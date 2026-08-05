Banco Nación otorgó en Mendoza el primer crédito del país de su nueva línea para desarrollos inmobiliarios

Mendoza se convirtió en la primera provincia del país en acceder a la nueva línea de créditos para Desarrollos Inmobiliarios del Banco Nación. El financiamiento fue otorgado a Alma Chacras, el desarrollo residencial de Grupo Broda en Chacras de Coria, en una operación que marca un precedente para el sector inmobiliario argentino y fortalece el vínculo entre el sistema financiero y la inversión privada.

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La firma del acuerdo reunió a Joaquín Barbera , CEO de Broda LAB y Alma Chacras; Pablo Fernández , Gerente de la Sucursal Mendoza del Banco de la Nación Argentina; y contó con la presencia del ministro de Hacienda y Finanzas de Mendoza, Víctor Fayad , quien acompañó este avance institucional que fortalece la articulación entre el sector público y el privado.

Más allá del impacto financiero, el convenio representa una herramienta concreta para impulsar el desarrollo económico de Mendoza. La inversión privada, acompañada por instrumentos de financiamiento sólidos, acelera proyectos que generan empleo, movilizan la industria de la construcción, fortalecen a proveedores locales y promueven un crecimiento urbano planificado y sostenible.

Para el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad , este acuerdo refleja el trabajo coordinado entre todos los actores que hacen posible el desarrollo de la provincia.

“Este acuerdo entre Alma Chacras y el Banco Nación demuestra que Mendoza es una provincia ordenada, donde cada parte cumple su rol: los empresarios invierten, el sistema financiero acompaña con herramientas de financiamiento y el Estado, tanto municipal como provincial, genera las reglas de juego necesarias para impulsar este tipo de proyectos. Esperamos que este sea el primero de muchos desarrollos que sigan fortaleciendo el crecimiento de Mendoza.”

Ubicado en Chacras de Coria, Alma Chacras fue concebido como un proyecto residencial pensado para elevar la calidad de vida de quienes lo habitan, integrando arquitectura contemporánea, naturaleza, diseño y una forma de vivir conectada con el entorno, en una de las zonas de mayor crecimiento y proyección de la provincia.

El proyecto mantiene un ritmo sostenido de ejecución y este año alcanzará un nuevo hito con la entrega de su primera torre. Al mismo tiempo, ya comenzó la construcción de la segunda etapa, consolidando el crecimiento de un desarrollo que continúa expandiéndose y generando nuevas oportunidades para Mendoza.

El acuerdo firmado entre el Banco Nación y Alma Chacras, basado en un fideicomiso en garantía —el primero de estas características para un desarrollo inmobiliario en el país— representa un respaldo financiero que fortalecerá la ejecución y el crecimiento del proyecto. A partir de esta alianza, los futuros compradores de unidades en Alma Chacras podrán acceder a líneas de crédito hipotecario del Banco Nación con beneficios y condiciones exclusivas, ampliando las posibilidades de acceso a la vivienda dentro del emprendimiento.

Para Pablo Fernández, gerente de la sucursal Mendoza de Banco Nación, el convenio representa mucho más que una operación financiera.

“Ser agente financiero de la Provincia nos da la oportunidad de acompañar el crecimiento de pymes, grandes empresas y también de desarrollos como Alma Chacras. Este acuerdo trasciende a un proyecto inmobiliario en Chacras de Coria: representa un hito para Mendoza y demuestra que, cuando el sector público, el sistema financiero y el sector privado trabajan en conjunto, se generan herramientas concretas para impulsar el desarrollo.”

Desde Grupo Broda destacan que este avance también genera un efecto multiplicador sobre toda la cadena productiva vinculada al proyecto, fortaleciendo el empleo y el trabajo conjunto con empresas mendocinas.

En ese sentido, Joaquín Barbera, CEO de Broda LAB y de Alma Chacras, señaló:

“Este acuerdo no solo fortalece a Alma Chacras; también beneficia a todo el ecosistema de empresas que forman parte del proyecto, como Monteverdi Construcciones, Víctor Gullo y muchos otros proveedores locales que, todos los días, generan empleo y siguen apostando por el desarrollo de Mendoza. Es muy valioso que el crédito vuelva a impulsar al sector privado, porque cuando se generan herramientas de financiamiento también se generan oportunidades de inversión, trabajo y crecimiento para toda la provincia.”

Además del beneficio para quienes buscan acceder a una vivienda, el convenio constituye una señal positiva para todo el mercado inmobiliario argentino, al demostrar que es posible desarrollar nuevos instrumentos financieros que favorezcan el acceso a la vivienda, incentiven la inversión privada y promuevan un crecimiento urbano sostenible.

Con este acuerdo, Mendoza vuelve a posicionarse como una provincia que impulsa iniciativas innovadoras, fortalece la articulación entre el Estado y el sector privado y crea las condiciones para que proyectos de gran escala continúen generando empleo, inversión y desarrollo para toda la comunidad.

Contactos Alma Chacras

WhatsApp: +54 9 261 256 0110

https://almachacras.com.ar/

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