Anne Hathaway anunció que está embarazada a los 43 años y espera su tercer hijo

La actriz estadounidense Anne Hathaway sorprendió a millones de seguidores al revelar que está embarazada de su tercer hijo. La noticia fue confirmada por la propia artista a través de un video publicado en sus redes sociales , donde mostró por primera vez su avanzado estado de gestación.

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El anuncio generó una enorme repercusión entre sus fanáticos y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados del mundo del espectáculo.

La ganadora del Oscar eligió Instagram para compartir la feliz noticia con sus más de 40 millones de seguidores.

En el video aparece vestida completamente de blanco mientras avanza hacia la cámara . En un primer momento, su atuendo oculta parcialmente su figura, pero segundos después deja ver claramente su pancita de embarazo. La publicación fue acompañada por la frase: “Baby, I'm yours” (“Bebé, soy tuya”), una referencia a la canción de Barbara Lewis utilizada como banda sonora del anuncio.

La publicación acumuló millones de reacciones y una enorme cantidad de mensajes de felicitación provenientes tanto de admiradores como de figuras del mundo artístico.

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Será el tercer hijo junto a Adam Shulman

El bebé será el tercer hijo de Hathaway junto a su esposo, Adam Shulman, con quien está casada desde 2012 y mantiene una relación desde hace casi 14 años.

La pareja ya tiene dos hijos:

Jonathan Shulman, nacido en 2016.

Jack Shulman, nacido en 2019.

Hasta el momento, la actriz no reveló el sexo del bebé ni la fecha prevista para el nacimiento.

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Una noticia que llega en un gran momento personal

El anuncio despertó especial interés porque Hathaway había hablado públicamente en otras ocasiones sobre las dificultades que enfrentó durante su camino hacia la maternidad.

La actriz reveló años atrás que atravesó problemas de fertilidad y una pérdida gestacional, experiencias que marcaron profundamente su vida personal. Por ese motivo, la noticia fue recibida con especial emoción por parte de sus seguidores.