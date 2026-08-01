Grupo Huentala consolida el Kilómetro Cero de Mendoza como un polo gastronómico, hotelero y enológico de referencia

En pleno corazón de la Ciudad de Mendoza, sobre la histórica calle Primitivo de la Reta y a pocos metros del Kilómetro Cero , Grupo Huentala ha dado forma a un ecosistema único que integra hotelería de alta gama, gastronomía, vino y arte en un mismo recorrido. La propuesta convierte al centro mendocino en un verdadero oasis urbano , pensado para quienes buscan vivir una experiencia completa sin salir de la ciudad.

Huentala Wines se destaca en el reporte de James Suckling con sobresalientes puntajes para sus vinos de Gualtallary

El polo reúne tres establecimientos emblemáticos: Sheraton Mendoza Hotel , Huentala Hotel y Hualta Hotel Curio Collection by Hilton , que junto a una variada oferta gastronómica y cultural conforman uno de los desarrollos turísticos más importantes de la provincia.

En La Cabrera Mendoza , la tradición de la mejor parrilla argentina se expresa a través de cortes premium, carnes maduradas y el inconfundible desfile de guarniciones que convirtió a la marca en un referente internacional. Todo ello, en un ambiente elegante y cálido que rinde homenaje a la cocina argentina.

Por su parte, La Tavolata propone un viaje por los sabores de Italia con una carta basada en pastas de elaboración artesanal, recetas tradicionales y una cocina pensada para compartir alrededor de la mesa, en un entorno familiar y acogedor.

La experiencia se completa en Devas Bar, un espacio donde la coctelería de autor, la gastronomía en formato de tapas y una cuidada selección musical crean el escenario ideal para encuentros sociales, after office y noches en el centro mendocino.

La primera bodega urbana subterránea del país

Uno de los grandes diferenciales del polo es Hualta Winery, la primera bodega urbana subterránea de Argentina, ubicada en el subsuelo del Hualta Hotel Curio Collection by Hilton.

Este singular espacio permite que los visitantes conozcan el proceso de elaboración de los vinos de Huentala Wines sin salir del centro de la ciudad. Allí nacen etiquetas elaboradas con uvas provenientes de Finca La Isabel Estate, en Gualtallary, uno de los terroirs más prestigiosos del Valle de Uco, además de proyectos innovadores como la Serie Urbana, recientemente presentada por la bodega.

La posibilidad de degustar estos vinos en el mismo lugar donde son elaborados convierte la visita en una experiencia diferente, que acerca el mundo del vino tanto al público mendocino como a los turistas nacionales e internacionales.

Arte y hospitalidad en un mismo recorrido

La propuesta se enriquece con una de las colecciones privadas de arte contemporáneo más importantes de Mendoza. Obras de destacados artistas se exhiben en pasillos, salones, restaurantes y espacios comunes, transformando cada recorrido por el complejo en una experiencia cultural abierta al público.

Esta integración entre hotelería, gastronomía, vino y arte refleja la visión de Grupo Huentala de ofrecer mucho más que alojamiento: un espacio donde cada visitante pueda disfrutar de la identidad mendocina desde múltiples perspectivas.

Con una propuesta integral y en permanente crecimiento, Grupo Huentala continúa posicionando al Kilómetro Cero como uno de los principales polos gastronómicos, hoteleros y enológicos del país, consolidando al centro de Mendoza como un destino donde convergen el buen vivir, la cultura y la excelencia en el servicio.

Más información y reservas

Sitio web: grupohuentala.com

Instagram: @huentalahotel | @hualtahotel | @lacabrera_mendoza | @huentalawines