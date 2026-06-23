El Mendoza Sax Fest obtiene el respaldo institucional de la UNESCO y confirma una histórica edición

El Festival Internacional Mendoza Sax Fest ha alcanzado un hito para el jazz y la cultura de la región al recibir el apoyo institucional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) , otorgado formalmente a través de su Oficina Regional en Montevideo .

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Este trascendental respaldo posiciona al encuentro como uno de los escasos eventos culturales de la República Argentina que cuentan con el aval directo del organismo multilateral más relevante en materia de patrimonio y cultura a nivel mundial.

La distinción otorgada por la UNESCO fundamenta su apoyo en la alineación del festival con los pilares esenciales de la entidad internacional: la promoción de la diversidad cultural , el desarrollo de una educación artística de calidad, la cooperación internacional y el reconocimiento del patrimonio musical como una herramienta transformadora para el progreso humano.

Dirigido por los músicos y docentes Mauricio Agüero y Emilio Spitz , el evento es coproducido por el Gobierno de de Mendoza . Asimismo, ya disponía previamente de las declaraciones de Interés Cultural por parte del Ministerio de Cultura de la Nación y de Interés Legislativo por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza.

Para esta 7ª Edición Deluxe , que se llevará a cabo del 20 al 23 de noviembre de 2026 , la máxima figura estelar del encuentro será el estadounidense Kenny Garrett , quien concretará de este modo su primera visita a la provincia de Mendoza.

El virtuoso saxofonista alto, nacido en Detroit en 1960 y considerado por la crítica especializada de The New York Times como el más admirado de su generación tras el legado de Charlie Parker, se presentará junto a su banda completa. En su concierto, repasará las composiciones de Sounds from the Ancestors (2021), un aclamado trabajo discográfico distinguido con la categoría de obra maestra por la mítica revista DownBeat.

El itinerario de Garrett, exmiembro de la Duke Ellington Orchestra a los 17 años y músico de cabecera de Miles Davis en sus últimos años de vida, contempla una doble faceta artística y formativa. El domingo 22 de noviembre a las 21:00 h brindará su concierto central en el Auditorio Ángel Bustelo, mientras que los días viernes 20 y sábado 21 dictará dos jornadas de clases magistrales exclusivas en el Espacio Cultural Julio Le Parc.

Mendoza Sax Fest: invitados internacionales y la presencia de un Redondito

Además de la presencia de Kenny Garrett, el Mendoza Sax Fest 2026 desplegará durante cuatro intensas jornadas una nutrida programación que acopla conciertos de alta jerarquía con clínicas y talleres dictados por maestros internacionales y nacionales:

Claude Delangle (Francia): Referente indiscutido del saxofón clásico a nivel mundial y catedrático del Conservatoire National Supérieur de Musique de París, quien ofrecerá masterclasses y un concierto junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza.

Susan Fancher (Estados Unidos): Saxofonista clásica de proyección internacional que dictará clases pedagógicas y actuará en calidad de solista junto a la Orquesta Filarmónica.

Miguel Villafruela (Cuba): Músico de amplia y destacada trayectoria internacional que sumará su masterclass y un concierto sinfónico.

Sintia Piccin (Brasil): Importante exponente del instrumento en América Latina, encargada de brindar clínicas y tocar en la denominada velada latinoamericana.

Mark Engebretson (Estados Unidos): Saxofonista y compositor residente del festival que impartirá una clínica especializada en el centro Le Parc.

Sergio Dawi Sergio Dawi fue saxofonista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

En el plano de los artistas nacionales, la edición presentará a Sergio Dawi, el histórico multiinstrumentista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota; a Ricardo Cavalli, elegido de forma ininterrumpida como el mejor saxofonista de jazz del país desde el año 2000; y al Cuarteto D'Coté, una formación pionera en la interpretación del tango en este formato de vientos. A este listado se anexarán talentos locales de Mendoza.

Sedes y accesos al festival

El festival diversificará sus actividades en múltiples locaciones de la provincia.

El Espacio Cultural Julio Le Parc concentrará la actividad pedagógica, el Teatro Independencia albergará la gala clásica, el Teatro Plaza recibirá la noche latinoamericana y el Centro Cultural Cristóforo Colombo será sede del formato de piano y saxo de origen francés.

A estos puntos se sumarán Planta Uno en Godoy Cruz para el espacio de after fest, además de intervenciones musicales especiales en museos y bodegas. Las entradas e inscripciones ya se gestionan mediante el sitio oficial mendozasaxfest.com.