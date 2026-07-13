Condenaron a 5 años de prisión a De Vido, López y Ulloa por la causa Skanska, la primera de la corrupción K

A casi dos décadas de que estallara el caso Skanska, la Justicia condenó este lunes al exministro de Planificación Federal del kirchnerismo, Julio De Vido , y al exsecretario de Obras Públicas, José López, por el pago de sobornos en la ampliación de dos gasoductos. Ambos recibieron una pena de cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

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El fallo fue dictado por el Tribunal Oral Federal N° 4 de Comodoro Py, que también condenó al exgerente general de Nación Fideicomisos S.A., Néstor Ulloa , por los delitos de cohecho pasivo y administración fraudulenta, en línea con el pedido formulado por el fiscal federal Abel Córdoba.

La causa Skanska es considerada el primer gran caso de corrupción que salpicó a los gobiernos kirchneristas.

La investigación se centró en presuntos pagos ilegales para favorecer a la empresa sueca Skanska en la adjudicación de las obras de ampliación de los gasoductos de Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Transportadora de Gas del Sur (TGS), contratadas en 2004.

La investigación cobró impulso a partir de una conversación grabada por Claudio Corizzo, síndico de Skanska, con Javier Azcárate, entonces gerente comercial de la compañía. En ese diálogo, Azcárate reconocía el pago de sobornos y la utilización de facturas apócrifas para justificar esos desembolsos.

La grabación fue hallada durante un allanamiento a la empresa y se convirtió en la principal prueba de la causa.

Sin embargo, el expediente sufrió un largo derrotero judicial. En una primera instancia, la Cámara Federal declaró nula la prueba al considerar que la conversación había sido registrada sin el consentimiento de Azcárate. La investigación quedó prácticamente paralizada hasta que, en 2016, la Cámara Federal de Casación Penal, tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia, validó la grabación y permitió reactivar el proceso.

A partir de esa decisión, el juez federal Sebastián Casanello volvió a procesar a los imputados y, en 2019, el fiscal Carlos Stornelli solicitó la elevación de la causa a juicio oral.

Un juicio que comenzó 18 años después

El debate oral se inició en abril de 2024 con 30 acusados en el banquillo. Durante los alegatos, el fiscal Abel Córdoba pidió condenas para 13 imputados y la absolución de los 17 restantes.

Finalmente, el tribunal condenó este lunes a De Vido, López y Ulloa a cinco años de prisión por cohecho pasivo y administración fraudulenta, además de imponerles la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

También fueron condenados varios exdirectivos de Skanska y otros empresarios involucrados en la maniobra de las facturas falsas. El fiscal había solicitado cuatro años y seis meses de prisión para ocho exejecutivos de la compañía y cuatro años para Alfredo Greco y Adrián López, acusados de participar en el circuito de documentación apócrifa utilizada para canalizar los pagos.

Durante su alegato, Córdoba sostuvo que De Vido tuvo un rol central en la maniobra.

"No solo tenía jerarquía formal, sino que tenía una posición determinante coordinando el conjunto de los aportes, por lo que sostenemos que tuvo el dominio final del plan de acción en su totalidad", afirmó el fiscal.

Qué investigó la causa Skanska

El expediente buscó determinar si existió un sistema de pago de coimas a funcionarios públicos para direccionar las licitaciones de las obras de ampliación de los gasoductos TGN y TGS en favor de Skanska.

La causa se abrió en 2006 bajo la instrucción del juez federal Ariel Lijo y con la intervención del fiscal Carlos Stornelli. A partir de ese expediente también surgió otra investigación de alto impacto: el caso Odebrecht, que analizó presuntas irregularidades en otros contratos vinculados a la expansión de los mismos gasoductos.