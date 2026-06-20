20 de junio de 2026 - 14:58

Anne Hathaway anunció que está embarazada a los 43 años y espera su tercer hijo

La noticia fue confirmada por la propia artista a través de un video publicado en sus redes sociales.

Anne Hathaway como Penélope

Anne Hathaway como Penélope

Foto:

gentileza
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Stephanie Demner espera su segundo hijo.

Stephanie Demner explotó en redes tras descubrir quién le contó sobre su embarazo a Ángel de Brito

Por Redacción Espectáculos
linea negra en el embarazo: ¿por que aparece y para que sirve realmente?

Línea negra en el embarazo: ¿por qué aparece y para qué sirve realmente?

Por Andrés Aguilera

El anuncio generó una enorme repercusión entre sus fanáticos y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados del mundo del espectáculo.

Cambio de look: Anne Hathaway impone un corte de pelo retro

El video que emocionó a millones de seguidores

La ganadora del Oscar eligió Instagram para compartir la feliz noticia con sus más de 40 millones de seguidores.

En el video aparece vestida completamente de blanco mientras avanza hacia la cámara. En un primer momento, su atuendo oculta parcialmente su figura, pero segundos después deja ver claramente su pancita de embarazo. La publicación fue acompañada por la frase: “Baby, I'm yours” (“Bebé, soy tuya”), una referencia a la canción de Barbara Lewis utilizada como banda sonora del anuncio.

La publicación acumuló millones de reacciones y una enorme cantidad de mensajes de felicitación provenientes tanto de admiradores como de figuras del mundo artístico.

Embed

Será el tercer hijo junto a Adam Shulman

El bebé será el tercer hijo de Hathaway junto a su esposo, Adam Shulman, con quien está casada desde 2012 y mantiene una relación desde hace casi 14 años.

La pareja ya tiene dos hijos:

  • Jonathan Shulman, nacido en 2016.
  • Jack Shulman, nacido en 2019.

Hasta el momento, la actriz no reveló el sexo del bebé ni la fecha prevista para el nacimiento.

Anne Hathaway y las cinco películas que hará este 2026, además de El Diablo Viste a la Moda.

Una noticia que llega en un gran momento personal

El anuncio despertó especial interés porque Hathaway había hablado públicamente en otras ocasiones sobre las dificultades que enfrentó durante su camino hacia la maternidad.

La actriz reveló años atrás que atravesó problemas de fertilidad y una pérdida gestacional, experiencias que marcaron profundamente su vida personal. Por ese motivo, la noticia fue recibida con especial emoción por parte de sus seguidores.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El documental de dos horas de Netflix sobre una mujer que asesinó para fingir la perdida de un embarazo

El documental de 2 horas de Netflix sobre una mujer que asesinó para fingir la pérdida de un embarazo

Por Redacción Espectáculos
Mario Pergolini inició Otro día perdido con una reflexión sobre el alcance de las fake news.

Mario Pergolini reflexionó sobre las fake news: "Hoy en día la primicia no tiene sentido"

Por Redacción Espectáculos
La humildad de un grande: el emotivo encuentro entre Lionel Messi y La Mona Jiménez durante el Mundial 2026

"La humildad de un grande": el emotivo encuentro entre Lionel Messi y La Mona Jiménez durante el Mundial 2026

Por Redacción Espectáculos
El último fiumba: convocan a una despedida para homenajear a Gaspi en el Obelisco

"El último fiumba": convocan a una despedida para homenajear a Gaspi en el Obelisco

Por Redacción Espectáculos