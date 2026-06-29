Siguen los megashows en el Frank Romero Day: La Renga actuaría en el teatro griego en noviembre

Los rumores sobre un posible regreso de La Renga a Mendoza comenzaron a tomar fuerza este lunes. Aunque todavía no existe un anuncio oficial, distintas versiones indican que la banda liderada por Gustavo "Chizzo" Nápoli se presentaría durante noviembre en el Teatro Griego Frank Romero Day, un escenario que en el último año dejó de destinarse exclusivamente a la Fiesta Nacional de la Vendimia y se consolidó como sede de grandes recitales de rock.
La información fue anticipada por el periodista Pablo Pérez Delgado, quien publicó en sus redes sociales que el grupo llegará a la provincia para ofrecer un concierto en el emblemático teatro griego. Según indicó, la primicia fue revelada por el periodista Pablo Segura en Aconcagua Radio.
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Consultada por diario Los Andes, una fuente de la Subsecretaría de Cultura de Mendoz señaló que esta semana se haría el anuncio oficial: " Hay rumores... es probable que esta semana lo confirmen".
De concretarse, sería uno de los espectáculos de rock más importantes del año en Mendoza y reforzaría la decisión del Gobierno provincial de utilizar el Frank Romero Day como un espacio para grandes producciones musicales, más allá de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Esa política comenzó a consolidarse en 2025 y continuó durante 2026, luego de la buena respuesta del público y de los productores.
Frank Romero Day: un escenario que se convirtió en plaza para grandes recitales
El Teatro Griego Frank Romero Day dejó de ser un espacio reservado exclusivamente para la Vendimia, decíamos. En el último año comenzó a recibir espectáculos masivos que demostraron el potencial del anfiteatro como sede de conciertos al aire libre.
El puntapié inicial lo dio Los Piojos, que reunió a unas 30.000 personas en un show que marcó el regreso del grupo a Mendoza y confirmó la capacidad del lugar para albergar recitales de gran convocatoria. Aquella experiencia, en mayo del año pasado, fue considerada un éxito tanto desde lo artístico como desde lo organizativo.
Posteriormente, el escenario también recibió una multitudinaria fiesta electrónica con los DJs Øostil y Magdalena, mientras que para este año ya se concretaron los recitales de Tan Biónica y, hace apenas unos días, el Pity Álvarez.