bebé junto a su esposo Eduardo Costantini . La pareja sumó un nuevo capítulo a su relación al convertirse en padres de una niña llamada Kahlo en enero de 2025.

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A través de una publicación en sus redes sociales, la empresaria posteó un video de la ecografía de su bebé y sorprendió a todos sus seguidores.

En otras líneas del mismo posteo, Elina agradeció el volver a atravesar un embarazo junto a su pareja: "Dios sos grande. Gracias, gracias, gracias", expresó.

Si bien la noticia emocionó a los usuarios en las redes, por el momento la modelo no dio a conocer el género de su bebé. En entrevistas pasadas, había manifestado su sueño de encontrar "la parejita": es decir, un hermanito menor para Kahlo.

A principios de este año, Elina hablaba de la idea de convertirse en madre por segunda vez: “Nos encantaría, no sé si 2026, no creemos, pero más adelante seguro, si Dios nos acompaña, Dios nos tiene que seguir acompañando”, declaró.

Nuevo capítulo de una extensa historia familiar

Este nuevo integrante se suma a la ya extensa descendencia del empresario de 79 años, quien tiene otros siete hijos de relaciones anteriores: cinco con su primera esposa, Teresa Costantini (María Teresa, María Soledad, Mariana, Eduardo y Tomás), y dos con Gloria Fiorito (Gonzalo y Malena).

Elina Fernández y Eduardo Costantini con su hija Kahlo Instagram | @elinacostantini

La noticia del embarazo surge en un contexto de alta tensión legal con su exmujer, Teresa Costantini, debido a una demanda iniciada por Eduardo y Elina para que ella deje de utilizar el apellido de casada. En el marco de esta disputa judicial, la actual pareja evocó el "interés superior del niño", argumentando que su hija no debería crecer compartiendo el apellido familiar con otra mujer ajena a su núcleo directo.

Con este nuevo bebé, la familia sigue expandiendo un legado que ya cuenta con más de 30 nietos y bisnietos.