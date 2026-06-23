23 de junio de 2026 - 13:37

Se quemó al prender una estufa en San Rafael y lo trasladaron en helicóptero al Lagomaggiore: está grave

El hombre, de 39 años, sufrió quemaduras en el 70% del cuerpo y compromiso de las vías aéreas tras una explosión ocurrida cuando intentaba encender una estufa con combustible. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia en el helicóptero Halcón III desde San Rafael al Hospital Lagomaggiore.

Se quemó al prender una estufa en San Rafael y lo trasladaron en helicóptero al Lagomaggiore: está grave

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Ministerio de Seguridad
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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un hombre de 39 años que sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo tras una explosión doméstica en San Rafael fue trasladado de urgencia este martes por el helicóptero policial Halcón III hacia el Hospital Lagomaggiore de la Ciudad de Mendoza, donde quedó internado en la Unidad del Quemado.

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El hecho ocurrió alrededor de las 7.50 en una vivienda ubicada sobre calle El Chañaral al 4000, en el distrito Las Paredes. Según informaron fuentes policiales, la víctima intentaba encender una estufa utilizando un bidón con combustible cuando se produjo una explosión que derivó en un incendio.

Producto del siniestro, el hombre sufrió quemaduras de gravedad y fue asistido inicialmente en el Hospital Schestakow de San Rafael. El último parte médico indicó que presenta un cuadro de gran quemado, con compromiso de las vías aéreas y lesiones en aproximadamente el 70% de la superficie corporal.

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Ante la complejidad del caso, se activó un operativo sanitario de emergencia para concretar el traslado aéreo hacia el Hospital Lagomaggiore, centro de referencia provincial que cuenta con una unidad especializada para pacientes con quemaduras severas.

La evacuación fue realizada por el helicóptero policial Halcón III y coordinada de manera conjunta entre profesionales de los hospitales Schestakow y Lagomaggiore, junto con personal sanitario, efectivos de la Policía de Mendoza, Bomberos y el Cuerpo de Aviación Policial (CAP).

El paciente permanece internado y bajo cuidados intensivos, mientras se monitorea su evolución.

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