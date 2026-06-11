La línea negra en el embarazo, también llamada línea nigra, es una marca vertical oscura que puede aparecer en la panza, generalmente entre el ombligo y el pubis. Aunque muchas veces sorprende por su color o por aparecer de forma repentina, no suele indicar un problema de salud.

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El dato importante es que esta línea no nace de cero durante la gestación. En realidad, todas las personas tienen una línea media en el abdomen llamada línea alba , una estructura fibrosa que separa los músculos rectos abdominales. Durante el embarazo, esa zona puede oscurecerse y volverse visible.

Según Cleveland Clinic, la línea nigra aparece por el aumento de hormonas durante el embarazo. Ese cambio hormonal puede estimular la producción de melanina , el pigmento responsable del color de la piel, el pelo y algunas zonas del cuerpo.

Por eso, la línea negra forma parte de un fenómeno más amplio: la hiperpigmentación . Durante el embarazo también pueden oscurecerse los pezones, las areolas, algunas cicatrices, lunares o manchas del rostro, conocidas como melasma o “máscara del embarazo”.

La revista médica American Family Physician explica que la hiperpigmentación es uno de los cambios cutáneos más comunes en la gestación y que la línea nigra suele desarrollarse durante el segundo trimestre .

Para qué sirve realmente la línea nigra

La respuesta más precisa es esta: la línea negra no tiene una función médica demostrada. No protege al bebé, no mide el avance del embarazo y no sirve para saber si algo está bien o mal dentro del útero.

Algunas teorías sugieren que el contraste de la línea podría haber tenido una función visual después del nacimiento, como orientar al recién nacido hacia el pecho. Sin embargo, esa idea no está probada de manera concluyente y no se usa como criterio médico.

Línea negra en el embarazo ¿por qué aparece y para qué sirve realmente

Lo que sí se sabe es que su aparición está relacionada con el aumento de pigmentación. Por eso, decir que “sirve” para algo concreto puede ser engañoso: en la práctica, es sobre todo un cambio normal y benigno de la piel.

Cuándo aparece y cuándo desaparece

La línea nigra puede hacerse visible alrededor de la mitad del embarazo, aunque no aparece igual en todas las personas. Cleveland Clinic señala que suele notarse cerca de las 20 semanas, mientras que otras fuentes médicas la ubican de forma general en el segundo trimestre.

También puede variar su forma. En algunas personas va del ombligo al pubis; en otras puede extenderse hacia arriba, incluso hasta la zona cercana al pecho. Su color puede ser marrón claro, marrón oscuro o casi negro, según el tono de piel y la cantidad de melanina.

Después del parto, lo habitual es que la línea se aclare de manera gradual cuando las hormonas empiezan a volver a sus niveles previos. Puede tardar semanas o meses, y en algunos casos no desaparece por completo o queda apenas marcada.

Qué cuidados conviene tener

No hace falta tratar la línea negra con cremas fuertes ni productos blanqueadores. Durante el embarazo y la lactancia, cualquier producto despigmentante debe ser consultado antes con un profesional, porque algunas sustancias no son recomendables en esa etapa.

Lo que sí puede ayudar es cuidar la piel de la panza con hidratación y protegerla del sol. La exposición solar puede intensificar manchas y zonas hiperpigmentadas, por lo que conviene usar protector solar si la piel va a quedar expuesta.