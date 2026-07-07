El mayor depósito de agua de Latinoamérica fue excavado y se encuentra en una roca de 600 millones de años

En el interior de dos cerros de la costa brasileña se esconde una de las obras hidráulicas más impresionantes de América Latina. Excavado directamente en una antigua formación rocosa, este enorme depósito de agua cumple un papel clave para garantizar el abastecimiento de miles de personas.

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Más de cuatro décadas después de su inauguración, la estructura continúa siendo estratégica para la seguridad hídrica de la región. Su enorme capacidad de almacenamiento, sumada a un diseño pensado para aprovechar la gravedad en la distribución del agua, la convirtió en un verdadero referente de la ingeniería y en uno de los depósitos de agua tratada más importantes del continente.

El embalse-túnel Santa Tereza-Voturuá está ubicado entre las ciudades de Santos y São Vicente, en el estado brasileño de São Paulo. Según informó la empresa de saneamiento Sabesp, se trata del mayor depósito de agua tratada con formato de túnel de Latinoamérica.

Este trabajo es una pieza fundamental para el abastecimiento de millones de personas.

La estructura posee una capacidad para almacenar 110 millones de litros de agua , suficiente para reforzar el abastecimiento de Santos y São Vicente, además de colaborar con el suministro hacia Guarujá y Praia Grande, dos importantes ciudades de la región de la Baixada Santista.

La excavación se realizó de forma simultánea desde ambos extremos de los cerros para acelerar la construcción. Uno de los aspectos más innovadores del proyecto fue su ubicación a 42 metros sobre el nivel del mar, lo que permite distribuir el agua por gravedad y reducir el consumo de electricidad necesario para el bombeo.

De acuerdo con la Fundación Archivo y Memoria Santos, el túnel fue construido sobre una formación de gneis granítico con una antigüedad estimada de 600 millones de años, la misma composición geológica que caracteriza al famoso Pan de Azúcar, en Río de Janeiro.

La resistencia de esta roca permitió aprovechar la estabilidad natural del terreno durante la excavación. WEB

Las impresionantes dimensiones del embalse subterráneo

El depósito supera un kilómetro de longitud y está dividido en dos grandes cámaras, cada una con aproximadamente 13 metros de altura y 15 metros de ancho, dimensiones que permiten almacenar enormes volúmenes de agua tratada.

Para comprender la magnitud de la obra, Sabesp compara su capacidad máxima con distintos ejemplos:

110 millones de litros de agua.

de agua. Equivalente a 220 millones de botellas de 500 mililitros.

de 500 mililitros. Similar al volumen de 44 piscinas olímpicas, considerando 2,5 millones de litros por piscina.

considerando 2,5 millones de litros por piscina. Comparable a 55.000 camiones cisterna con capacidad para 2.000 litros cada uno.

Durante la construcción, las rocas extraídas de los cerros no fueron descartadas. Ese material fue reutilizado para conformar el emisario submarino de la región, optimizando los recursos disponibles y reduciendo el desperdicio de material.

Una obra clave para la seguridad hídrica de la región

Además de garantizar el abastecimiento cotidiano, el embalse Santa Tereza-Voturuá cumple una función estratégica durante períodos de alta demanda o eventuales contingencias en el sistema de distribución.

Sabesp también anunció que continúa desarrollando inversiones para ampliar la infraestructura de almacenamiento de agua en la Baixada Santista. Entre los proyectos previstos figura la incorporación de 21 nuevos embalses antes de 2029, una iniciativa que elevará significativamente la capacidad de reserva disponible para toda la región.

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Excavado en una formación rocosa de aproximadamente 600 millones de años, el embalse-túnel Santa Tereza-Voturuá representa una de las obras de ingeniería hidráulica más importantes de Latinoamérica.