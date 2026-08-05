Charlas Park: cómo incorporar inteligencia artificial sin perder de vista la estrategia

Con una reflexión sobre cómo avanzar en escenarios inciertos, ADEN inauguró Charlas Park en las amenities del Edificio DRAGO , un ciclo de encuentros con especialistas y profesionales destinado a debatir los desafíos que atraviesan actualmente las organizaciones, iniciativa que contó además con el apoyo de Max Capital.

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La primera charla, denominada “Nadar sin ver la costa”, contó con la participación de Raymond Schefer, director de Innovación y Estrategia de ADEN, y Marcos Bruno , de Merovingian Data. El diálogo fue moderado por Claudio Barrios , periodista de Diario Los Andes, mientras que la presentación inicial estuvo a cargo de Gustavo Martí, Director Comercial de Chacras Park.

Schefer inició su exposición con la historia de Luis Alberto Puga, piloto de caza de la Fuerza Aérea Argentina, quien protagonizó una de las grandes hazañas de supervivencia de la Guerra de Malvinas.

Luego de que su avión fuera derribado, Puga logró eyectarse y cayó al mar. Sin saber con certeza dónde se encontraba la costa, decidió seguir la dirección de los aviones, administró sus fuerzas y nadó durante aproximadamente ocho horas hasta llegar a tierra.

La historia funcionó como una analogía del mundo de la estrategia: las organizaciones deben tomar decisiones aun cuando no controlan todas las variables , carecen de información completa y no pueden anticipar con precisión cuál será el resultado.

Raymond Schefer reflexionó sobre la importancia de definir una estrategia antes de incorporar nuevas tecnologías.

Para Schefer, uno de los principales errores actuales es “poner el carro delante del caballo” y recurrir a la inteligencia artificial antes de comprender qué problemas necesita resolver una empresa. La tecnología, sostuvo, debe incorporarse después de analizar el entorno, reconocer los recursos disponibles y establecer una dirección.

En ese proceso propuso una secuencia basada en nivelar, analizar, decidir, actuar y recibir retroalimentación. Sin una estrategia que ordene estas etapas, las herramientas pueden aportar velocidad, pero difícilmente generen una transformación sostenible.

Una herramienta, no un fin

Marcos Bruno coincidió en que la inteligencia artificial debe ser entendida como una herramienta al servicio de un objetivo concreto y no como un fin en sí mismo.

A partir de su experiencia con empresas, explicó que una solución puede ser técnicamente eficiente y, sin embargo, fracasar porque las personas no encuentran motivos para modificar sus rutinas. Muchas organizaciones incorporan sistemas sin revisar previamente sus procesos, sus datos o las necesidades reales de sus equipos.

“Si uno no entiende la organización, sus procesos y su información, la tecnología puede convertirse en un pisapapeles muy caro”, advirtió.

Marcos Bruno destacó la importancia del contexto y de la supervisión humana en los procesos de inteligencia artificial. Marcelo Álvarez / Los Andes

Bruno remarcó también que los modelos no comprenden por sí solos el funcionamiento cotidiano de una empresa. Necesitan información confiable, contexto organizacional y supervisión permanente. En este punto destacó el concepto de human in the loop: las personas deben continuar dentro del ciclo de funcionamiento de la inteligencia artificial para revisar, interpretar y validar sus resultados.

Schefer reforzó esta idea al señalar que, incluso más que el desarrollo de buenos prompts, resulta fundamental contextualizar la herramienta dentro de la realidad de cada organización.

El desafío cultural de la innovación

Ante la consulta de Claudio Barrios sobre los errores más frecuentes en la adopción tecnológica, Schefer explicó que toda innovación posee dos dimensiones. La primera es cognitiva y está vinculada con la herramienta, el conocimiento y los procesos que se busca implementar. La segunda es social y se relaciona con las personas que deberán incorporar esos cambios.

Claudio Barros, periodista de Diario Los Andes, moderó el intercambio sobre innovación, transformación cultural y adopción tecnológica. Marcelo Álvarez / Los Andes

Organizada por ADEN, la charla inaugural “Nadar sin ver la costa” reunió a Raymond Schefer y Marcos Bruno en un panel moderado por Claudio Barros, periodista de Diario Los Andes. Marcelo Álvarez / Los Andes

La estrategia aparece en la intersección de ambas. Una empresa puede contar con tecnología y objetivos definidos, pero si no posee liderazgos capaces de movilizar a los equipos, desarrollar nuevas habilidades y sostener el cambio, los resultados serán limitados.

La cultura organizacional, afirmaron los especialistas, no se transforma de un día para otro. Requiere reiteración, aprendizaje y una práctica constante.

Bruno agregó que no existe una adopción tecnológica lineal. Es necesario construir una cultura de prueba y adaptación, superar el temor a ser reemplazados y comprender que muchos roles no desaparecerán, sino que comenzarán a modificarse.

La transformación tampoco posee una fecha definitiva de finalización. Es un proceso continuo que necesita el compromiso del equipo de gestión para reducir fricciones, ordenar prioridades y obtener mejores resultados.

La decisión continúa siendo humana

Al analizar el escenario argentino, Bruno sostuvo que ya no es necesario convencer a las empresas sobre la relevancia de la inteligencia artificial. Su potencial es visible y la adopción se está acelerando, aunque todavía existen diferencias respecto de mercados con mayor experiencia en la utilización de datos para la toma de decisiones.

Schefer advirtió, sin embargo, que no todos los escenarios pueden resolverse mediante algoritmos. La inteligencia artificial puede analizar información disponible y proyectar alternativas, pero existen situaciones nuevas o indeterminadas para las que todavía no hay antecedentes suficientes.

En esos contextos, la intuición, la experiencia y el criterio humano continúan siendo decisivos. La tecnología puede asistir el análisis, pero no asumir la responsabilidad de conducir.

Raymond Schefer y Marcos Bruno analizaron los desafíos de incorporar inteligencia artificial con estrategia, liderazgo y supervisión humana, en un panel moderado por Claudio Barros. Marcelo Álvarez / Los Andes

La primera edición del ciclo reunió a una nutrida concurrencia en una jornada de conocimiento, intercambio y networking. Marcelo Álvarez / Los Andes

La primera edición de Charlas Park dejó así una conclusión central: la inteligencia artificial abre oportunidades extraordinarias, pero no resolverá automáticamente los problemas de las empresas. S u impacto dependerá de la estrategia, del liderazgo y de la capacidad de cada organización para integrarla de manera consciente a sus procesos y a su cultura.

Reviví Charlas Park en LOS ANDES

La charla completa estará disponible en el canal de YouTube de LOS ANDES, donde también podrás encontrar otros encuentros, entrevistas y contenidos especiales. Además, seguí en las redes sociales del diario los principales conceptos, momentos destacados y protagonistas de cada encuentro.