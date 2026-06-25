Rolling Stones sorprenden con el adelanto de dos temas de su próximo disco: escuchalos aquí

A poco más de dos semanas del lanzamiento de Foreign Tongues , el esperado nuevo disco de estudio de The Rolling Stones , la legendaria banda británica sorprendió a sus seguidores con la publicación anticipada de dos nuevas canciones , Jealous Lover y Divine Intervention , que amplían el panorama sonoro del disco y elevan la expectativa de cara a su estreno oficial, previsto para el 10 de julio.

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Originalmente, Jealous Lover había sido anunciada para el 26 de junio como el tercer adelanto del álbum . Sin embargo, el grupo decidió anticipar su lanzamiento y acompañarlo con Divine Intervention , quinto tema del futuro disco, evocando el formato clásico de los antiguos sencillos en vinilo con su correspondiente lado B.

Con estas incorporaciones ya son cuatro las composiciones de Foreign Tongues disponibles para el público. Las nuevas canciones se suman a Rough and Twisted, de marcado espíritu rockero, e In the Stars, un tema de impronta más melódica que había servido como carta de presentación del álbum.

Jealous Lover revela una faceta profundamente influenciada por el rhythm and blues, el soul y ciertos matices de música disco, géneros que marcaron la identidad musical de los Stones en sus primeras décadas. El falsete de Mick Jagger conduce una historia sobre los celos y las relaciones sentimentales con la ironía y el sarcasmo característicos del cantante, mientras las guitarras de Keith Richards y Ronnie Wood construyen un entramado melódico de fuerte impronta clásica.

La base rítmica vuelve a recaer sobre el bajista Darryl Jones y el baterista Steve Jordan, mientras que Steve Winwood aporta pianos Rhodes y órgano, enriqueciendo el sonido con una atmósfera soul. La producción de Andrew Watt, nuevamente al frente del proyecto tras el exitoso Hackney Diamonds (2023), incorpora además arreglos e instrumentación adicional junto a Matt Clifford.

Los suscriptores de Amazon Music también ya pueden acceder al videoclip de Jealous Lover, cuyas primeras imágenes comenzaron a circular en las redes sociales oficiales de la banda.

Cómo será Foreign Tongues, el nuevo disco de los Rolling Stones

Foreign Tongues será el vigésimo quinto álbum de estudio de The Rolling Stones y estará integrado por 14 canciones, entre ellas Mr. Charm, Never Wanna Lose You, Side Effects, Back In Your Life y Beautiful Delilah. El disco ya puede reservarse en distintos formatos físicos, incluidos vinilo, CD y casete.

Uno de los principales atractivos del nuevo trabajo será la participación de invitados de renombre. Paul McCartney, Robert Smith (The Cure), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) y Steve Winwood colaboran en distintas canciones, mientras que el álbum incluirá además una aparición especial del fallecido Charlie Watts, registrada durante una de las últimas sesiones de grabación del histórico baterista antes de su muerte en 2021.

¿Saldrán de gira los Rolling Stones?

En paralelo al inminente lanzamiento, crecen las especulaciones sobre el futuro de la banda en los escenarios. Mick Jagger manifestó recientemente su intención de volver a salir de gira, mientras que Keith Richards se mostró más cauto respecto de los largos viajes, aunque propuso la posibilidad de realizar una serie de conciertos bajo el formato de residencias en una misma ciudad.

Con más de seis décadas de trayectoria y una capacidad creativa que parece mantenerse intacta, The Rolling Stones afrontan un nuevo capítulo de su historia con un álbum que promete combinar la esencia de sus raíces en el blues y el R&B con una producción contemporánea y un destacado elenco de colaboradores.