RADU cumple 21 años y lo celebra con una jornada académica y colación de posgrado

El evento se realizará el jueves 6 de agosto a las 10:00 h, en el Aula Magna "Dr. Emilio Descotte" de la Universidad de Mendoza; reunirá a autoridades, equipos de gestión, docentes, estudiantes, graduados y personal de las instituciones que integran la Red para celebrar 21 años de trabajo conjunto en favor de la integración académica, científica y cultural de la región.

El acto será presidido por el Prof. Méd. Daniel Miranda, rector de la Universidad Juan Agustín Maza y presidente de la Red Andina de Universidades. Durante el encuentro también se llevará a cabo la Colación de Posgrado de la Especialización en Gestión de la Educación Superior (EGES) y de la Maestría en Gestión de la Educación Superior (MAGES).

Como parte del programa académico, a las 11:30 h se desarrollará el 7.º Webinar RADU, titulado "Internacionalización del currículum" , con las disertaciones de la Dra. Ruth Leiton y la Mg. Lic. Paula Vázquez Viera. El webinar se ofrecerá en modalidad híbrida, con participación presencial en la Universidad de Mendoza y virtual a través de Zoom.

Quienes deseen participar del webinar podrán inscribirse a través del formulario de Google . Para más información, pueden comunicarse al correo [email protected] .

Con 21 años de trayectoria, la Red Andina de Universidades (RADU) se ha consolidado como un espacio de cooperación entre instituciones privadas de educación superior de la región del Nuevo Cuyo, impulsando iniciativas conjuntas en los ámbitos académico, científico, cultural y de extensión. Su creación respondió al propósito de fortalecer los vínculos interinstitucionales y promover el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas en beneficio de sus comunidades universitarias.

La RADU nació el 3 de agosto de 2005, a partir de la firma de un convenio de cooperación entre la Universidad Católica de Cuyo, la Universidad de Mendoza, la Universidad del Aconcagua, el Instituto Universitario de Ciencias de la Salud - Fundación Barceló (sede La Rioja) y la Universidad Juan Agustín Maza. Desde entonces, la Red ha desarrollado programas de formación, seminarios, actividades académicas, deportivas y de extensión que fortalecen la integración regional y el trabajo colaborativo entre las instituciones miembro.

Conducción actual de la RADU

La Red Andina de Universidades es presidida por el Prof. Méd. Daniel Miranda, rector de la Universidad Juan Agustín Maza, quien transita su tercer año al frente de la institución. El Consejo Directivo está integrado por los rectores de las cinco universidades miembro:

Prof. Méd. Daniel Miranda, Universidad Juan Agustín Maza (Presidente).

Lic. María Laura Simonassi, Universidad Católica de Cuyo.

Dr. Eduardo Luna, Universidad de Mendoza.

Dr. Rolando Galli Rey, Universidad del Aconcagua.

Lic. Axel Barceló, Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló.

Asimismo, la Red cuenta con un Consejo Académico Asesor, integrado por Beatriz Farah (Universidad Católica de Cuyo), Amalia Salafia (Universidad Juan Agustín Maza), María José Reina (Universidad de Mendoza), Marité Gibbs (Universidad del Aconcagua) y Valeria Altieri (IUCS Fundación Barceló). La Secretaría Ejecutiva está a cargo de la Mg. Amalia Salafia.