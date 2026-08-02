"¿Hacia dónde van las empresas? Grandes disertantes darán las claves en el Foro Anual AEM 2026

Empresarios, ejecutivos, emprendedores, funcionarios del Gobierno provincial y referentes del ámbito institucional mendocino vivirán en pocos días uno de los eventos más importantes del calendario regional. El viernes 7 de agosto , de 8 a 13, el Salón de los Espejos del Hotel Park Hyatt Mendoza será el escenario del Foro Anual AEM 2026 .

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El encuentro propone un cruce entre coyuntura económica, tecnología de vanguardia y gestión humana. "Este año decidimos abordar temas específicos de economía, inteligencia artificial y liderazgo, que hoy definen las decisiones que transforman mercados y modelos de negocio", remarcó Jorge Mosso , presidente de la Asociación de Ejecutivos de Mendoza .

En este sentido, el secretario de AEM, Andrés Zavattieri , detalló que "Esperamos una asistencia de unas 400 personas al Foro, con el atractivo de escuchar a estos grandes expertos. Claudio Zuchovicki analizará qué está pasando en la macro y en la microeconomía; Sebastián Campanario hablará sobre IA y el futuro del trabajo y Bernardo Bárcena abordará un tema fundamental para las organizaciones hoy, el liderazgo".

El plato fuerte de esta edición serán tres oradores de trayectoria internacional, cuyas miradas buscarán ofrecer soluciones concretas y no solo diagnósticos teóricos.

El evento arrancará con el especialista en liderazgo Bernardo Bárcena , quien abordará la gestión de equipos a partir de su experiencia y del concepto de liderazgo servicial, entre otros temas. “Me voy a enfocar en cuatro ejes: la actitud, la comunicación efectiva, los equipos de alto rendimiento y el ejemplo. El mensaje central para los empresarios mendocinos es que lideramos con lo que hacemos, no con discursos”, afirmó.

Luego llegará el turno de Sebastián Campanario (periodista, economista y experto en innovación), quien buscará salir del discurso habitual sobre Inteligencia Artificial. “Hoy vemos que las charlas sobre IA son todas iguales... En mi presentación voy a sumar temas como bienestar y longevidad, con una mirada más oblicua. Lo importante es que le dejaremos a los asistentes 'accionables' directos: responder a la pregunta de qué es lo mejor que podemos hacer hoy para estar en la cresta de la ola”, prometió.

El broche de oro será con el reconocido economista Claudio Zuchovicki, quien anticipó un cambio paradigmático en la gestión diaria: “Hoy calcular precio, inflación, proveedores o abastecimiento es mucho más predecible. Ahora la incertidumbre pasa por las ventas: si el público comprará o no lo que produzco o importo, y si está dispuesto a pagar por esa calidad. Este es uno de los temas que vamos a tratar en el Foro”, sostuvo.

Sobre el aporte de estos grandes especialistas, el presidente de AEM enfatizó el valor agregado del encuentro: "Este tipo de iniciativas nos permiten compartir datos y tendencias para acortar la curva de aprendizaje y evitar errores costosos. Queremos generar networking de alto nivel y compromisos concretos para impulsar políticas y proyectos que fortalezcan a nuestras empresas".

Espacio para la visión local

La mirada regional también tendrá un lugar central mediante un panel moderado por el periodista especializado en empresas Darío Gallardo. La mesa de debate estará conformada por destacados referentes de la provincia: Gustavo Castagnino (Director de Asuntos Corporativos de Genneia SA), Carina Fedra Egea (CEO de Portfolio SA) y Paula Pía Ariet (CEO de Gestión Capital Humano).

Ficha del evento: Foro Anual AEM 2026

Fecha y hora: viernes 7 de agosto, de 8 a 13 h.

Lugar: Salón de los Espejos, Hotel Park Hyatt Mendoza.

Pre-inscripción previa (sujeta a cupos y confirmación de asistencia): aquí

Más información en @aemendoza.oficial y Asociación de Ejecutivos de Mendoza

Acerca de AEM

La Asociación de Ejecutivos de Mendoza es la comunidad más grande de ejecutivos y empresarios de la provincia, dedicada a fomentar la colaboración y el desarrollo productivo. En la actualidad nuclea a más de 250 empresas de rubros tan diversos como consultoría, minería, industria, servicios, tecnología y vitivinicultura, entre otros.