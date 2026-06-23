23 de junio de 2026 - 12:20

Caminó más de 400 kilómetros para pedir justicia por su hija y su nieta fallecidas

Ambas murieron 9 días después de que la mamá fuera sometida a una cesárea. Ante la falta de respuestas, decidió movilizarse hasta la capital de Salta para visibilizar el caso.

Caminó más de 400 kilómetros para pedir justicia por su hija y su nieta fallecidas.

Caminó más de 400 kilómetros para pedir justicia por su hija y su nieta fallecidas.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Hace ocho meses Mariana Aranda perdió a su hija Valentina Cabana, y a su nieta recién nacida, Evangelina, quienes murieron poco después de una cesárea de urgencia realizada en una clínica de Tartagal en la provincia de Salta.

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La mamá argumenta que ambas fallecieron como consecuencia de una infección bacteriana contraída durante la intervención quirúrgica y denuncia que la investigación judicial no logró esclarecer las circunstancias de las muertes a pesar del tiempo transcurrido.

"El 26 de septiembre entró caminando y a los 9 días fue llevada a la muerte, y por infecciones de un quirófano insalubre y, a consecuencia de la infección de la madre, perdí a mi nieta“, denunció en Informate Salta y aseguró que ambas "no tenían ninguna enfermedad, todos los estudios daban un buen estado de salud; mi hija entró caminando y la saqué en un cajón".

salta
La mamá y su bebé murieron días después de que le practicaran una cesárea a la joven madre.

La mamá y su bebé murieron días después de que le practicaran una cesárea a la joven madre.

Al no obtener respuestas de los fiscales en Tartagal, Mariana tomó la decisión de recorrer a pie más de 400 kilómetros desde la localidad de General Mosconi hasta la ciudad de Salta para visibilizar su reclamo.

Su llegada a la capital provincial, el pasado martes, marcó un punto de inflexión en el caso. Allí fue recibida por el coordinador general de fiscales del Ministerio Público Fiscal, Pablo Rivero, quien tomó contacto con su situación.

Caminó más de 400 kilómetros para pedir justicia por su hija y su nieta fallecidas
Mariana fue recibida por el coordinador general de fiscales del Ministerio Público Fiscal, Pablo Rivero.

Mariana fue recibida por el coordinador general de fiscales del Ministerio Público Fiscal, Pablo Rivero.

La causa pasó a una fiscalía especializada

Días después de la caminata, el procurador general de Salta, Pedro García Castiella, dispuso una medida clave para la investigación. A través de la Resolución N° 1739/26, ordenó que el expediente sea transferido a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas N° 1, que está a cargo del fiscal penal Santiago López Soto.

A partir de ahora, la fiscalía especializada será la responsable de avanzar con las actuaciones para determinar qué ocurrió durante la cesárea y si existieron responsabilidades en las muertes de la joven madre y de su hija recién nacida.

Caminó más de 400 kilómetros para pedir justicia por su hija y su nieta fallecidas
Su hija y nieta habrían muerto tras contraer una bacteria durante la cesárea.

Su hija y nieta habrían muerto tras contraer una bacteria durante la cesárea.

Las cuestiones procesales derivadas de la investigación continuarán bajo la supervisión del juez de Garantías correspondiente.

Tras conocerse la decisión, el ministro de Gobierno y Justicia de Salta, Ignacio Jarsún, aseguró que desde el Ejecutivo provincial pondrán a disposición todas las herramientas necesarias para acompañar el proceso: "Queremos que la Justicia investigue y esclarezca lo sucedido, siempre con absoluto respeto por la división de poderes. Desde el área a mi cargo están a disposición todas las herramientas necesarias para acompañar este proceso y, especialmente, a la señora Aranda", expresó el funcionario.

Por su parte, Mariana reafirmó que continuará reclamando hasta obtener respuestas. "No voy a dejar de luchar por mi hija y mi nieta", aseguró. Y concluyó con un pedido que repite desde hace ocho meses: "Solo quiero justicia por ellas".

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