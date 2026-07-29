29 de julio de 2026 - 15:10

Un túnel de 780 metros permite que un ferrocarril de 537 kilómetros pase bajo una ciudad y evita la demolición de más de 500 viviendas

La obra en el estado de Bahía requiere una inversión de 50 millones de reales para conectar el interior productivo con el litoral sin afectar el barrio Mandacaru.

Recreación del túnel en Jequié, Brasil.&nbsp;

Recreación del túnel en Jequié, Brasil. 

Foto:

Ilustración.
Por Daniela Leiva

El estado brasileño de Bahía avanza en la construcción de un túnel de 780 metros en Jequié para la Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL 1). Esta solución de ingeniería permite que la vía férrea cruce el subsuelo de un área urbana densamente poblada, garantizando la fluidez del transporte de carga sin alterar la vida cotidiana de miles de vecinos.

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El proyecto FIOL 1 une los municipios de Caetité e Ilhéus a lo largo de 537 kilómetros. Originalmente, el trazado del tren amenazaba con atravesar el corazón de la ciudad, pero esta obra subterránea evita que la vía cruce en superficie, protegiendo así residencias, comercios y calles consolidadas en la región.

¿Por qué se construye un túnel bajo el barrio Mandacaru?

La decisión de perforar bajo el barrio Mandacaru responde a la necesidad de reducir los impactos de la implantación ferroviaria en la ciudad. Al dirigir los rieles al subsuelo en lugar de abrir un corredor en superficie, las autoridades logran mantener la estructura urbana existente y evitan la desapropiación de más de 500 inmuebles que se verían afectados por el trazado original. Esta alternativa técnica fue la vía elegida para resolver uno de los tramos más desafiantes de todo el trazado.

Para concretar este sector, el Gobierno Federal estimó una inversión de aproximadamente 50 millones de reales. La estructura será construida exclusivamente para el transporte ferroviario y permitirá que la línea atraviese un total de 19 municipios, entre los que se encuentran Brumado, Tanhaçu y Manoel Vitorino.

¿Para qué sirve la Ferrovia de Integração Oeste-Leste?

Más allá de la protección habitacional, la estructura es vital para conectar las zonas productoras del interior con el litoral del estado. El objetivo principal es ampliar la capacidad de transporte de mineral de hierro, además de cargas provenientes de la producción agrícola e industrial de la región.

De esta manera, el túnel asegura la continuidad de un corredor logístico que fortalece la economía de todo el sudoeste bahiano. La solución técnica permite que el progreso industrial no entre en conflicto con el derecho a la vivienda de los ciudadanos de Jequié.

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