Aseguran que Jorge Messi recibió el alta médica y continúa su recuperación junto a su familia

Tras permanecer varios días internado, Jorge Messi habría recibido el alta médica para continuar con su recuperación junto a su familia, llevando tranquilidad al entorno del capitán de la Selección argentina.

El padre de Lionel Messi recibió el alta en medio del Mundial 2026.

La familia de Lionel Messi recibió una noticia alentadora en medio del Mundial 2026. Jorge Messi, padre del capitán de la Selección argentina, fue dado de alta luego de permanecer varios días internado bajo observación médica, según trascendió.

La información fue difundida por el periodista Ángel de Brito, quien señaló que el padre del futbolista ya abandonó el centro asistencial donde se encontraba y continuará con su recuperación acompañado por sus seres queridos.

Jorge Messi Jorge Messi. Archivo Qatar 2022 Fin a varios días de preocupación De esta manera, la evolución favorable de Jorge Messi puso fin a una etapa de incertidumbre para el entorno familiar. Durante los últimos días, su estado de salud había generado preocupación y obligado a mantener un seguimiento médico constante.

Según reportó la Agencia Noticias Argentinas, tras recibir el alta Jorge Messi regresó a Rosario, donde continuará con el proceso de recuperación fuera del ámbito hospitalario. La situación había adquirido una importante repercusión pública luego de que circularan versiones falsas sobre su estado de salud, lo que motivó aclaraciones por parte de la familia para desmentir rumores y transmitir tranquilidad respecto de su evolución.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elejercitodelam/status/2069197831475249361&partner=&hide_thread=false DIERON DE ALTA A JORGE MESSI #LAM — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) June 22, 2026 Además, la recuperación de Jorge Messi llega en un momento especial para Lionel, quien disputa el Mundial 2026 con la Selección argentina.

En los últimos días, el capitán albiceleste había atravesado una situación sensible a nivel personal mientras seguía a distancia la evolución de su padre. La confirmación del alta representa una noticia positiva para todo su entorno familiar. Mientras tanto, el delantero rosarino continúa enfocado en la competencia internacional, donde viene de ser una de las figuras del triunfo argentino ante Austria, resultado que aseguró la clasificación del seleccionado nacional a los 16avos de final.