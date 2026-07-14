Un médico mendocino representó a Argentina en el Congreso Mundial de Gerontología

El geriatra Félix Eduardo Nallim presentó un trabajo científico sobre Gerontoprevisión y destacó la necesidad de convertir el envejecimiento en una prioridad del presente.

"Vivimos más años que nunca. Por eso, el envejecimiento debe dejar de ser un tema del futuro para convertirse en una prioridad del presente". Esa fue una de las principales conclusiones del XXXIII Congreso Mundial de Gerontología y Geriatría 2026, realizado en Ámsterdam, en Países Bajos, donde el médico mendocino Félix Eduardo Nallim representó a Argentina y sus instituciones.

En ese marco el profesional local fue designado Member Council del Comité Latinoamericano y del Caribe (Comlat) de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría (IAGG) para el período 2027-2031, integrando su consejo directivo como director del Área Social, y continuar como coordinador de Gerontoprevisión de la Comlat-IAGG.

El doctor Nallim presentó, junto con la licenciada en Psicología, Graciana Nallim Ponte, un trabajo científico sobre Gerontoprevisión, disciplina que integra la Gerontología social y la previsión social. Este reconocimiento también distingue el trabajo desarrollado desde la Caja de Previsión para Profesionales de la Salud de Mendoza, donde el especialista coordina el Departamento de Gerontoprevisión.

“La longevidad nos desafía a planificar con anticipación una vejez saludable, activa y con seguridad económica. Como suelo decir: la vejez y la jubilación son el presente de algunos, pero el futuro de todos”, sostuvo el geriatra.